SJL: Violento atentado a bus de la empresa Santa Catalina deja al chofer gravemente herido

Violento atentado a bus de la empresa Santa Catalina en SJL genera alarma en vecinos. Infobae Perú / Captura: X

Un ataque armado contra un bus de la empresa Santa Catalina, conocido como “La 23 C”, estremeció la noche de San Juan de Lurigancho y dejó al chofer gravemente herido, justo en la víspera del paro de transportistas anunciado para Lima y Callao.

El atentado, ocurrido en la cuadra cinco de la avenida El Sol, cerca de la Universidad Privada del Norte, ha intensificado el temor y la incertidumbre entre trabajadores del sector y usuarios del transporte público, quienes ya enfrentan un clima de inseguridad ciudadana creciente.

El violento episodio se produjo cuando desconocidos interceptaron el bus y abrieron fuego directamente contra el conductor, quien quedó herido de gravedad frente a los pasajeros.

Testigos relataron que los atacantes llegaron en un vehículo lineal, dispararon y luego huyeron por la calle Las Arcillas, donde una motocicleta los esperaba para facilitar su escape.

“Señores, buenas noches. Acaban de balear al chofer de la veintitrés aquí en la avenida El Sol, cuadra cinco”, narró un hombre en una grabación difundida en redes sociales. Otro testigo precisó la cercanía con la universidad y la rapidez con la que se perpetró el ataque.

El conductor herido recibió auxilio inmediato de personas presentes en el lugar y fue trasladado a un hospital, donde permanece en estado delicado bajo observación médica. Familiares y compañeros de trabajo aguardan información oficial sobre su evolución, mientras la comunidad permanece en vilo por la gravedad del hecho.

La balacera se suma a una serie de incidentes violentos que han marcado a San Juan de Lurigancho, un distrito golpeado por la inseguridad y la presencia de mafias dedicadas a la extorsión. Vecinos expresaron su preocupación por la audacia de los atacantes, quienes dispararon sin considerar la presencia de pasajeros y transeúntes. “No pensaron en los inocentes que estaban en el bus, pudieron haber matado a cualquiera”, lamentó una vecina de la zona, reflejando el temor que se ha instalado entre los habitantes.

La coincidencia del ataque con el inminente paro de transportistas ha incrementado la tensión en el sector. El gremio, que se prepara para suspender actividades en Lima y Callao, enfrenta ahora una nueva ola de temor ante la posibilidad de convertirse en blanco de hechos similares. Trabajadores del transporte manifestaron su inquietud por la falta de garantías para su seguridad.

“Nosotros salimos todos los días a trabajar, pero ya no sabemos si vamos a regresar a casa. Esto tiene que parar”, declaró un conductor que prefirió mantener su identidad en reserva. La empresa Santa Catalina, una de las más utilizadas en la capital, aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el ataque.

