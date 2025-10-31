Perú

Karla Bacigalupo deslumbra en Tailandia y revela su estrategia para ganar el ‘Miss Universo 2025′

La Miss Perú 2025 sorprendió con su dominio del inglés y seguridad en una entrevista local, donde habló de Jessica Newton, sus metas y su táctica para destacar entre las favoritas.

La 'Miss Perú 2025′, Karla Bacigalupo, ya se encuentra en Tailandia, país sede del próximo 'Miss Universo 2025′, y ha comenzado a destacar no solo por su presencia y elegancia, sino también por su elocuencia y autenticidad.

Durante una entrevista concedida a un medio local, la candidata demostró su dominio del inglés y su capacidad para comunicar mensajes claros, consolidándose como una de las representantes más completas de la competencia.

Karla Bacigalupo: “Representar a mi país es una gran responsabilidad”

Consultada sobre la diferencia entre su faceta de actriz y su papel actual como representante del Perú, Bacigalupo explicó que ambas experiencias son completamente distintas:

“Bueno, es diferente. Cuando eres actriz tienes un papel, así que normalmente no eres tú misma. Pero cuando estás en un certamen de belleza, siempre tienes que mostrar tu mejor versión. En mi caso, no solo me muestro a mí misma como Karla, sino que también hay una responsabilidad porque represento a mi país”, afirmó.

Con una carrera artística consolidada y formación internacional, Karla resaltó que el 'Miss Universo’ representa para ella una plataforma donde puede compartir su historia y valores personales con el mundo, dejando en claro que su enfoque va más allá de la belleza exterior.

El consejo de Jessica Newton: “Brilla siendo tú misma”

Durante la conversación, también fue consultada por su directora nacional e internacional, Jessica Newton, quien la ha acompañado y preparado para esta competencia global. Bacigalupo reveló cuál es el consejo que más ha marcado su preparación rumbo al certamen:

“Ella siempre me recuerda que debo ser yo misma, brillar. Nunca olvidar sonreír ni perder mi autenticidad, porque eso es lo que te hace única. Todos tenemos algo especial que ofrecer al mundo, y si recuerdas eso, el brillo llega por sí solo”, dijo la Miss Perú.

Sus declaraciones reflejan la filosofía que caracteriza a las reinas peruanas bajo la dirección de Newton: autenticidad, disciplina y conexión emocional con el público.

La estrategia para destacar entre las “P” del Miss Universo

Una de las preguntas más comentadas durante la entrevista fue sobre el grupo de las “P”, un conjunto de países que suelen competir en orden alfabético y que históricamente ha sido considerado de los más fuertes: Panamá, Paraguay, Pakistán, Perú, Filipinas, Polonia y Puerto Rico.

Ante esto, Karla respondió con una mezcla de confianza y sentido estratégico:

“Solo hay que traer el fuego de Latinoamérica y también ser muy estratégica. Siempre debes recordar que tienes que ser inolvidable en el escenario, en cada presentación. Todas aportamos algo nuevo, y sé que con mi trayectoria, mi experiencia y lo que quiero compartir en esta plataforma, podré competir adecuadamente con las ‘P’ y con todos los países”, aseguró.

Su respuesta ha sido ampliamente elogiada por los fanáticos del certamen, quienes destacan su equilibrio entre humildad y seguridad, además de su capacidad para representar la energía y pasión latina.

Karla Bacigalupo, entre las favoritas del ‘Miss Universo 2025′

A medida que las candidatas llegan a Tailandia, Karla Bacigalupo comienza a posicionarse entre las favoritas de los expertos internacionales. Reconocidos portales especializados en certámenes de belleza han incluido a la peruana dentro de sus rankings de finalistas.

El medio Pageanthology, con más de medio millón de seguidores en redes sociales, colocó a Bacigalupo en el puesto 14 de su top de favoritas rumbo a la corona, destacando su elegancia y desenvolvimiento escénico.

Por su parte, Sash Factor International, plataforma filipina líder en análisis de concursos internacionales, ubicó a la representante peruana en el puesto 15, sumando respaldo a su proyección global.

Asimismo, el portal Missology in Crown la incluyó en el top 11 de sus preferidas, reforzando el creciente interés por su desempeño y su evolución durante la competencia.

¿Cuándo es el ‘Miss Universo 2025′?

La ceremonia del 'Miss Universo 2025′ está programado para el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia, Karla Bacigalupo se perfila como una de las candidatas más completas del certamen.

Su presencia en los rankings internacionales confirma que Perú vuelve a estar en el radar de los grandes concursos de belleza.

Mientras continúa con las actividades oficiales en Tailandia, la reina peruana se mantiene fiel a su estilo: auténtica, estratégica y con un mensaje claro sobre la importancia de ser uno mismo.

“Ojalá que el público viva esta experiencia conmigo, porque todo lo que hago lo hago con el corazón. Llevar la banda del Perú es un honor y una gran responsabilidad”, concluyó Bacigalupo, quien promete dejar el nombre del país muy en alto en la próxima edición del Miss Universo 2025.

