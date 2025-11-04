Perú

Betssy Chávez espera salvoconducto tras asilo de México: ¿Perú puede rechazarlo o proceder a su detención?

La exjefa de Gabinete permanece en la embajada de México en Lima, mientras aguarda que el Gobierno peruano le otorgue el salvoconducto necesario después de recibir asilo

Guardar
Betssy Chávez, expremier de golpista Pedro Castillo, se asiló en la embajada de México, informó Cancillería. Canal N

La exprimera ministra Betssy Chávez, procesada junto al expresidente Pedro Castillo por el intento fallido de golpe de Estado de 2022, permanece dentro la embajada de México en Lima a la espera del salvoconducto necesario para salir de Perú, tras recibir asilo de ese país.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó este lunes en conferencia de prensa que el procedimiento aún no ha iniciado porque México debe enviar “una comunicación formal”.

“Cuando recibamos esa comunicación formal y la leamos, veremos lo que dicen y en ese caso aplicaremos las normas que correspondan según los convenios internacionales de los que somos parte. Yo no me puedo adelantar a decir cuál es el contenido de la nota mexicana, pero sí puedo asegurar que en cuanto la recibamos, ustedes serán informados”, indicó ante los periodistas.

A través de su cuenta de X, el abogado Carlos Coria recordó que el asilo diplomático está regulado por la Convención de 1954 y se otorga a personas perseguidas por motivos o delitos políticos. “Aunque no es lícito conceder asilo por delitos comunes, sí procede cuando los hechos revistan claramente carácter político. ¿Quién define si el delito es político? México", afirmó.

Letrado despotricó contra el canciller Hugo de Zela.| RPP

Explicó que la embajada de México no constituye territorio extranjero, pero cuenta con un régimen especial. En ese sentido, la normativa peruana no se aplica allí debido a la inmunidad diplomática.

“Las autoridades peruanas no pueden ingresar a la embajada y detener a Betssy Chávez. Ecuador, por ejemplo, violó el Derecho internacional cuando en abril de 2024 la policía ingresó a la Embajada de México en Quito para extraer a Jorge Glas, pese a que ya se le había concedido el asilo diplomático”, puntualizó.

El especialista sostuvo que el Gobierno norteamericano probablemente formalizará el asilo a Chávez en las próximas horas. “En ese caso, el Estado peruano deberá permitir que Chávez viaje a México, otorgándole un salvoconducto, sin poder arrestarla en ninguna parte del territorio nacional”, precisó.

Coria advirtió que la situación de prófugos como Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre; Juan Silva, exministro de Transportes; Jorge Cuba, exviceministro que huyó a Ecuador; la exprimera dama Nadine Heredia, asilada en Brasil; y ahora Chávez, muestra que el sistema penal peruano no logra asegurar la presencia de los acusados durante el proceso judicial. “No hacen falta nuevas leyes, sino debida diligencia, eficacia en el ejercicio de la función pública”, manifestó.

El ministro de Relaciones Exteriores
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, señaló que el procedimiento aún no ha comenzado, ya que México debe enviar una comunicación formal para iniciar el proceso

Por su parte, el excanciller Luis Gonzales Posada consideró que la entrega del salvoconducto es obligatoria y “cierra el capítulo” para Chávez. “Ellos lo saben perfectamente bien, ha sido una maniobra muy bien orquestada y una desidia, un descuido absoluto”, declaró a Canal N.

“Esta era la crónica de un asilo anunciado. Una vez que concede el asilo, tiene que entregar el salvoconducto. Son las normas internacionales que existen y que hay que respetar, naturalmente. Lo que podría hacer el Gobierno de Perú es retener un largo tiempo la entrega del salvoconducto”, añadió.

Resguardo

Canal N informó que un grupo de policías llegó a la embajada de México y se posicionó en el acceso principal con cascos y escudos. El edificio permanece cerrado desde las 16:00 y se suspendieron los trámites habituales, como gestiones de visa y otros documentos.

Hasta ahora, no se han presentado representantes oficiales de la embajada ni voceros para ofrecer información, ni tampoco acudió algún abogado, familiar o funcionario relacionado con Chávez.

Temas Relacionados

Betssy ChávezMéxicoperu-noticias

Más Noticias

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Lima cortó relaciones diplomáticas con México después de que ese país otorgó asilo a la exjefa de Gabinete, procesada por el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Cancillería precisó que únicamente continuarán las funciones consulares

Perú rompe relación con México

Carlos Galván se planta en contra de Williams Riveros ante constantes comparaciones: “No es mejor que yo, sin duda”

El ‘Negro’ comparte su opinión con relación a las comparativas con el actual líder de la zaga de la ‘U’. “Hay gente que habla con el dolor”, mencionó

Carlos Galván se planta en

La UNESCO celebra su día mundial: ocho décadas promoviendo la educación, la ciencia y la cultura para la paz y la cooperación global

Cada 4 de noviembre, el mundo recuerda el nacimiento de una institución clave para el desarrollo educativo, científico y cultural de las naciones desde 1945

La UNESCO celebra su día

Demolición en el cerro Candela: Ate inicia ampliación de la avenida Nicolás Ayllón y genera reclamos en algunos propietarios

La demolición de más de 40 viviendas marca el inicio del plan vial más grande de Ate. Vecinos exigen diálogo y denuncian desinformación sobre reubicaciones

Demolición en el cerro Candela:

¿Metropolitano funcionará durante paro de transportistas del 4 de noviembre? ATU aclara qué servicios operarán con normalidad

En coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao busca garantizar la seguridad y operatividad del transporte urbano evitando afectaciones a la ciudadanía durante la jornada de protesta

¿Metropolitano funcionará durante paro de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú rompe relación con México

Perú rompe relación con México por darle asilo a Betssy Chávez: ¿cómo afecta la medida a connacionales, según canciller?

Betssy Chávez asilada: ¿qué significa que Perú rompa relaciones diplomáticas con México?

Comisión de Ética aprueba por mayoría denuncia contra Lucinda Vásquez por caso ‘Corta uñas’

José Jerí confirma ruptura de relaciones diplomáticas con México: las veces en las que AMLO y Claudia Sheinbaum intervinieron en la política peruana

Rafael López Aliaga sobre su presencia en CADE 2025: “No me corro de ningún foro, no digo que son pitucos elitistas”

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de series en Netflix Perú para disfrutar acompañado

Claudio Pizarro sería papá otra vez tras la separación de Karla Salcedo: así lo anunció  Magaly TV La Firme

Crhiss Vanger habría registrado una dirección falsa en Reniec: sigue sin responder por denuncias de estafa

Quién es Crhiss Vanger: el tiktoker peruano acusado de estafar a más de 160 personas por más de un millón de soles

Leslie Moscoso revela fuerte episodio de violencia que vivió con Pedro Loli: “Vivía enferma de los nervios”

DEPORTES

Carlos Galván se planta en

Carlos Galván se planta en contra de Williams Riveros ante constantes comparaciones: “No es mejor que yo, sin duda”

Catherine Flood deja una excelente imagen de ímpetu en el arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “Solo quiero ganar para Universitario”

Jefferson Farfán, Luis Advíncula y Roberto Guizasola pasaron tremendo susto en pleno programa: hincha hizo explotar una bombarda

Alex Valera se marca un propósito personal: “Mi sueño sería retirarme en Universitario y pasar a ‘Lolo’ Fernández”

Programación de la fecha 3 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV