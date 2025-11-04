Guns N’ Roses en Lima: accesos, horarios, setlist y más para su concierto en el Estadio Nacional

La legendaria banda de rock Guns N’ Roses se presenta este 5 de noviembre en el Estadio Nacional, en un espectáculo que promete ser uno de los más esperados del año. El concierto forma parte de su gira internacional “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”, con la que vienen recorriendo distintos países de Latinoamérica. Los fanáticos peruanos se preparan para disfrutar nuevamente de Axl Rose, Slash y Duff McKagan sobre el escenario, en una noche que promete revivir los grandes clásicos del hard rock.

El regreso de Guns N’ Roses a Lima marca su cuarta visita al país. Su última presentación fue en octubre de 2022 en el Estadio de San Marcos, donde ofrecieron un concierto memorable. Antes de eso, tocaron en el Estadio Monumental en 2016 y debutaron en suelo peruano en 2010, también en el recinto universitario. Ahora, tras una larga espera, los seguidores podrán reencontrarse con la mítica banda en el Estadio Nacional, y aquí te contamos los principales datos para asistir al show y disfrutarlo sin contratiempos.

Horario y apertura de puertas

El concierto de Guns N’ Roses se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima este martes 5 de noviembre. Las puertas se abrirán a las 4:00 p.m., permitiendo que los asistentes con entradas en Campo A y Campo B puedan ingresar con anticipación y asegurar un buen lugar frente al escenario. En el caso de las zonas numeradas —como Oriente, Occidente y Tribunas—, cada espectador cuenta con un asiento asignado, por lo que no es necesario llegar con demasiada anticipación.

El show comenzará a las 6:50 p.m. con la presentación de la reconocida banda peruana Amén, encargada de abrir la noche con su repertorio de rock nacional. Luego, a las 8:50 p.m., llegará el turno de los esperados Guns N’ Roses, quienes prometen ofrecer un espectáculo lleno de energía, clásicos inolvidables y un despliegue visual de primer nivel.

Accesos y puertas de ingreso

Los accesos para el ingreso del público estarán distribuidos de la siguiente manera:

Campo A : contará con dos accesos principales ubicados en las zonas 27 y 34 , que corresponden a los lados Oriente y Occidente del estadio.

Campo B : tendrá entradas señaladas con los números 9 y 18 , ubicadas en los sectores Occidente 2 y Oriente 2 respectivamente.

Tribuna Norte : el ingreso será por las puertas 14, 15 y 16 , situadas sobre la Avenida Paseo de la República .

Tribunas Oriente y Occidente : los asistentes que cuenten con entradas para estas zonas deberán ingresar por los accesos señalados en las avenidas Petit Thouars (Occidente) y Madre de Dios (Oriente).

Palcos y zonas Alta, Intermedia y Baja: se ubican a los costados del estadio, con accesos diferenciados según la puerta indicada en el boleto.

¿Aún hay entradas disponibles?

Sí, todavía quedan entradas disponibles para disfrutar de este concierto histórico. Según el portal de Teleticket, aún se pueden adquirir boletos en las zonas de Campo B, Occidente Numerado y Oriente Numerado.

Los precios van desde los S/ 259 hasta S/ 352, dependiendo de la ubicación elegida. A pocas horas del esperado show, los fanáticos que aún no han conseguido su entrada tienen una última oportunidad para ser parte de una noche inolvidable con Axl Rose, Slash y Duff McKagan en el escenario del Estadio Nacional.

El posible setlist de Guns N’ Roses en Lima

De acuerdo a las canciones que viene tocando en sus demás conciertos, este podría ser el setlist de la noche

Welcome to the Jungle

Mr. Brownstone

Bad Obsession

Chinese Democracy

It’s So Easy

Pretty Tied Up

Live and Let Die (cover de Wings)

Yesterdays

Shadow of Your Love

Slither (cover de Velvet Revolver)

Hard Skool

Wichita Lineman (cover Jimmy Webb)

You Could Be Mine

Double Talkin’ Jive

Estranged

Prostitute

The General

Coma

Attitude (cover de Misfits)

Sabbath Bloody Sabbath (cover de Black Sabbath)

Slash Guitar Solo

Sweet Child o’ Mine

Civil War

November Rain

Patience

Human Being (cover de New York Dolls)

Don’t Cry

Nightrain

Paradise City