Karla Bacigalupo revela cómo transforma las críticas en motivación para brillar en Miss Universo 2025

Karla Bacigalupo visitó la embajada de Perú en Tailandia, como parte de sus actividades rumbo al Miss Universo 2025. Video: Instagram Miss Perú

La llegada de Karla Bacigalupo a Tailandia para disputar la corona de Miss Universo 2025 sigue generando grandes elogios y se perfila como una de las favoritas. La representante de Perú se prepara para competir el 21 de noviembre en Bangkok, donde más de 120 candidatas buscarán suceder a Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2024.

Su presencia no solo destaca por la elegancia y el dominio del inglés, sino también por la autenticidad y la disciplina que la han posicionado entre las favoritas de expertos internacionales y portales especializados como Pageanthology, Sash Factor International y Missology in Crown.

Bacigalupo, de 33 años, llegó a Tailandia el 30 de octubre para integrarse a la concentración este 2 de noviembre. La agenda, según revela, es exigente y requiere de una coordinación precisa con su equipo, pero la candidata afirma que la experiencia le permite aprender y perfeccionar cada aspecto de su preparación.

“La agenda está bastante apretada, estamos ahí haciendo magia con todo el equipo, pero lo estamos logrando y esa es la idea también, poder aprender de todo esto para que cuando uno llegue allá esté todo completo”, dijo Bacigalupo en entrevista a HOLA! Américas.

Las críticas que tuvo que enfrentar Karla Bacigalupo en su camino al Miss Universo 2025

El camino de Bacigalupo hacia el certamen internacional ha estado marcado por desafíos y críticas, especialmente por su residencia en Los Ángeles desde hace cuatro años, donde se trasladó para desarrollarse como actriz y participó en la banda de Miss Perú USA.

Karla Bacigalupo deslumbra en Tailandia y revela su estrategia para ganar el ‘Miss Universo 2025′. IG

A pesar de la polémica que generó su coronación, la candidata ha encontrado en su entorno cercano —su esposo, su madre, su suegra y amigos— un apoyo fundamental. “Hay muchos fans que también me han contado de que están haciendo varios grupos para poderme apoyar”, expresó Bacigalupo al medio. Asimismo, la representante peruana reconoce que la exposición pública y la presión de representar a su país han sido experiencias transformadoras.

“Antes de esto, yo no era una persona pública. Al inicio yo tenía más ese sentimiento, sobre todo para estar en el medio por primera vez. Poder representar a mi país era un peso bastante grande de responsabilidad. Pero poco a poco, la verdad es que me he ido acostumbrando más, he ido aprendiendo a que estas plataformas, en estos momentos y ventanas, me sirven para poder mostrar quién soy yo, poder mostrar mi voz, toda mi plataforma de educación, promocionar mi país con todo el amor del mundo”, afirmó Bacigalupo.

La influencia de su abuela, fanática de los concursos de belleza, ha sido determinante en su trayectoria. Bacigalupo recuerda cómo desde niña compartía con ella la emoción de los certámenes, valorando la oportunidad que estos brindan a las mujeres para mostrar su evolución en la sociedad.

“El hecho de poder estar en una pasarela bikini, en épocas donde a veces mostrar el cuerpo, sentirse contenta de cómo es que tú estás públicamente dando tu opinión, cuando les daba la palabra con un micrófono en la mano. Eso también para ella representaba mucho orgullo, mucha felicidad de que a nosotras se nos esté dando este medio”, relató Bacigalupo.

Karla Bacigalupo se preparar para el Miss Universo 2025 con seguridad y autenticidad

En cuanto a su preparación, Bacigalupo subraya la importancia de la autenticidad y la seguridad personal, principios que le han permitido enfrentar las críticas propias de la industria.

Miss Perú, Karla Bacigalupo, deslumbra en Miami durante su gira rumbo al Miss Universo. Video: Telemundo / Miss Perú

“El mejor consejo, que no solamente me han dado, sino que yo he podido descubrir a medida que pasa el tiempo, es que tengo que ser yo, de que cada uno brilla con su propia luz y que eso te hace auténtico, eso te hace especial, eso te quita muchas veces los nervios”, declaró. Este enfoque coincide con la recomendación de Jessica Newton, directora nacional de Miss Perú, quien le aconsejó “brillar siendo ella misma”.

La candidata peruana ha sabido transformar los comentarios negativos en motivación, apoyándose en su círculo íntimo para mantener la confianza. “Yo creo que parte de lo que a mí me ha servido mucho es que pude encontrar en mi círculo cercano, tanto en mi familia, mi esposo, mis amigos, gente que siempre me hacía recordar: ‘Karla, tú eres una reina, sal a brillar, sal a ser tú, no le hagas caso a los comentarios de gente que a veces solamente hacen las cosas por herir’”, compartió.

En el plano profesional, Bacigalupo cuenta con una sólida formación: es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Lima y ha desarrollado experiencia tanto en el ámbito corporativo como en el artístico.

“De todas las fortalezas que yo siento, es que tengo dos carreras, una que está muy enfocada a la administración. Yo soy administradora de profesión, en estado en corporativo, en ventas. Entonces tengo todo ese lado profesional de mi experiencia y tiempo. Por otro lado, cuando empiezo a producir, a actuar, también tengo esa sensibilidad del arte que me lleva mucho a mi misión y a mi visión de Miss Universe, lo cual es poder utilizar la plataforma artística para hacer que más personas brillen”, explicó.

Miss Perú, Karla Bacigalupo recibe elogios de Olga Tañón en Telemundo. Video: Telemundo / Miss Perú

Su estrategia para destacar en el certamen se basa en la autenticidad y en la energía latina, con el objetivo de ser inolvidable ante el jurado y el público internacional. La Miss Perú 2025 señaló que su meta es sobresalir entre el grupo de países conocidos como las “P” —Panamá, Paraguay, Pakistán, Perú, Filipinas, Polonia y Puerto Rico—, aprovechando su experiencia y trayectoria para competir al más alto nivel.

El sueño de Bacigalupo trasciende la corona: aspira a fundar una productora que brinde oportunidades a artistas con historias que puedan conectar a la humanidad. “Mi sueño sería poder poner una productora. Yo quiero darle una plataforma a personas que tienen historias que contar, que tienen mucho talento, artistas que quieran escribir desde su corazón algo que pueda impactar en la humanidad, que pueda conectarnos como seres humanos”, manifestó Bacigalupo en la misma entrevista a HOLA! Américas.