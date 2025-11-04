Andrés Hurtado: Ordenan captura de fiscal Elizabeth Peralta y el Ministerio Público la reporta como no habida

El juez supremo Juan Carlos Checkley emitió una orden de ubicación y captura nacional e internacional contra la fiscal Elizabeth Peralta, liberada días

El juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso la ubicación y captura nacional e internacional de la fiscal Elizabeth Peralta, excarcelada días antes pese a cumplir una orden de 18 meses de prisión preventiva por una trama de tráfico de influencias y sobornos en la que también está implicado el expresentador Andrés Hurtado.

La resolución, publicada este martes por el programa Punto Final, deja sin efecto la liberación de la magistrada y comunica la decisión a la Unidad de Servicios de Soporte a la Función Fiscal (UDEFIS), al Registro de Requisitorias del Poder Judicial y a Interpol, con el fin de activar su búsqueda.

Checkley había dispuesto finalizar la prisión preventiva tras concluir que no existían suficientes elementos sobre riesgo de fuga u obstrucción en el proceso, motivo por el cual Peralta salió del penal anexo de mujeres de Chorrillos.

Sin embargo, la fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó declarar nula la excarcelación. Según el Código Procesal Penal, esta solicitud debe resolverse antes de concretar la libertad, por lo que el juez modificó su decisión y estableció que la salida solo procederá una vez que la medida cuente con consentimiento y quede firme.

La resolución difundida por Punto Final anuló su excarcelación y notificó a la UDEFIS, al Registro de Requisitorias del Poder Judicial y a Interpol para activar su búsqueda

Por su parte, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público informó mediante un comunicado la extensión de la suspensión preventiva del cargo por tres meses más a la magistrada, aunque aclaró que la medida aún no se ha ejecutado, debido a que Peralta no ha sido ubicada en los domicilios registrados para notificaciones personales.

La fiscal salió del penal de mujeres el jueves 30 de octubre con un conjunto rosa y un polo blanco, junto a familiares que rehusaron hablar con la prensa. Desde ese día, se desconocía su ubicación.

Según la investigación, Hurtado le presentó a empresarios dedicados a la compraventa de oro, presuntamente ilegal, con el objetivo de recuperar un cargamento de 100 kilos incautado y para iniciar un proceso judicial contra un rival comercial.

Iván Siucho, uno de los procesados, declaró como colaborador eficaz que el exconductor actuó como intermediario de Peralta y que, durante una reunión en 2021, la propia fiscal solicitó 100.000 dólares para abrir una causa por lavado de activos contra los representantes de la empresa Paltarumi.

Fiscal abandonó el penal a las 14:00 aproximadamente tras resolución judicial. | RPP

A raíz de las denuncias, que se extienden hacia funcionarios de distintas entidades públicas, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial anunció también el inicio de procesos disciplinarios contra la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal, y de la jueza Paola Valdivia por supuestas inconductas procesales.

En una audiencia de octubre pasado, Peralta solicitó la revocatoria de su prisión preventiva al alegar que su salud se deterioró durante el encarcelamiento y que perdió a su madre estando detenida. Además, negó la existencia de riesgo procesal y justificó los ingresos que registra en su cuenta bancaria.

“Yo necesito urgentemente un tratamiento para mis terapias, que las he perdido. Pero yo, doctor, por favor, le suplicaría que declare fundada mi revisión. El hecho de haber perdido a mi madre acá en prisión me afectó mucho. Nunca pensé que me iba a afectar tanto el fallecimiento de mi madre”, le dijo a Checkley.

Encarcelado

Hurtado fue libertado por el Poder Judicial, pero el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que continuará en prisión debido a una segunda orden de prisión preventiva vigente hasta marzo de 2026 por una investigación distinta, relacionada con cohecho pasivo específico.

La primera medida preliminar, dictada en diciembre de 2024 por tráfico de influencias, venció en septiembre último y motivó la orden de excarcelación, sin embargo, la existencia de otro mandato judicial impidió su liberación.