Perú

La UNESCO celebra su día mundial: ocho décadas promoviendo la educación, la ciencia y la cultura para la paz y la cooperación global

Cada 4 de noviembre, el mundo recuerda el nacimiento de una institución clave para el desarrollo educativo, científico y cultural de las naciones desde 1945

Guardar
La organización internacional conmemora su
La organización internacional conmemora su fundación destacando su papel en la promoción de la educación, la ciencia y la cultura, así como su influencia en la cooperación y la defensa de valores universales (Andina)

El Día de la UNESCO se celebra cada 4 de noviembre en honor a la firma de su Constitución, ocurrida en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial. Este organismo internacional nació con el propósito de fomentar la paz a través de la cooperación en educación, ciencia y cultura.

La efeméride invita a reflexionar sobre la importancia de construir sociedades más justas, inclusivas y sostenibles mediante el conocimiento y la comprensión mutua.

Desde su creación, la UNESCO ha impulsado proyectos emblemáticos en favor del patrimonio cultural, la alfabetización y la investigación científica a nivel mundial.

El origen de una organización nacida del conflicto

La UNESCO surgió en 1945
La UNESCO surgió en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, cuando 37 países firmaron su Constitución con la esperanza de construir la paz a través del conocimiento, la cultura y la cooperación. (Andina)

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fue fundada el 16 de noviembre de 1945, poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Su Constitución fue firmada en Londres por 37 países y entró en vigor el 4 de noviembre de 1946, fecha que hoy marca su aniversario oficial. Su creación respondió a la necesidad de evitar que los horrores del conflicto se repitieran, apostando por la cooperación intelectual como base para la paz.

El preámbulo de su Constitución resume su propósito: “Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”. Esa idea se transformó en el pilar de una institución que desde entonces trabaja por unir a las naciones mediante el conocimiento, la educación y la cultura.

La misión de educar para la paz y la libertad

La organización considera que la
La organización considera que la educación no solo transmite saberes, sino que transforma sociedades. Por eso impulsa proyectos que fortalecen la libertad, la empatía y la convivencia. (UNESCO)

Desde su inicio, la UNESCO ha tenido como misión erradicar la ignorancia y promover una educación de calidad accesible a todos. La alfabetización, la formación docente y el acceso equitativo a la educación han sido temas centrales de su labor. Con el paso de las décadas, sus programas se ampliaron hacia la protección de la libertad de expresión, la igualdad de género y el desarrollo sostenible.

La organización promueve el diálogo intercultural y defiende el valor de la diversidad lingüística. A través de sus programas educativos, busca que las escuelas sean espacios donde se cultive la convivencia, la empatía y el pensamiento crítico. La educación, según la UNESCO, no solo transmite conocimientos, sino que transforma realidades sociales y construye comunidades más equitativas.

Ciencia y cultura al servicio de la humanidad

La organización fomenta la investigación,
La organización fomenta la investigación, la conservación del patrimonio y la diversidad cultural. Su labor une pasado y futuro al servicio del conocimiento y la identidad de los pueblos. (Andina)

Además de su labor educativa, la UNESCO impulsa la investigación científica y la protección del patrimonio cultural. Sus programas abarcan desde la conservación de sitios arqueológicos hasta el estudio del cambio climático y la gestión sostenible del agua. En 1972, estableció la Convención del Patrimonio Mundial, que protege monumentos, paisajes y expresiones culturales consideradas de valor universal.

Actualmente, más de 1,100 sitios en todo el planeta integran la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Entre ellos se encuentran Machu Picchu, las pirámides de Egipto y la Gran Muralla China. Pero también figuran tradiciones vivas, como el tango o la dieta mediterránea, reconocidas por su valor inmaterial. Con ello, la UNESCO reafirma que el desarrollo humano depende tanto de la preservación de la historia como del respeto a las culturas vivas.

La ciencia también ocupa un papel central en su agenda. La organización apoya proyectos que fomentan la innovación, la tecnología sostenible y la cooperación internacional en temas como la inteligencia artificial, la biodiversidad o la gestión del agua. Estos esfuerzos buscan reducir las brechas de conocimiento y garantizar un progreso compartido entre las naciones.

