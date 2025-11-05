Perú

Reforma de la PNP: Gobierno publica nuevo reglamento que unifica funciones, competencias y niveles de mando

El Decreto Supremo N° 012-2025-IN deja sin efecto tres disposiciones previas y establece un sistema organizacional alineado con el marco legal vigente

Gobierno del Perú inicia una
Gobierno del Perú inicia una reforma integral en la Policía Nacional del Perú | Foto composición: Infobae Perú / Andina

El Gobierno publicó este 5 de noviembre el Decreto Supremo N° 012-2025-IN, mediante el cual se aprueba el nuevo Reglamento del Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de modernizar la estructura y el funcionamiento de la institución policial, adecuándolos al marco normativo vigente y a las actuales exigencias de la seguridad ciudadana.

El nuevo reglamento, firmado por el presidente José Enrique Jerí Oré y el ministro del Interior Vicente Tiburcio Orbezo, consta de dos títulos, nueve capítulos, ocho subcapítulos, 312 artículos, once disposiciones complementarias finales, una disposición transitoria y un organigrama institucional.

Según el dispositivo, la actualización responde a las modificaciones introducidas por normas recientes —entre ellas el Decreto Legislativo N° 1604— que impactaron en la organización y funciones de la PNP. Con ello, se busca fortalecer la institucionalidad policial y garantizar una gestión más eficiente, eficaz y transparente, en línea con los principios de la administración pública.

El decreto también precisa que la implementación del nuevo reglamento se financiará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Interior, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

Derogación de normas previas y consolidación normativa

En su primera acción de
En su primera acción de Gobierno, el presidente José Jerí convocó a una reunión conjunta con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. - Crédito: Presidencia de la República

Un elemento clave de esta reforma es la derogación expresa de normas anteriores que regulaban la estructura y funcionamiento de la PNP. El Decreto Supremo 012-2025-IN deja sin efecto el Decreto Supremo 026-2017-IN, que aprobaba el reglamento anterior de la Ley de la Policía Nacional; el Decreto Supremo 027-2017-IN, que creaba el Frente Policial Puerto Inca; y el Decreto Supremo 004-2025-IN, que establecía la denominación y el ámbito geográfico de las Regiones Policiales. Esta medida, según lo expuesto en El Peruano, responde a la necesidad de contar con un texto normativo único, actualizado y alineado con las recientes modificaciones legales, como las introducidas por el Decreto Legislativo 1604.

La derogación de estas normas busca consolidar un marco regulatorio actualizado y acorde con las necesidades actuales de la Policía Nacional. El nuevo reglamento unifica y moderniza las disposiciones sobre su estructura, funciones y procedimientos internos, corrigiendo duplicidades y vacíos legales. Según la Secretaría de Gestión Pública, esta actualización es clave para garantizar una gestión policial más eficiente, eficaz y transparente.

Detalles del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1267

Entre los objetivos centrales del reglamento se encuentra el fortalecimiento de la estructura orgánica de la PNP, la definición clara de competencias y funciones, y la consolidación de principios rectores como la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad en el uso de la fuerza. El texto también enfatiza la profesionalización, la disciplina y la subordinación al poder constitucional, así como la participación activa de la policía en la defensa nacional, la defensa civil y el desarrollo económico y social del país.

El ámbito de competencia de la Policía Nacional del Perú, según el nuevo reglamento, abarca la protección de personas y comunidades, la garantía del cumplimiento de las leyes, la seguridad del patrimonio público y privado, la prevención e investigación de la delincuencia común y organizada, y el control de fronteras. Además, se refuerza el enfoque en derechos humanos, género, interculturalidad y la protección de grupos vulnerables, en coordinación con gobiernos locales y regionales.

En cuanto a la estructura orgánica, el reglamento detalla la conformación del Alto Mando, integrado por la Comandancia General, el Estado Mayor General y la Inspectoría General. La Comandancia General, a cargo de un Teniente General designado por el Presidente de la República, lidera la planificación, organización y supervisión de la gestión administrativa y operativa de la PNP. El Estado Mayor General actúa como órgano asesor y supervisor de la implementación de políticas y estrategias, mientras que la Inspectoría General se encarga de preservar la disciplina, la ética y la calidad del servicio policial, así como de conducir investigaciones administrativas disciplinarias.

El Comando de Operaciones Policiales asume la responsabilidad de planificar, coordinar y ejecutar las operaciones policiales de orden, seguridad e investigación criminal en todo el territorio nacional. Bajo su mando se encuentran órganos de línea y de apoyo, como la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, la Dirección Nacional de Investigación Criminal, la Dirección de Asuntos Internacionales, la Dirección de Aviación Policial, la Dirección de Inteligencia y la Dirección de Criminalística.

El reglamento también establece la existencia de órganos consultivos, de administración interna, de apoyo administrativo y de apoyo policial, cada uno con funciones específicas en materia de asesoría jurídica, planeamiento institucional, administración, recursos humanos, bienestar policial, tecnología de la información, comunicación institucional y defensa legal. Asimismo, se describen las funciones de los órganos de línea, responsables de la investigación criminal, la lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, la corrupción, los delitos fiscales, el cibercrimen y la protección del medio ambiente, entre otros.

En el ámbito territorial, la PNP se organiza en Regiones Policiales y Frentes Policiales, con divisiones especializadas en investigación criminal, orden público, policía comunitaria, control de unidades desconcentradas e inteligencia regional. Las comisarías, clasificadas según el tamaño y la demanda de servicios, constituyen la unidad básica de prevención, orden y seguridad, y asumen funciones de investigación subsidiaria en ausencia de unidades especializadas.

