Perú

José Jerí llega al Rímac en medio del paro de transportistas y chóferes le reclaman: “Presidente no hable, actúe”

El jefe de Estado llegó en compañía de algunos de sus ministros hasta el Rímac para conversar con representantes de gremios de transporte de diferentes puntos de la capital

El presidente de transición, José Jerí, llegó hasta el puente Ricardo Palma, en el Rímac, para escuchar a un grupo de transportistas que acataban el paro convocado para este martes, en rechazo a los continuos asesinatos de choferes reportados en los últimos meses.

Acompañado del jefe del Gabinete, Ernesto Álvarez, y de los ministros del Interior y Transportes, y en medio de un fuerte contingente policial, Jerí Oré caminó desde Palacio de Gobierno hasta ese punto. Su intención era reunirse con los representantes del sector y atender sus propuestas. Sin embargo, conforme se acercaba a la manifestación, algunos participantes comenzaron a increparlo y a exigir acciones más concretas contra la delincuencia.

“Señor presidente, no hable. Actúe”, se escucha decir a uno de los choferes. En medio de los gritos, otro manifestante se le acercó para recordarle que todos los transportistas “tienen propuestas” para que dejen de matarlos.

Piden escuchar a chóferes, no a empresarios

Asimismo, otro grupo le reclamó que nunca se reunió con los choferes y cobradores, sino que solo escucha las propuestas de los empresarios del sector transporte.

Martín Ojeda, uno de los representantes del gremio, fue el encargado de recibir al mandatario y acompañarlo hasta el centro de monitoreo de la Municipalidad del Rímac En el trayecto, otro manifestante se aproximó al presidente y le pidió una reforma en la Policía.

“Nosotros tenemos propuestas para ir de otra manera... o ayudar a que no nos maten. El tema central es que la Policía no está haciendo su trabajo. Las Depincris están corruptas y deben ser removidas todas”, exclamó.

El jefe de Estado escuchó atentamente los pedidos y les propuso acudir a Palacio de Gobierno para continuar el diálogo.

Finalmente, se concretó el encuentro entre el presidente y algunos dirigentes que protestaban cerca al Congreso. La reunión se llevó a cabo en el centro de monitoreo instalado por la Municipalidad del Rímac.

Durante la cita, el mandatario destacó que se están articulando acciones entre distintas instituciones del Estado para enfrentar la delincuencia, en especial los casos de extorsión que padecen los transportistas.

“Estamos articulando el esfuerzo de todo el Estado, lo cual no ha sido y no es sencillo, pero hay muchas voluntades que están encaminadas a acabar con la delincuencia”, expresó Jerí al término de la reunión.

El presidente reconoció que coordinar esfuerzos entre diversas entidades del Estado no ha sido una tarea fácil, pero insistió en que existen voluntades comprometidas con resolver esta problemática. En ese sentido, subrayó que su Gobierno continuará impulsando una respuesta conjunta para reducir los delitos que afectan al transporte.

Pedidos de los transportistas

Por su parte, los representantes de los gremios exigieron que se cumplan los acuerdos previamente firmados con el Ejecutivo y plantearon nuevas demandas y precisiones relacionadas con la lucha contra los extorsionadores.

Uno de los pedidos más reiterados fue que se identifique y sancione a las personas que prestan sus cuentas para recibir dinero ilícito, así como fortalecer la cooperación con las empresas de telefonía, que pueden proporcionar datos sobre los titulares de las líneas utilizadas por los delincuentes.

