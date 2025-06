Morrissey en Perú: Precio de entradas, fecha, lugar y más detalles para ver al ‘Divo de Manchester’

Morrissey regresa al Perú.

El legendario cantante británico Morrissey se reencontrará con sus fans peruanos en una noche que promete ser inolvidable. Este tour marca un regreso muy especial para el artista, luego de la cancelación de su anterior gira por motivos de salud.

El propio cantante ha manifestado su deseo de reconectarse con su fiel audiencia latinoamericana, y por eso ha incluido a Lima en esta serie de conciertos que también pasará por otras ciudades importantes como Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Morrissey?

La cita es el 20 de noviembre. Arena 1, en la Costa Verde, será el escenario de esta esperada cita con el rock británico. Un espacio que ha recibido recientemente a otras grandes bandas como Keane y Travis, y que se ha consolidado como uno de los principales recintos para conciertos internacionales en Lima.

El concierto en Lima no solo marca su regreso a los escenarios peruanos, sino que también forma parte de un momento emocionalmente significativo tanto para el artista como para sus seguidores. Esta gira representa una especie de reconciliación con el público latino, que siempre le ha mostrado cariño y lealtad.

Morrissey retorna a Lima después de 7 años.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster.pe a partir del martes 11 de junio, con una preventa exclusiva para clientes BBVA que se extenderá hasta el 12 de junio. Esta etapa contará con un 25% de descuento en el precio de los boletos. La venta general se iniciará el jueves 13 de junio.

¿Cuánto cuestas las entradas?

Los precios varían según la zona. A continuación los precios con rebaja y de modalidad regular.

Precios con 25% de descuento BBVA:

Campo A: S/324

Campo B: S/160

Campo A (CONADIS): No especificado

Precio regular (sin descuento):

Campo A: S/414.00

Campo B: S/204.30

Campo A (CONADIS): S/204.30

Morrissey, figura clave del pop británico y eterno exvocalista de The Smiths, ofrecerá un setlist cargado de clásicos que han marcado a varias generaciones. Se espera que el show incluya canciones emblemáticas de su época con The Smiths como “This Charming Man” y “How Soon Is Now?”, así como éxitos de su carrera solista como “Everyday Is Like Sunday” y “First of the Gang to Die”.

Desde sus inicios con The Smiths en los años 80, Morrissey ha sido una voz distinta en la escena musical mundial. Sus letras, muchas veces melancólicas, irónicas y cargadas de crítica social, lo han posicionado como uno de los letristas más influyentes de su generación. En su carrera solista ha lanzado 13 discos, tres de los cuales alcanzaron el primer lugar en el Reino Unido.

Morrissey se presentará en Arena 1. (Cortesía: Ocesa)

Recientemente, Morrissey fue galardonado con el Social Vanguard Award 2024, un reconocimiento que destaca su activismo y compromiso constante por los derechos de los animales, una causa que ha defendido durante décadas.

Con una mezcla de nostalgia, emoción y energía en vivo, el Morrissey Tour 2025 se perfila como uno de los eventos más importantes del calendario musical peruano este año.

