Abogado de Betssy Chávez asegura que no sabe si fue asilada por México, pero saluda decisión: “Es su derecho”

El abogado Raúl Noblecilla, defensor de Betssy Chávez, aclaró públicamente que hasta la fecha no posee confirmación oficial sobre el asilo de la expremier en México, pese a la confirmación del canciller Hugo de Zela, quien comunicó la noticia. “No podemos en este momento confirmar absolutamente nada. No nos hemos comunicado con Betssy Chávez, ni siquiera. Lo único que sabemos es que, según dicen, el canciller de la dictadura ha dicho de que ha solicitado asilo. Eso es todo lo que sabemos”, detalló en diálogo con RPP.

“Si el canciller tiene información, pues bien, que la muestre, que la pruebe y recién nosotros como abogados, como defensa, nos estaríamos confirmando de una situación que no sería nada más que un derecho que tiene cualquier ser humano en este planeta de cuando es perseguido político, poder acudir a un Estado para que el Estado evalúe y posiblemente pueda conceder o no esa protección. Pero vuelvo al principio. Nosotros no podemos en este momento confirmar absolutamente nada”, agregó.

No obstante, defendió que “si Betssy Chávez recibe la acogida del Gobierno mexicano, es un derecho que le asiste al Estado de México, un Estado soberano el poder darle protección a una persona que es considerada por ellos y por muchos más Estados y por muchos ciudadanos como una perseguida política”.

Insistió en su negativa a confirmar el asilo. No obstante, confirmó que no tiene información ni contacto con ella desde la última audiencia por el juicio oral a la que no asistió. “Hasta la última audiencia, Betssy Chávez ha estado en condición de dispensada por temas de salud. Esos temas de salud fueron confirmados por la misma sala penal que envió a un fiscal y a un médico legista para que determinen si estaba enferma y determinaron que estaba enferma. Desde ese momento que la vimos todos, digamos, por el video de la sala, no hemos tenido ya ningún contacto con ella. Suponemos que se encuentra, como dijo el fiscal y el médico, todavía convaleciente”, detalló.

Por su parte, el canciller Hugo de Zela sostuvo que el caso de Betssy Chávez “no corresponde a una situación de persecución política, sino de un proceso judicial con todas las garantías”. El titular de Relaciones Exteriores reiteró públicamente que ni la ex primera ministra ni el vacado expresidente Pedro Castillo son perseguidos políticos.

“Se trata de dos personas que están siendo objeto de un proceso judicial con todas las garantías y que no están siendo sujetas a persecución política”, expresó y lamentó la postura asumida por el gobierno mexicano, calificándola de “equivocada e inaceptable”. Frente a ello, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, aunque aclaró que los servicios consulares se mantienen para la protección de ciudadanos de ambos países.

El contexto de estas declaraciones se da tras la tercera inasistencia consecutiva de Betssy Chávez al juicio oral que se le sigue por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. La última vez que la ex primera ministra se presentó fue el 24 de octubre ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, donde participó brevemente alegando problemas de salud.

En las sesiones subsiguientes, celebradas los días 27 y 31 de octubre, Chávez no asistió, lo que motivó una advertencia expresa del tribunal sobre las consecuencias procesales de su ausencia, que podría llevar a que sea declarada reo contumaz y se suspenda temporalmente el desarrollo de su proceso hasta nuevo aviso.