Cáscaras de naranja con canela: cómo preparar este truco casero para limpiar y aromatizar tu casa

Las cáscaras de naranja están llenas de aceites esenciales con propiedades desinfectantes y desodorizantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la casa limpia y con un aroma agradable no solo aporta comodidad, sino que también tiene beneficios comprobados para la salud. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), la limpieza del hogar es fundamental para prevenir enfermedades respiratorias, digestivas y dermatológicas, ya que ayuda a reducir la presencia de microorganismos y alérgenos. Además, el Seguro Social de Salud (EsSalud) señala que un ambiente limpio y con buen olor mejora el bienestar emocional, ya que los aromas agradables estimulan la relajación y reducen el estrés.

Sin embargo, no siempre es necesario recurrir a productos químicos para mantener el hogar impecable y perfumado. Existen alternativas naturales, económicas y sostenibles que ofrecen resultados sorprendentes. Entre los trucos caseros más populares y efectivos se encuentra el uso de cáscaras de naranja con canela, una combinación que no solo limpia y desinfecta, sino que también deja un aroma cálido, fresco y reconfortante.

Cáscaras de naranja con canela: cómo preparar este truco casero

Para este truco casero se pueden usar 2 ramas de canela o 1 cucharada de canela en polvo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar este truco casero es muy sencillo y no requiere ingredientes costosos. Lo mejor es que aprovecha restos de alimentos que normalmente se desechan, como las cáscaras de naranja, que están llenas de aceites esenciales con propiedades desinfectantes y desodorizantes.

Ingredientes:

Cáscaras de 2 o 3 naranjas (también se pueden combinar con limón o mandarina).

2 ramas de canela o 1 cucharada de canela en polvo.

1 litro de agua.

Opcional: 1 taza de vinagre blanco para potenciar el efecto limpiador.

Preparación:

Coloca el agua en una olla y añade las cáscaras de naranja y las ramas de canela. Lleva la mezcla a ebullición y déjala hervir durante 10 a 15 minutos, hasta que el aroma se intensifique. Deja enfriar y cuélala. Si deseas usarla como limpiador multiusos, agrega el vinagre blanco y mezcla bien. Guarda la preparación en una botella con atomizador o en un frasco de vidrio con tapa.

El resultado es una fragancia natural y un limpiador ecológico que puedes utilizar durante varios días. Si solo lo quieres como ambientador, puedes dejar hervir la mezcla en la cocina a fuego bajo para que el vapor aromatice todo el ambiente.

Cómo usar este truco casero para limpiar y aromatizar tu casa

Este truco casero es ideal para quienes buscan una alternativa natural a los aerosoles sintéticos, que muchas veces contienen compuestos irritantes para las vías respiratorias

Este preparado tiene múltiples usos dentro del hogar, especialmente en espacios donde se acumulan malos olores o grasa.

Para limpiar superficies: rocía la mezcla sobre mesas, repisas, estantes, pisos y azulejos. El vinagre actúa como desinfectante, mientras que los aceites de la naranja disuelven la grasa y dejan un brillo natural.

Para eliminar olores: usa el líquido sin vinagre en el baño, la cocina o la sala. Pulverízalo en el aire o sobre telas (como cortinas y sofás) para refrescar el ambiente.

Para aromatizar el hogar: coloca la mezcla caliente en un recipiente abierto en el centro de la casa o hiérvela por unos minutos cada mañana. El calor ayuda a liberar los aceites esenciales, dejando una fragancia cálida y acogedora.

Para limpiar electrodomésticos: pasa un paño humedecido con el preparado sobre el microondas o la refrigeradora. Además de limpiar, dejará un aroma agradable que neutraliza olores de comida.

Otros usos de las cáscaras de naranja con canela

Como aromatizador seco: seca las cáscaras de naranja al sol o en el horno y mézclalas con ramas de canela y clavo de olor. Coloca esta mezcla en pequeñas bolsitas de tela o frascos abiertos en el clóset, el baño o el auto.

Para limpiar el lavadero: frota las cáscaras directamente sobre el lavadero con un poco de bicarbonato de sodio. El ácido natural de la naranja ayuda a desinfectar y eliminar manchas de grasa.

Como repelente natural de insectos: el aroma cítrico combinado con la canela ayuda a mantener alejadas a moscas y hormigas. Rocía la mezcla en ventanas o rincones donde suelen aparecer.

Para mejorar el olor del refrigerador: coloca algunas cáscaras secas y una rama de canela en un pequeño recipiente dentro del refrigerador; absorberán los olores y dejarán un aroma suave.

Beneficios de limpiar y aromatizar tu casa

Limpiar y aromatizar tu casa no solo mejora su apariencia, también beneficia tu salud física y mental. Un ambiente limpio reduce la presencia de polvo, ácaros y bacterias que pueden causar alergias o problemas respiratorios. Además, mantener el orden disminuye el estrés y favorece la concentración. Aromatizar con esencias naturales, como lavanda o eucalipto, ayuda a relajar la mente, mejorar el estado de ánimo y promover un sueño reparador. Dedicar tiempo a cuidar tu espacio es una forma de autocuidado: transforma tu hogar en un lugar saludable, acogedor y lleno de energía positiva para ti y tu familia.