Florcita Polo sorprende al anunciar su candidatura al Congreso y busca seguir el legado de Susy Díaz: “Voy como diputada”.

El anuncio de Florcita Polo sobre su candidatura al Congreso de la República para las elecciones generales de 2026 marca un nuevo capítulo en la vida política de la familia Díaz-Polo. Mientras la hija de la excongresista Susy Díaz confirmó su postulación por el partido Somos Perú, su madre optó por rechazar la invitación, poniendo fin a las especulaciones sobre su posible regreso al Parlamento.

Florcita Polo: candidatura y motivaciones

Florcita Polo, hija de la excongresista Susy Díaz y del fallecido compositor Augusto Polo Campos, oficializó su intención de postular al Congreso en las próximas elecciones. A través de sus redes sociales, la empresaria e influencer compartió una fotografía junto a Patricia Li Sotelo, presidenta de Somos Perú, y expresó su entusiasmo por este nuevo reto político.

“Muy feliz de darles esta gran noticia mis fieles seguidores, voy con el número 10 como diputada por Somos Perú, el partido que mi padre amó en vida. Vamos con todo“, declaró Polo en sus historias de Instagram.

La postulación de Florcita Polo ha sido recibida con sorpresa y expectativa tanto en el mundo del espectáculo como en el ámbito político. La joven busca continuar el legado familiar en la política, aunque su candidatura aún no cuenta con la confirmación oficial del partido.

Polo cuenta con estudios universitarios en Ciencias de la Comunicación, aunque, como señaló su madre en entrevista con América TV, no obtuvo el título ni el cartón de bachiller. “Florcita estudió cinco años en la universidad, Ciencias de la Comunicación, y yo siempre estaba atrás de ella que saque su título. ‘Qué importa’, dije, ‘cartón de bachiller’, nada. (Decía:) ‘que tengo que atender a mis hijos, que el colegio, la vida’. Ponía peros”, relató Susy Díaz entre risas.

Florcita Polo sorprende al anunciar su candidatura al Congreso y busca seguir el legado de Susy Díaz: “Voy como diputada”.

La candidatura de Polo por Somos Perú, el mismo partido que su padre apoyó en vida, ha sido interpretada como un intento de renovar la presencia de la familia en la política nacional. Aunque la empresaria no cuenta con un título universitario, su madre la considera “una mujer preparada y trabajadora”. La propia Susy Díaz aconsejó a su hija que, para tener éxito en el Congreso, debe mantener la humildad y la transparencia como valores fundamentales.

Susy Díaz: decisión de no regresar y trayectoria política

Mientras Florcita Polo se prepara para su incursión en la política, Susy Díaz ha decidido cerrar definitivamente su etapa parlamentaria. La excongresista, quien ocupó un escaño entre 1995 y 2000, agradeció públicamente a Patricia Li Sotelo y al partido Somos Perú por la invitación a postular nuevamente, pero explicó que motivos personales le impiden aceptar la propuesta.

“Agradezco a la presidenta Patty Li del partido Somos Perú por la invitación de regresar a la política, pero con mucha pena no voy a poder por temas personales y por el gran apoyo que siempre tengo de mis fieles seguidores, espero que me entiendan y comprendan”, expresó Díaz en un video difundido en sus redes sociales.

La invitación de Somos Perú a Díaz se hizo pública días antes, cuando Patricia Li compartió imágenes de un almuerzo con la excongresista y la presentó como precandidata a diputada. Sin embargo, la propia Díaz se encargó de desmentir los rumores y aclarar su decisión de no regresar al Congreso. “Espero que me entiendan y comprendan”, reiteró en sus mensajes, sin detallar las razones específicas de su renuncia.

El paso de Susy Díaz por el Congreso estuvo marcado por la notoriedad mediática y la polémica. Elegida en 1995 por el Movimiento Independiente Agrario (MIA), fue la única representante de su partido en obtener una curul, con 10 280 votos preferenciales. Su campaña, caracterizada por un estilo singular y mediático, rompió los esquemas tradicionales del perfil parlamentario.

(Video: Instagram / Susy Díaz)

Durante su gestión, Díaz presentó más de 120 proyectos de ley, de los cuales 34 fueron aprobados. Entre sus iniciativas más recordadas figuran propuestas en materia de salud, bienestar social y economía. No obstante, su trayectoria política también incluyó controversias judiciales.

En 2009, el Poder Judicial la condenó a tres años de prisión suspendida por el delito de cohecho activo, tras ser acusada de recibir dinero de Vladimiro Montesinos, aunque años después la Fiscalía de la Nación anuló la deuda al no encontrar pruebas concluyentes. Pese a estos episodios, Díaz se consolidó como un símbolo de la participación femenina en la política peruana, especialmente para mujeres provenientes del mundo artístico.

La decisión de Susy Díaz de no regresar a la política marca el cierre de una etapa y el inicio de una nueva generación en la familia Díaz-Polo. Diversos medios, señalaron que la excongresista prefiere ahora enfocarse en sus asuntos personales y profesionales fuera del ámbito público, dejando el camino abierto para que su hija asuma el reto electoral.

Para Susy Díaz, la experiencia parlamentaria y la transparencia son valores que trascienden los títulos académicos, y considera que la humildad es clave para alcanzar metas en la vida pública.