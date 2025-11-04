Perú

Paro de transportistas: Policía bloquea caravana de buses que intentaba llegar al Congreso en San Juan de Lurigancho

Los chóferes cuestionaron el accionar de la Policía Nacional y criticaron el amplio despliegue de agentes para contener su movilización, en contraste con lo que consideran una respuesta insuficiente frente al avance de las organizaciones de extorsionadores que los afectan a diario

Guardar
Transportistas bloquean vías en SJL

El paro de transportistas dejó una mañana de tensión en San Juan de Lurigancho, luego de que una caravana de buses que buscaba llegar al Congreso de la República fuera detenida por un fuerte contingente policial. Desde las primeras horas del martes, decenas de choferes de las líneas 23, 50, 10, 75 y San Germán partieron desde su paradero en Jicamarca para manifestarse contra la creciente ola de ataques, asesinatos y extorsiones que afecta al sector.

El recorrido se interrumpió en la avenida Próceres de la Independencia, a la altura del óvalo Zárate, donde los agentes cerraron completamente el tránsito. Durante más de veinte minutos, los vehículos permanecieron detenidos sin poder avanzar, lo que generó un bloqueo total de la vía y obligó a numerosos peatones a continuar su trayecto a pie.

Los transportistas reclamaban que se les permita continuar con su protesta pacífica hasta el centro de Lima. Sin embargo, al verse cercados, se produjeron momentos de tensión entre los manifestantes y los efectivos policiales. Tras algunos forcejeos, la situación fue controlada, aunque el cierre de la vía se mantuvo.

PNP detiene caravana de buses
PNP detiene caravana de buses que iban hacia el Congreso de la República en SJL. Foto: captura Exitosa

“Nosotros estamos viniendo pacíficamente, haciendo la marcha y nos trancan acá y no quieren que avancemos más. El compañero se cuadra ahí y le quieren golpear. Entonces, ¿dónde más? Cuando nosotros queremos que nos protejan, no hay nadie, pero cuando salimos a la marcha, ahí aparece una manada completa”, expresó a Exitosa uno de los choferes, en alusión al despliegue policial.

Conductores denuncian abandono

Uno de los choferes de la empresa San Germán denunció que las autoridades no están brindando la protección prometida frente a las mafias que cobran cupos y amenazan de muerte a los transportistas. “No solamente amenazas. Ayer acaban de matar a uno de la Línea 53, de disparar, ahora de la ETUL también igual. Entonces, son varias veces. Ya nos ofrecen, se comprometen, nos dicen algo y nunca cumplen. Entonces, nosotros estamos viniendo pacíficamente, haciendo la marcha y nos trancan acá y no quieren que avancemos más”, señaló indignado.

El conductor también cuestionó la eficacia del estado de emergencia decretado en Lima y Callao. “Si desde ayer a la empresa 53 le han disparado en San Felipe y ahora también a la empresa ETUL, por el cono sur, entonces, ¿dónde está el estado de emergencia? No hay estado de emergencia”, expresó.

Mercados y transportistas paralizarán durante
Mercados y transportistas paralizarán durante el mes de noviembre en distintas fechas. (Andina)

Los choferes afirmaron sentirse abandonados por las autoridades y advirtieron que permanecerán en el lugar hasta ser escuchados. “Supuestamente nos vamos a quedar aquí hasta que nos permitan el pase”, insistieron.

Ataque a bus en Chorrillos

El hecho al que el conductor se refiere ocurrió la noche del 3 de noviembre, irónicamente pocas horas antes del paro de transportistas, lo que evidenció la vulnerabilidad con la que operan las unidades de transporte público en la capital. Una unidad de la empresa ETUL4SA, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho – Chorrillos, fue atacada con disparos cuando transitaba por la cuadra 3 de la avenida Guardia Civil, en la urbanización La Campiña, distrito de Chorrillos.

Según testigos, el ataque ocurrió alrededor de las 9:00 p.m., a la altura del mercado Santa Rosa, en la zona conocida como La Curva. Dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el vehículo, causando pánico entre los pasajeros. “Se escucharon varios disparos y la gente empezó a gritar. Todos intentaron agacharse para protegerse”, relató una de las personas que se encontraba cerca del lugar.

