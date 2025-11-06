Capturan infraganti a extorsionador cuando amenazaba y pedía dinero a chofer de transporte público en Surco

Sujeto capturado por extorsión en Surco fue detenido en 2017 tras balacera con la Policía. (Crédito: RPP)

Efectivos de la Policía Nacional y agentes del Serenazgo de Santiago de Surco capturaron infraganti a un presunto extorsionador que amenazaba a un conductor de transporte público en pleno tránsito. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Tomás Marsano y Caminos del Inca, en las inmediaciones del paradero conocido como Bolichera, una de las zonas más transitadas del distrito.

El detenido fue identificado como Billy Romayma Caritimari, de 32 años, quien abordó el vehículo haciéndose pasar por pasajero y luego intimidó al chofer exigiéndole dinero. “Ha abordado dicho vehículo de transporte público y, en el trayecto, empezó a extorsionar al conductor, solicitándole dinero. Le dijo: ‘Ya sabes cómo es, tienes que alinearte, tengo que darle cuenta a Chucky, tienes que darme 30 soles’”, declaró a RPP Abdul Miranda, subgerente de Operaciones de Seguridad Ciudadana de Surco.

Sujeto capturado por extorsión en Surco. (Foto: Videocaptura/RPP)

Chofer logró pedir ayuda

De acuerdo con el reporte policial, el conductor aprovechó que en la vía se encontraban serenos y policías patrullando la zona para descender del bus y pedir auxilio, mientras el sospechoso permanecía en el interior del vehículo. Inmediatamente, los agentes intervinieron al presunto extorsionador y lo redujeron sin que lograra escapar.

El sujeto fue trasladado a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Surco, donde permanece detenido mientras el Ministerio Público desarrolla las primeras diligencias del caso. Según las autoridades, se investiga si Romayma forma parte de una red de extorsión a transportistas que operaría en distintos puntos del sur de Lima.

Capturan infraganti en Surco a presunto extorsionador que ya había sido detenido por robo armado en 2017. (Foto: Videocaptura: RPP)

Detenciones durante estado de emergencia

La reciente captura de Romayma se suma a una serie de intervenciones policiales realizadas en Lima y Callao en el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno para enfrentar la criminalidad. En la provincia constitucional del Callao, agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres presuntos integrantes de ‘Los Murci de Ventanilla’, banda vinculada a delitos de extorsión, sicariato y tenencia ilegal de armas.

De igual manera, en el distrito de Ate, efectivos capturaron a Franklin Arango, alias ‘Loco Frank’, señalado como brazo armado y logístico de la organización criminal ‘Los Faites del Este’. Con estos operativos, las autoridades buscan desarticular redes de extorsión y robo armado que afectan a conductores y empresarios del transporte urbano en distintos distritos de la capital.

Propuestas para limitar el tránsito nocturno en áreas vulnerables generan opiniones divididas. (Ministerio de Defensa)

Gobierno alista nuevas medidas contra el crimen

El presidente interino José Jerí anunció que su Gobierno prepara nuevas medidas complementarias al estado de emergencia vigente en Lima y Callao, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada. Durante un acto oficial realizado en el distrito de La Victoria, el mandatario adelantó que las acciones serán oficializadas en los próximos días, tras una reunión con el Consejo de Ministros liderado por el premier Ernesto Álvarez.

Jerí señaló que el Ejecutivo mantiene una “declaratoria de guerra” contra la delincuencia común y el crimen organizado, la cual —dijo— exige adaptarse constantemente a la respuesta de las bandas criminales. “La delincuencia reacciona siempre a cualquier paso de la autoridad. No es algo estático. Como toda guerra, implica movimiento, acción y respuesta”, expresó el mandatario durante la ceremonia por el primer aniversario de la liberación del Damero B de Gamarra, en La Victoria.

Fuente: TV Perú

El jefe de Estado enfatizó que el Gobierno está afinando nuevos planteamientos estratégicos para anticiparse a las operaciones delictivas. “Sabemos lo que hacen, sabemos dónde están y ahora viene el contraataque”, advirtió Jerí, al remarcar que la administración trabaja a paso acelerado para comprender las dinámicas del crimen organizado y aplicar medidas más efectivas que refuercen la seguridad ciudadana en la capital y el primer puerto.