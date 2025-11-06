El conflicto que enfrenta a Christian Domínguez y Melanie Martínez se intensificó luego de trascender que Martínez denunció no solo al cantante, sino también a los padres de él, de acuerdo a lo dicho por Janet Barboza en el programa ‘América Hoy’.

La información fue revelada en televisión y se basa en mensajes enviados por los abuelos paternos de Camila, la hija de la expareja. En estos mensajes de WhatsApp, los abuelos increparon a la adolescente por sus declaraciones en redes sobre el vínculo con su padre y la actual pareja de este.

Conforme relató la conductora Janet Barboza, “denuncia la madre que los abuelos le enviaron (mensajes) de WhatsApp a su hija increpándole que por qué estaba exponiendo esta relación con su padre.

Incluso, el abuelo le dice: ‘Me quieres matar de un infarto’ y lo mismo hace la abuela. Entonces, va la madre y los denuncia”. De este modo, el entorno familiar sumó un nuevo capítulo judicial con repercusiones directas para la adolescente.

Melanie Martínez habría denunciado a Christian Domínguez y sus padres

El detonante habría sido la participación de Camila en transmisiones en la red TikTok, donde cuestionó públicamente la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona. A raíz de estos videos, se originaron reacciones inmediatas tanto del cantante de cumbia como de sus padres.

La denuncia de Domínguez y la reacción de su hija

El escenario legal se complicó tras la presentación de una denuncia por violencia psicológica de Christian Domínguez contra Melanie Martínez. De acuerdo con versiones difundidas por medios de espectáculo, el cantante acusa a su expareja de “alineación parental”, es decir, de influir para que Camila se distancie de él y exprese opiniones desfavorables sobre la relación con Karla Tarazona.

La audiencia judicial, celebrada el 5 de noviembre en el centro de Lima, convocó a Domínguez, Martínez y su hija Camila. Testimonios recogidos por Magaly Medina detallan que la menor sufrió un fuerte impacto emocional tras el reencuentro con su padre después de varios meses sin contacto.

Según lo expuesto en televisión por Magaly Medina, “nos comentó Melanie Martínez que su hija salió muy, muy mal de esta confrontación, se sintió muy mal y se ha ido a su casa a descansar”. El testimonio evidenció el estado en el que quedó la adolescente después de la audiencia.

En el transcurso de la sesión, Camila confirmó que llevaba entre tres y cuatro meses sin hablar con su padre, siempre de acuerdo con la versión difundida en el programa de Magaly Medina.

La periodista señaló: “La ley del hielo es uno de los castigos más crueles a los que se puede someter a un niño, a un adolescente o a un adulto. Eso se considera maltrato psicológico, maltrato emocional”, haciendo referencia directa a la declaración de la menor ese día ante las autoridades.

Hija de Christian Domínguez terminó afectada tras careo con su padre en audiencia

Ambas partes continuarán el proceso legal a la espera del próximo llamado judicial, que profundizará en los hechos referidos a posibles actos de violencia psicológica y la influencia de los adultos sobre el bienestar de la menor. La denuncia de Melanie Martínez abarca ahora tanto a Christian Domínguez como a los abuelos paternos de Camila, situando al entorno familiar bajo creciente escrutinio público y judicial.