Atacan a balazos a bus de ETUL4SA Ruta E en Chorrillos| Exitosa

Los proyectiles impactaron en distintas partes del bus: uno rompió la luna lateral y otros dos dieron en el parabrisas del conductor. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque el hecho generó gran alarma entre los vecinos y el personal del transporte.

Temas Relacionados

ParoParo de TransportistasSJLCongreso de la RepúblicaPNPperu-noticias

Más Noticias

“Con Juan Reynoso clasificábamos al Mundial 2026″, la tajante opinión de Miguel Trauco sobre el desenlace de la selección peruana en las Eliminatorias

El ‘Mago’ destacó el trabajo del ‘Cabezón’ y analizó el desempeño de la ‘bicolor’. Además, se refirió a la posibilidad de integrar el siguiente proceso clasificatorio

“Con Juan Reynoso clasificábamos al

Sicarios balean a hombre dentro de su vehículo en Ate: víctima fue llevada de emergencia al hospital

Este nuevo hecho de violencia se registra en pleno estado de emergencia que rige en los distritos de Lima Metropolitana

Sicarios balean a hombre dentro

Luis Advíncula confesó que Sporting Cristal es su prioridad para volver a Perú, pero advirtió: “Si no me quieren, tengo que ver otras opciones”

El ‘Rayo’ se refirió a su futuro en Boca Juniors y no descartó un regreso a la Liga 1, donde ha sido vinculado tanto con el conjunto ‘rimense’ como con Alianza Lima

Luis Advíncula confesó que Sporting

Mon Laferte anuncia su regreso a Lima con un concierto que promete ser inolvidable en 2026

La cantante chilena anunció oficialmente que la capital peruana será una de las paradas de su gira latinoamericana del próximo año, desatando la alegría de sus seguidores que ya sueñan con verla en vivo

Mon Laferte anuncia su regreso

Qué se celebra el 4 de noviembre en el Perú: una fecha que entrelaza memoria, identidad y resistencia

El significado de esta fecha trasciende la efeméride y se convierte en un punto de encuentro para analizar los desafíos y logros de la sociedad peruana a lo largo del tiempo

Qué se celebra el 4
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresistas de Perú se pronuncian

Congresistas de Perú se pronuncian sobre el rompimiento de relaciones diplomáticas con México y el asilo a Betssy Chávez

PJ decide no declarar reo contumaz a Betssy Chávez y continuar con el juicio hasta su sentencia

Funcionarios de la Embajada de México en Perú tendrán que “salir del territorio nacional”, afirma canciller Hugo de Zela

José Jerí llega al Rímac en medio del paro de transportistas y chóferes le reclaman: “Presidente no hable, actúe”

Quién es Betssy Chávez, la ex primera ministra de Pedro Castillo que provocó la ruptura entre Perú y México

ENTRETENIMIENTO

Mon Laferte anuncia su regreso

Mon Laferte anuncia su regreso a Lima con un concierto que promete ser inolvidable en 2026

Pamela López rompe el silencio luego de estar prohibida de hablar de Christian Cueva: “Por mis hijos haré de todo”

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje a Elías Brito tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell

Claudio Pizarro y Helen Ballón: ¿Cuál es la diferencia de edad entre el exfutbolista y la madre de su cuarta hija?

Magaly Medina responde a Rodrigo González y aclara rumores sobre su esposo y ‘Sir Winston’, pareja de Sheyla Rojas

DEPORTES

“Con Juan Reynoso clasificábamos al

“Con Juan Reynoso clasificábamos al Mundial 2026″, la tajante opinión de Miguel Trauco sobre el desenlace de la selección peruana en las Eliminatorias

Luis Advíncula confesó que Sporting Cristal es su prioridad para volver a Perú, pero advirtió: “Si no me quieren, tengo que ver otras opciones”

Dónde ver Real Madrid vs Liverpool HOY: canal tv online del duelo en Anfield por Champions League 2025/2026

A qué hora juega Real Madrid vs Liverpool HOY: partidazo en Anfield por fase de liga de la Champions League 2025/2026

Se confirmó horario de la final de la Copa Libertadores 2025: programación completa del duelo Palmeiras vs Flamengo