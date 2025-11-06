Isabel Acevedo rompe el silencio y envía un mensaje de cariño a la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez . Video: América Hoy

Las recientes declaraciones de Isabel Acevedo, conocida como ‘Chabelita’, han vuelto a centrar la atención en la polémica familiar que involucra a Christian Domínguez, Melanie Martínez y la hija adolescente de ambos. En el contexto de la denuncia pública presentada por Domínguez contra Martínez por presunta violencia psicológica hacia él y hacia su hija, Acevedo optó por un mensaje conciliador, resaltando el cariño que aún siente tanto por la menor como por su madre.

“Le deseo lo mejor a ella y a su mamá, es una niña maravillosa”, expresó la bailarina en diálogo con América Hoy, subrayando la relación cordial que mantuvo con ambas durante su vínculo con el cantante. Actualmente, radicada en Estados Unidos, Acevedo explicó que no mantiene una comunicación frecuente con la hija de Domínguez, pero aprovechó la notificación de su cumpleaños en redes sociales para enviarle un saludo.

Según relató a América Hoy, la bailarina recordó con aprecio la etapa en la que compartió tiempo con la adolescente, describiendo el vínculo como “una relación muy bonita” y comparando el lazo que formaron con el de hermanas. “Era como mi hermanita, salía con ella, hacíamos cositas juntas”, rememoró Acevedo. Además, destacó que su trato con Melanie Martínez siempre fue respetuoso y tranquilo.

La hija de Christian Domínguez también se pronunció sobre su relación con Acevedo a través de transmisiones en TikTok, donde manifestó abiertamente su preferencia por la bailarina frente a otras exparejas de su padre, como Karla Tarazona.

“Ella, el trato que me dio a mí, fue muy bonito. Estoy hablando de cómo experimenté eso, no hablo de otras cosas”, afirmó la joven. La adolescente enfatizó que los conflictos entre adultos no influyeron en su percepción personal, subrayando que los problemas de sus padres no debían trasladarse a su relación con Acevedo. Esta postura marcó distancia respecto a la animadversión que ha expresado hacia otras exparejas de su padre, como Tarazona, y reforzó la imagen positiva que mantiene de la bailarina.

Alejandra Baigorria y su respaldo a Melanie Martínez y la hija de Christian Domínguez

La controversia también motivó la intervención de Alejandra Baigorria, quien expresó su respaldo tanto a Melanie Martínez como a la hija de Christian Domínguez. En declaraciones a América Hoy, Baigorria cuestionó la decisión de Domínguez de denunciar a la madre de su hija, sugiriendo que la acción buscaba modificar la custodia de la menor.

“Me parece jalado de los pelos, no entiendo, me imagino que Christian lo que está pidiendo es que la niña viva con él, pero si no la llama... Está haciendo esta denuncia para quitarle la patria potestad a la mamá, porque una denuncia de violencia es para eso, cuando la mamá la ha criado toda la vida...”, señaló.

Baigorria compartió que tuvo la oportunidad de conversar extensamente con Martínez y su hija, lo que le permitió constatar la madurez de la adolescente. “La madurez que tiene esa niña... sabe lo que quiere, quiere ser abogada, está trabajando para pagar sus estudios, quiere salir del país, estudiar, tiene muy claro todo como para que sea manipulable y a Melanie la vi como un pan de Dios, más bien la vi con menos carácter que a la misma hija”, relató.

Además, la empresaria consideró que Martínez no busca perjudicar a Domínguez y advirtió que, de persistir el conflicto, podrían salir a la luz detalles incómodos para el cantante.

Andrea San Martín y su experiencia con la hija de Christian Domínguez

Por su parte, Andrea San Martín aportó una perspectiva personal sobre la situación de la menor. Al estar como panelista invitada en América Hoy, la influencer recordó momentos en los que acompañó a la hija de Domínguez durante la etapa final de la pandemia.

San Martín relató que presenció episodios en los que la adolescente se emocionaba hasta las lágrimas al recordar a su padre, especialmente mientras cantaba. “La he visto llorar por su papá, me da mucho dolor, me da mucha pena, la conocí, me parece una niña encantadora...”, compartió.

San Martín explicó que, aunque no profundizó en los motivos de la tristeza de la joven, optó por brindarle apoyo emocional sin invadir su privacidad. “Yo no podía ser invasiva, porque no es mi hija, no me compete, solamente abrazar ese sentimiento, darle un par de palabritas”, explicó, subrayando la importancia de respetar los límites en situaciones familiares delicadas.