Poder Judicial ordena excarcelar a fiscal Elizabeth Peralta, implicada en trama de sobornos junto Andrés Hurtado

El Poder Judicial ordenó la excarcelación de la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta

El Poder Judicial ordenó este miércoles la excarcelación de la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, quien cumplía una orden de 18 meses de prisión preventiva por una trama de tráfico de influencias y sobornos en la que se encuentra implicada junto al expresentador de televisión Andrés Hurtado.

De acuerdo con la resolución difundida por RPP, el juez supremo Juan Carlos Checkley, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dictó su libertad bajo condiciones específicas.

La resolución impuso a la magistrada especializada en lavado de activos la prohibición de comunicarse con otros investigados y con personas que hayan declarado o vayan a declarar en calidad de testigos. Además, estableció una caución de S/ 10.000 soles, que deberá cubrir en efectivo y depositar en el Banco de la Nación en un plazo de tres días hábiles tras la notificación.

El fallo dispuso que la autoridad penitenciaria proceda con la liberación desde el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra desde diciembre de ese año. Peralta fue separada del cargo en noviembre de 2024, tras una decisión de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

La libertad de Peralta está sujeta a condiciones: no podrá comunicarse con otros investigados o testigos y debe pagar S/ 10.000 de caución en un plazo de tres días hábiles

Según la investigación, Hurtado le presentó a empresarios dedicados a la compraventa de oro, presuntamente ilegal, con el objetivo de recuperar un cargamento de 100 kilos incautado y para iniciar un proceso judicial contra un rival comercial.

Iván Siucho, uno de los procesados, declaró como colaborador eficaz que el exconductor actuó como intermediario de Peralta y que, durante una reunión en 2021, la propia fiscal solicitó 100.000 dólares para abrir una causa por lavado de activos contra los representantes de la empresa Paltarumi.

A raíz de las denuncias, que se extienden hacia funcionarios de distintas entidades públicas, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial anunció también el inicio de procesos disciplinarios contra la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal, y de la jueza Paola Valdivia por supuestas inconductas procesales.

En una audiencia de octubre pasado, Peralta solicitó la revocatoria de su prisión preventiva al alegar que su salud se deterioró durante el encarcelamiento y que perdió a su madre estando detenida. Además, negó la existencia de riesgo procesal y justificó los ingresos que registra en su cuenta bancaria.

Elizabeth Peralta se quiebra en audiencia y revela que perdió a su madre durante su prisión preventiva. Video: Justicia TV

“Yo necesito urgentemente un tratamiento para mis terapias, que las he perdido. Pero yo, doctor, por favor, le suplicaría que declare fundada mi revisión. El hecho de haber perdido a mi madre acá en prisión me afectó mucho. Nunca pensé que me iba a afectar tanto el fallecimiento de mi madre”, le dijo a Checkley.

Encarcelado

Hurtado fue libertado por el Poder Judicial, pero el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que continuará en prisión debido a una segunda orden de prisión preventiva vigente hasta marzo de 2026 por una investigación distinta, relacionada con cohecho pasivo específico.

La primera medida preliminar, dictada en diciembre de 2024 por tráfico de influencias, venció en septiembre último y motivó la orden de excarcelación, sin embargo, la existencia de otro mandato judicial impidió su liberación.