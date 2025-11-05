Perú

Qué se celebra el 5 de noviembre en el Perú: una jornada de memoria, identidad y servicio público

La conmemoración de esta fecha reúne hitos históricos, culturales y sociales que reflejan la riqueza y diversidad del legado peruano, invitando a una reflexión sobre el sentido de pertenencia y el valor del servicio colectivo

La fecha reúne aniversarios clave
La fecha reúne aniversarios clave como la inauguración del monumento a Bolognesi, el nacimiento de Cecilia Barraza y el Día del Trabajador Municipal, reflejando la diversidad histórica y artística del país

¿Qué pasó un día como hoy? El 5 de noviembre reúne hechos que reflejan la memoria y diversidad del Perú. En 1905 se inauguró en Lima el Monumento a Francisco Bolognesi, símbolo del heroísmo nacional.

En 1952 nació Cecilia Barraza, ícono de la música criolla. En 1975 murió Filomeno Ormeño, pionero del criollismo y la orquesta popular. En 2008 falleció el futbolista y técnico Fernando Cuéllar, figura emblemática de Universitario.

Además, se celebra el Día del Trabajador Municipal, instaurado por ley para reconocer el esfuerzo de quienes sostienen la limpieza y el orden en las ciudades peruanas. Un día de arte, memoria y servicio público.

5 de noviembre de 1905 — Inauguración del Monumento a Francisco Bolognesi en Lima

Desde 1905, la Plaza Bolognesi
Desde 1905, la Plaza Bolognesi guarda un tributo de piedra y bronce al héroe nacional. Su figura, con la bandera en alto, resume el coraje que definió la historia del Perú.

El monumento dedicado al coronel Francisco Bolognesi y a los combatientes caídos en la batalla de Arica se alza en la Plaza Bolognesi, Lima.

Fue inaugurado en 1905 y su estructura combina granito, mármol de Carrara y bronce, alcanzando unos 18 metros de altura. En su base se hallan placas con representaciones de obras de Juan Lepiani y los nombres de jefes del Consejo de Guerra. El pilar central presenta esculturas en bronce que evocan la Patria y la Historia, y culmina con la figura del héroe alzando la bandera nacional.

Declarado bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación el 24 de abril de 2018, el monumento rinde homenaje permanente al legado de Bolognesi y a la memoria de la guerra del Pacífico.

5 de noviembre de 1952 - nace Cecilia Barraza, la voz que hizo eterno el sentimiento criollo

Desde su nacimiento en 1952,
Desde su nacimiento en 1952, Cecilia Barraza encarnó la esencia del Perú criollo. Su talento, descubierto por Chabuca Granda, trascendió fronteras y generaciones.

Cecilia Augusta Barraza Hora nació en Lima el 5 de noviembre de 1952. Considerada una de las máximas exponentes de la música criolla, inició su carrera en 1971 tras ganar en Trampolín a la Fama.

Chabuca Granda impulsó su talento y la llevó de gira por México con Perú Negro. Grabó temas emblemáticos como “Toro mata” y “Nunca me faltes”. Su trayectoria incluye giras por América, Europa y Asia, además de exitosos programas de televisión como “Mediodía criollo”.

En 2019 anunció su retiro temporal y en 2023 volvió a los escenarios, reafirmando su legado en la cultura peruana.

5 de noviembre de 1975 - Muere el compositor Filomeno Ormeño Belmonte

Filomeno Ormeño, compositor y pionero
Filomeno Ormeño, compositor y pionero del criollismo, murió en 1975 dejando un legado sonoro que unió tradición, talento y memoria en el alma musical del país.

Filomeno Ormeño Belmonte falleció en Lima el 5 de noviembre de 1975. Nacido el 6 de junio de 1899 en el distrito de El Rímac, fue un destacado compositor, orquestador y pianista autodidacta que impulsó la música criolla en el Perú.

Entre sus obras más reconocidas figuran “Canción del carnaval”, que se convirtió en himno del carnaval limeño, y otros valses populares como “Cuando las hojas caen”.

Ormeño fundó la primera orquesta criolla del país y musicalizó películas mudas, al tiempo que dirigía equipos radiales que difundieron el criollismo en el medio local. Su trayectoria aportó de manera significativa a la identidad musical peruana.

5 de noviembre de 2008 – fallece Fernando Cuéllar Ávalos, el “Gato” que defendió con alma a Universitario

Fernando Cuéllar, el “Gato” inmortal,
Fernando Cuéllar, el "Gato" inmortal, falleció en 2008 tras una vida dedicada al fútbol. Su entrega en Universitario y la selección lo convirtieron en referente eterno.

Fernando Cuéllar Ávalos (1945-2008), nacido en Moquegua, fue un destacado defensor del Club Universitario de Deportes y de la selección peruana. Integró la zaga histórica junto a Héctor Chumpitaz, conquistó tres títulos nacionales y alcanzó el subcampeonato de la Copa Libertadores de 1972.

Tras su retiro, dirigió equipos como León de Huánuco, San Agustín y Melgar, y fue seleccionador nacional en diversas categorías.

Reconocido por su carácter y disciplina, presidió la Asociación de Entrenadores del Perú. Murió en Lima el 5 de noviembre de 2008, a los 63 años, víctima de un tumor cerebral.

5 de noviembre - Día del Trabajador Municipal en el Perú

En reconocimiento a su labor
En reconocimiento a su labor esencial, el 5 de noviembre se honra al trabajador municipal, símbolo del servicio público que hace posible el orden y bienestar ciudadano.

El 5 de noviembre se establece como el Día del Trabajador Municipal, jornada no laborable que reconoce la labor de quienes trabajan en áreas de limpieza, mantenimiento y servicios en los gobiernos locales.

La ley Nº 31701 la declara como día remunerado para este sector. Esta fecha visibiliza el esfuerzo de estos empleados en el ordenamiento y funcionamiento de las ciudades, especialmente valorado tras su destacado papel en tiempos de crisis sanitaria.

El descanso con goce de sueldo simboliza respeto y gratitud hacia esas funciones esenciales al servicio de la comunidad.

