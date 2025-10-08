Truco casero para mantener un buen olor en la refrigeradora sin usar productos de limpieza

Las cáscaras de naranja tienen aceites esenciales con poder aromático y antibacteriano natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener limpia la refrigeradora es fundamental no solo por una cuestión de higiene, sino también de salud y comodidad. Según el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), una mala limpieza en este electrodoméstico puede favorecer la proliferación de bacterias como Salmonella o Listeria monocytogenes, que pueden contaminar los alimentos y causar intoxicaciones. Además, el mal olor suele ser una señal de que hay restos de comida descompuesta o humedad acumulada, lo cual afecta la calidad y la frescura de los alimentos. Por ello, mantener la refrigeradora limpia, desinfectada y con buen olor es esencial para asegurar un entorno saludable en el hogar.

Aunque muchas personas recurren a productos de limpieza químicos o ambientadores artificiales, existe una alternativa natural, económica y ecológica que cumple la misma función: las cáscaras de naranja. Este truco casero aprovecha el poder aromático y antibacteriano natural de los aceites esenciales presentes en la piel de esta fruta.

Truco casero para mantener un buen olor en la refrigeradora

El truco consiste en usar las cáscaras de naranja dentro de la refrigeradora para neutralizar los malos olores y aportar una fragancia fresca y natural. Para hacerlo correctamente, se recomienda seguir estos pasos sencillos:

Lava bien la naranja antes de pelarla, especialmente si no es orgánica, para eliminar cualquier residuo de pesticidas o suciedad. Pela la naranja con cuidado, tratando de conservar las cáscaras en trozos grandes. Coloca las cáscaras en un pequeño recipiente abierto o en una malla, y ubícalo en uno de los compartimentos del refrigerador, preferiblemente en el estante central o en la puerta. Reemplaza las cáscaras cada 3 o 4 días, ya que al secarse pierden su aroma natural.

Si se desea potenciar el efecto, se pueden añadir clavos de olor insertados en las cáscaras o unas gotas de aceite esencial de naranja o limón. Estos ingredientes naturales ayudan a neutralizar los olores fuertes y aportan una fragancia cítrica más intensa y duradera. Este método es completamente seguro, no contamina los alimentos ni deja residuos químicos, y es especialmente útil para personas con alergias o sensibilidad a los limpiadores comerciales.

Por qué es importante mantener un buen olor en la refrigeradora

Una mala limpieza en este electrodoméstico puede favorecer la proliferación de bacterias que pueden contaminar los alimentos y causar intoxicaciones (Freepik)

El olor dentro de la refrigeradora no solo tiene que ver con la comodidad olfativa, sino con la seguridad alimentaria. Un mal olor puede ser una señal de que algunos alimentos están en mal estado o de que hay restos en descomposición, lo que podría provocar contaminación cruzada.

De acuerdo con EsSalud, las bacterias y mohos pueden multiplicarse en condiciones de humedad y temperaturas irregulares, incluso dentro de una refrigeradora. Mantener un ambiente limpio y fresco ayuda a prevenir enfermedades gastrointestinales y prolonga la vida útil de los alimentos.

Además, los olores desagradables tienden a impregnarse en los envases plásticos, lo que hace más difícil eliminarlos después. Por ello, mantener un buen olor no es solo una cuestión de estética, sino una práctica que contribuye al orden, la limpieza y el bienestar general en la cocina.

En la refrigeradora, hay que reemplazar las cáscaras de naranja cada 3 o 4 días, ya que al secarse pierden su aroma natural (Freepik)

El aroma natural de las cáscaras de naranja, además de ser agradable, tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, que ayudan a mantener el ambiente libre de microorganismos. De esta manera, el uso de este truco casero no solo perfuma, sino que también contribuye a la higiene del refrigerador.

Otros beneficios de usar las cáscaras de naranja en casa

Las cáscaras de naranja no solo sirven para mantener un buen olor en la refrigeradora. Pueden aprovecharse en diferentes rincones del hogar para mejorar el ambiente y evitar el uso de aromatizantes artificiales. Por ejemplo:

En los closets o cajones , las cáscaras secas o en bolsitas de tela ayudan a mantener la ropa con un olor fresco y a ahuyentar insectos como las polillas.

En el baño , pueden colocarse dentro de un frasco abierto o mezclarse con bicarbonato de sodio para absorber la humedad y neutralizar olores.

En la cocina , al hervir las cáscaras en agua con canela, se libera un aroma cálido y cítrico que elimina los olores de frituras o alimentos fuertes.

Como limpiador natural, se pueden dejar macerar las cáscaras en vinagre blanco durante una semana. Esta mezcla sirve como limpiador multiusos, dejando un olor agradable y desinfectando las superficies.