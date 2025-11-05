Melanie Martínez asegura que nunca le habló mal de Christian Domínguez a su hija Camila: “Siempre tapé todo”

Melanie Martínez asegura que nunca le habló mal de Christian Domínguez a su hija Camila: | ATV

Melanie Martínez rechazó las acusaciones presentadas por Christian Domínguez en su contra, tras hacerse pública una denuncia por violencia psicológica que la señala de incentivar a su hija Camila a manifestar críticas hacia su padre en redes sociales. “Siempre tapé todo”, afirmó Martínez en una entrevista, defendiendo su postura como madre.

La exposición del caso ocurrió el martes 4 de noviembre, cuando se conoció que Domínguez había presentado la denuncia acusando a Martínez de influir en la conducta pública de su hija, especialmente en contenidos difundidos en TikTok. El documento agrega que la expareja habría motivado a Camila a expresar comentarios negativos también hacia la actual pareja del cantante, Karla Tarazona.

En respuesta, Martínez detalló en Magaly TV La Firme, que se ha enfocado en proteger la imagen paterna ante su hija, incluso durante los momentos más complejos de la relación con el cumbiambero.

“Me parece tirado de los pelos, en casi 17 años jamás le he hablado mal de su padre, si no todo lo contrario”, sostuvo. De acuerdo con sus declaraciones, los conflictos de Domínguez no han sido compartidos con Camila para evitar un impacto mayor en su entorno familiar.

La artista agregó que, pese a los numerosos escándalos públicos relacionados con su expareja, decidió preservar la percepción positiva de la figura de Domínguez. “A pesar de todas sus insensateces y los líos que se ha venido metiendo en todos estos años, yo jamás le hablé mal a mi hija de su padre, todo lo contrario”, señaló con insistencia.

Según Martínez, el alcance de las redes sociales y la madurez de Camila han provocado que la adolescente conozca por sí misma las controversias mediáticas de su padre.

“Siempre intenté tapar todo y que ella no pueda ver, pero ya se escapa de mis manos. Ahora hay redes sociales, Camila ya ve todo, su papá sigue cometiendo los mismos errores, yo ya no lo puedo cubrir”, explicó en el mismo diálogo. “Mi hija ya está grande, ya entiende, ya ve y obviamente ha sido perjudicada por todas estas cosas que su papá ha hecho durante toda su vida”.

Al referirse al impacto en la vida escolar de Camila, Martínez expuso situaciones en las que su hija fue objeto de hostigamiento por el comportamiento público de Domínguez. “El bullying en el colegio, que la molesten, que le peguen recortes de los periódicos de lo que su papá hacía para burlarse de ella. He sido yo la que ha ido a dar la cara en el colegio para proteger a mi hija”, narró la cantante.

“Siempre le dije que son cosas de adultos que tú no tienes nada que ver, lamentablemente ella es el daño colateral, pero ella ya es grande y se da cuenta de todo”, agregó Martínez, subrayando que su actitud ha buscado evitar que Camila sufra más allá de lo inevitable.

La denuncia presentada por Domínguez y la posterior reacción de Martínez reavivan la atención mediática sobre el efecto de los conflictos expuestos públicamente en la familia, especialmente sobre los hijos de figuras conocidas.

Camila Domínguez sorprendida por la actitud de su padre

La denuncia presentada por Christian Domínguez contra Melanie Martínez generó sorpresa y molestia en la ex pareja del cantante, quien consideró injusto el proceso legal. “No entiendo nada y la audiencia es mañana. No tengo tiempo y tampoco tengo plata. Yo no tengo nada que ocultar. Acá habla sobre si es violencia psicológica, como si yo estuviera manipulándola para que esté en contra de su papá”, manifestó Martínez en diálogo con Magaly TV La Firme.

Christian Domínguez denuncia a su ex Melany Martínez por supuesto daño psicológico a su hija, quien lo enfrenta. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El impacto también alcanzó a su hija Camila, que, tras conocer la denuncia, expresó dudas y emociones encontradas. “Ella vio el documento y obviamente también está indignada. Me dice: ‘¿Qué es esto?, ¿por qué?, ¿contra mí?’. Por favor, me dice: ‘¿Qué está pasando?’”, reveló Martínez, mostrando su preocupación por el efecto emocional en la adolescente. La situación ha intensificado la polémica en torno al conflicto familiar.