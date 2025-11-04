Gianella Ydoña revela que Josimar aún la busca: “Siempre me dice que soy su esposa”

Gianella Ydoña revela que Josimar la buscó y le dice que siempre será su esposa. América Hoy.

El salsero Josimar Fidel vuelve a ocupar titulares, esta vez no por su música, sino por un nuevo episodio en su vida personal. En medio de la polémica generada por su supuesta paternidad con Verónica González, a quien en su momento presentó como su “prima”, su exesposa Gianella Ydoña, conocida como ‘La Protagonista’, ofreció declaraciones que han vuelto a poner al artista en el centro de la atención mediática.

Durante una entrevista en el programa 'América Hoy’, la empresaria reveló que, a pesar del tiempo transcurrido desde su separación, Josimar continúa buscándola y manteniendo contacto con ella. Además, aseguró que el cantante suele recordarle constantemente su matrimonio religioso.

“Nosotros vamos a ser esposos toda la vida. Siempre me hace acordar que yo soy su esposa”, afirmó Ydoña durante la conversación televisiva.

Gianella explicó que las comunicaciones entre ambos se han mantenido por temas familiares, pero que en algunas ocasiones el artista excede los límites. “A veces quiere conversar más de lo necesario. Yo ya pasé la página, pero parece que a él le cuesta aceptar que ya no estamos juntos”, señaló.

La exesposa de Josimar aseguró que el cantante mantiene una actitud afectuosa, e incluso nostálgica, cuando se dirige a ella. “Él siempre me dice: ‘Tú eres mi esposa’. Yo le respondo: ‘Eso fue hace mucho, Josimar’. Pero insiste en recordármelo”, comentó entre risas, dejando entrever que las interacciones se han mantenido recientes.

Un incómodo encuentro en su casa

Durante la entrevista, Gianella también narró un episodio particular que vivió cuando el artista la buscó hasta su domicilio en Lima, mientras ella compartía su vida con otra persona.

“Pasó una vez, fue a buscarme hasta mi casa, me tocó la puerta y empezó a gritar: ‘Nela, Nela’. Yo abrí y lo puse en su lugar, porque estaba con mi pareja descansando”, relató.

Según explicó, ambos residían en la misma cuadra, lo que facilitaba los encuentros casuales. “Cuando estuve en Perú, él también llegaba y se quedaba en su casa. Un par de meses habrá sido. Estuvo en tragos, se habrá acordado, qué sé yo”, dijo con tono distendido.

Consejos a María Fe Saldaña, pareja de Josimar

Consultada sobre su opinión respecto a María Fe Saldaña, actual pareja del cantante y madre de uno de sus hijos, Ydoña optó por responder con una frase directa, aunque sin mostrar rencor.

“Que cuide más a su marido. Nosotros vamos a ser esposos toda la vida”, expresó, repitiendo las palabras que, según ella, Josimar suele decirle.

Su comentario fue interpretado por los televidentes como una advertencia hacia Saldaña, dado que las versiones sobre la conducta del salsero en sus relaciones sentimentales han sido motivo de controversia constante.

Gianella: “Si hubiera sentado cabeza, no saldría tanta cosa”

En otro momento de la conversación, Gianella reflexionó sobre la situación actual del intérprete de “La mejor de todas”, asegurando que los problemas que lo rodean reflejan una falta de madurez personal.

“Yo creo que si hubiera sentado cabeza, no saldrían tantas cosas. Cada cierto tiempo aparece una nueva historia o una polémica diferente”, comentó.

La empresaria también recalcó que, pese a todo, mantiene una postura de respeto hacia el padre de su hijo y que no tiene intención de alimentar conflictos mediáticos. “Le deseo lo mejor. Yo estoy enfocada en mi hijo, en mis negocios y en seguir tranquila. Lo que él haga, es su vida”, agregó.

Polémica constante alrededor de Josimar

Las declaraciones de Gianella Ydoña coinciden con un momento particularmente complejo para Josimar Fidel. En las últimas semanas, Verónica González aseguró estar embarazada de mellizos del salsero, mientras él aún mantenía una relación con María Fe Saldaña.

En una entrevista exclusiva para 'Magaly TV La Firme’, González dio detalles del acuerdo privado al que habría llegado con el artista y afirmó que Josimar le pidió interrumpir el embarazo cuando se enteró de la noticia.

“Aclaraste solo lo que te conviene”, expresó tajante la venezolana, al responder las recientes declaraciones públicas del cantante, quien intentó dar su versión de los hechos. Sin embargo, según González, el intérprete habría omitido información importante, especialmente sobre la manera en que se manejó la situación de la paternidad.

La joven contó que el cantante le envió 15 mil euros con la condición de que no hablara más del tema, y que luego insistió en que abortara. “Luego me dijiste que abortara. Claramente no accedí, y por esa misma razón llegamos a ese acuerdo”, reveló en el programa de espectáculos conducido por Magaly Medina.

González explicó que el trato con el intérprete de “La Protagonista” fue únicamente verbal, lo que la deja en una posición de vulnerabilidad. “Nosotros llegamos a un acuerdo en el que él se haría responsable económicamente, pero no legalmente. No va a reconocer a los niños para evitarse problemas con su familia. Lo que sí tengo claro es que, si hicimos un trato, no era para que él hable de forma tan despectiva”, señaló, visiblemente afectada.

Según su versión, Josimar no desea reconocer a los mellizos como sus hijos, una decisión que tendría un trasfondo familiar. “Imagino que no quiere hacerlo por el tema de sus otros hijos, su familia, la herencia, no sé…”, comentó, dejando entrever que el cantante preferiría mantener el asunto en silencio para evitar conflictos internos.

Pese a su decepción, Verónica confesó que en un momento intentó comprenderlo y no juzgarlo, lo que la llevó a aceptar un acuerdo de palabra. “Le dije que estaba bien, que no pasaba nada, que había sido un error. No soy quién para juzgarlo. Dejé que el tiempo pusiera todo en su lugar. Todos cometemos errores, yo también lo entiendo, pero sé que él no quiere perder a su familia”, relató.

En declaraciones anteriores, Josimar sostuvo que “la verdad saldrá a la luz” y que toda la situación “se está malinterpretando por intereses ajenos”, sin ofrecer mayores detalles sobre la denuncia pública de González.

