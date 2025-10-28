Extorsión a colegios nacionales se expande y amenaza profesores, padres y alumnos en estos distritos de Lima

Extorsionadores amenazan a profesores y director de colegio en VMT | América TV

Una nueva ola de extorsión dirigida a instituciones educativas nacionales y particulares ha generado alarma en diversas zonas de Lima, donde profesores, padres de familia y estudiantes han sido amenazados por bandas delictivas que exigen cuantiosas sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas o la integridad de los planteles. En los últimos días, se han reportado casos en Villa María del Triunfo, San Martín de Porres, Ventanilla y San Juan de Lurigancho, donde las amenazas han desembocado en la suspensión de clases, retiros de alumnos y fuerte preocupación entre las comunidades escolares.

Amenazas en colegios nacionales y temor entre familias

En la Institución Educativa pública José María Arguedas de Villa María del Triunfo, más de seiscientos estudiantes se vieron afectados después de que los delincuentes contactaron a una profesora para exigir parte de los cuarenta y dos mil soles recolectados para un paseo escolar. Las amenazas incluían el anuncio de atentados contra los buses que transportarían a los niños. “Si no se les paga hasta antes de la medianoche, van a disparar contra los buses que van al paseo, sin importarles los niños, padres o profesores”, denunció una docente del colegio en declaraciones a América Noticias.

El clima de inseguridad obligó a la dirección a realizar durante dos semanas las clases de forma virtual. Varios padres optaron por retirar a sus hijos ante la falta de garantías. “Me importa más la vida y la seguridad de mi hija que la educación, porque puede aprender en mi casa también”, subrayó una madre.

Colegio extorsionado

A pesar de las denuncias y del conocimiento de las autoridades policiales, las extorsiones no se han detenido. “Nos dijeron que iba a haber policía en la mañana, todo el día resguardo policial, pero no hay nadie”, reclamó otra madre de familia al no percibir presencia policial frente al colegio.

Delincuencia también ataca colegios privados y obras educativas

El fenómeno no se limita a colegios estatales. El colegio particular Cardano Vieta Ingenieros de San Martín de Porres se vio forzado a suspender clases después de que un grupo criminal dejara un artefacto explosivo en la puerta del plantel. Aunque la mecha del cartucho no llegó a encenderse, la institución suspendió todas las actividades por prevención y comunicó formalmente la situación a los padres. Vecinos de la zona admitieron temor por la posibilidad de un nuevo ataque. “En la madrugada no podía dormir porque decía: ‘Si ponen otro y uno no se da cuenta…’”, expresó una residente cercana.

Extorsionadores dejan explosivo en puerta de colegio de SMP | América TV

En Ventanilla, trabajadores de la construcción de un colegio estatal inicial tuvieron que paralizar labores al encontrar una carta extorsiva con un proyectil. El mensaje exigía colusión de obreros, ingenieros y oficiales con las bandas delictivas bajo amenaza directa de represalias. Personal asignado a la obra relató: “Puede ser que haya represalia contra los trabajadores, se ha tomado la decisión de suspender la obra hasta ver por la seguridad de todo el personal”. Las autoridades fueron notificadas, y el miedo permanece mientras la obra sigue paralizada.

Paralizan construcción de colegio tras amenaza de extorsionadores en Ventanilla | América TV

San Juan de Lurigancho: extorsión reciente con amenazas a padres

Recientemente, otro caso surgió en un colegio nacional de San Juan de Lurigancho. Delincuentes exigieron dinero a padres de familia bajo la advertencia de atentar contra la vida de sus hijos. Este hecho, ocurrido apenas hace cuatro días, refuerza la tendencia de expansión de la extorsión escolar más allá del ámbito privado, profundizando la preocupación en las instituciones del Estado.

Las comunidades educativas han solicitado mayor presencia policial y operativos de seguridad, mientras la continuidad del ciclo escolar se mantiene en incertidumbre en varias instituciones. Padres, docentes y directores coinciden en que la principal prioridad es salvaguardar la integridad de los escolares frente a un fenómeno delictivo que expande su radio de acción en la ciudad de Lima.