Un compromiso que perdura en el tiempo

Cada 4 de noviembre se
Cada 4 de noviembre se celebra el Día de la UNESCO, una fecha que recuerda su papel esencial en la promoción del conocimiento, la ciencia y la educación para un mundo más justo. (Andina)

A lo largo de su historia, la UNESCO ha demostrado que el diálogo y la educación son herramientas poderosas contra la desigualdad y la violencia. Desde su sede en París, coordina oficinas y centros en todo el mundo que trabajan junto a los gobiernos y las comunidades para ejecutar programas locales.

El Día de la UNESCO, celebrado cada 4 de noviembre, recuerda que el conocimiento puede ser un camino hacia la paz. En esta fecha, escuelas, universidades y organizaciones culturales desarrollan actividades que difunden su legado y promueven los valores de la cooperación. Es también una jornada para rendir homenaje a los maestros, científicos y artistas que, desde sus disciplinas, contribuyen a construir un mundo más justo y solidario.

En sus más de setenta años de existencia, la UNESCO ha pasado de ser un ideal surgido en la posguerra a una red global de colaboración. Su presencia en 194 Estados Miembros refleja el consenso internacional sobre la necesidad de fortalecer los lazos entre la ciencia, la educación y la cultura como pilares del progreso humano.

A través de sus programas y declaraciones, la organización continúa defendiendo que la verdadera paz no depende solo de tratados políticos, sino de la comprensión y el respeto entre los pueblos.

Temas Relacionados

Día de la UNESCOUNESCOperu-noticias

Más Noticias

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Lima cortó relaciones diplomáticas con México después de que ese país otorgó asilo a la exjefa de Gabinete, procesada por el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Cancillería precisó que únicamente continuarán las funciones consulares

Perú rompe relación con México

Carlos Galván se planta en contra de Williams Riveros ante constantes comparaciones: “No es mejor que yo, sin duda”

El ‘Negro’ comparte su opinión con relación a las comparativas con el actual líder de la zaga de la ‘U’. “Hay gente que habla con el dolor”, mencionó

Carlos Galván se planta en

Betssy Chávez espera salvoconducto tras asilo de México: ¿Perú puede rechazarlo o proceder a su detención?

La exjefa de Gabinete permanece en la embajada de México en Lima, mientras aguarda que el Gobierno peruano le otorgue el salvoconducto necesario después de recibir asilo

Betssy Chávez espera salvoconducto tras

Demolición en el cerro Candela: Ate inicia ampliación de la avenida Nicolás Ayllón y genera reclamos en algunos propietarios

La demolición de más de 40 viviendas marca el inicio del plan vial más grande de Ate. Vecinos exigen diálogo y denuncian desinformación sobre reubicaciones

Demolición en el cerro Candela:

¿Metropolitano funcionará durante paro de transportistas del 4 de noviembre? ATU aclara qué servicios operarán con normalidad

En coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao busca garantizar la seguridad y operatividad del transporte urbano evitando afectaciones a la ciudadanía durante la jornada de protesta

¿Metropolitano funcionará durante paro de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú rompe relación con México

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Betssy Chávez asilada: ¿qué significa que Perú rompa relaciones diplomáticas con México?

Comisión de Ética aprueba por mayoría denuncia contra Lucinda Vásquez por caso ‘Corta uñas’

José Jerí confirma ruptura de relaciones diplomáticas con México: las veces en las que AMLO y Claudia Sheinbaum intervinieron en la política peruana

Rafael López Aliaga sobre su presencia en CADE 2025: “No me corro de ningún foro, no digo que son pitucos elitistas”

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de series en Netflix Perú para disfrutar acompañado

Claudio Pizarro sería papá otra vez tras la separación de Karla Salcedo: así lo anunció  Magaly TV La Firme

Crhiss Vanger habría registrado una dirección falsa en Reniec: sigue sin responder por denuncias de estafa

Quién es Crhiss Vanger: el tiktoker peruano acusado de estafar a más de 160 personas por más de un millón de soles

Leslie Moscoso revela fuerte episodio de violencia que vivió con Pedro Loli: “Vivía enferma de los nervios”

DEPORTES

Carlos Galván se planta en

Carlos Galván se planta en contra de Williams Riveros ante constantes comparaciones: “No es mejor que yo, sin duda”

Catherine Flood deja una excelente imagen de ímpetu en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Solo quiero ganar para Universitario”

Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Roberto Guizasola pasaron tremendo susto en pleno programa: hincha hizo explotar una bombarda

Alex Valera se marca un propósito personal: “Mi sueño sería retirarme en Universitario y pasar a ‘Lolo’ Fernández”

Programación de la fecha 3 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV