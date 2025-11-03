La mujer sin cargo que acompaña al presidente: Gina Gálvez, condenada por contratación irregular, figura en el entorno de José Jerí

Gina Gálvez Saldaña aparece de forma constante al lado del presidente José Jerí en actos públicos y desplazamientos oficiales. (Composición: Infobae)

Durante las últimas semanas, una presencia constante dentro del círculo cercano del presidente José Jerí empezó a llamar la atención dentro y fuera de Palacio. En cada desplazamiento oficial, en cada visita y en cada aparición pública, una mujer se mantiene a su lado, siempre dentro del primer anillo de seguridad. Su figura aparece en escenas de acceso restringido, como si formara parte del equipo presidencial. No es ministra ni jefa de algún despacho. Tampoco cuenta con un nombramiento público. Sin embargo, ella se mueve con absoluta libertad.

El programa Panorama reveló que la mujer que acompaña al mandatario es Gina Gálvez Saldaña, una figura conocida dentro del entorno de Somos Perú y con una historia judicial que contradice su actual presencia en el Ejecutivo. El dominical mostró documentos que exponen una sentencia emitida en mayo pasado: un expediente de 200 páginas donde se describe una condena por “negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo”.

A pesar de ese fallo, Gálvez aparece en la primera línea del entorno presidencial. Su proximidad con el mandatario resulta evidente en múltiples registros audiovisuales. Se captó escenas donde ella se desplaza a su costado, conversa directamente con él y cruza indicaciones breves sin obstáculos de seguridad. Nada de eso coincide con el estatus formal que recibe en los registros de ingreso a Palacio, donde figura como “particular”.

La sentencia que se expuso

Sin cargo ni nombramiento, pero con poder: Gina Gálvez, condenada por corrupción, aparece junto a José Jerí en actos oficiales. (Captura de pantalla)

El documento judicial corresponde al proceso que concluyó en mayo del 2024. En esa resolución, los jueces señalaron responsabilidades directas durante su etapa como gerenta general del Gobierno Regional de Áncash, bajo la administración de Juan Carlos Morillo, uno de los principales referentes de Somos Perú.

La decisión del Poder Judicial indicó: “Condenar a la acusada Gina Ysela Gálvez Saldaña, en calidad de autora, por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, cinco años de inhabilitación y pago de S/108,000 de reparación civil…”. El fallo también describió la contratación de siete personas de su entorno sin procesos regulares. La sentencia afirmó: “Se acreditó que la acusada Gina Ysela Gálvez Saldaña, en su condición de gerenta general del Gobierno Regional de Áncash, intervino de manera directa y personal en la contratación de siete personas de su entorno laboral anterior”.

Panorama revisó íntegramente el fallo y detalló que los jueces resaltaron el conocimiento pleno de la ilegalidad de esas acciones: la consideraron una conducta con dolo y aprovechamiento indebido del cargo. Gálvez apeló la sentencia, pero el documento continúa vigente mientras avanza la instancia superior.

Vínculos dentro del espacio político de Somos Perú

Sin cargo ni nombramiento, pero con poder: Gina Gálvez, condenada por corrupción, aparece junto a José Jerí en actos oficiales. (El Noticiero)

El acercamiento entre José Jerí y Gina Gálvez no es reciente. Ambos laboraron en Áncash durante los años 2019 y 2020, periodo en el que Morillo encabezó la región y concentró a varios cuadros de su organización política, entre ellos Gálvez y el actual presidente interino. Reportes desde esa jurisdicción mostraron a Gálvez en actos públicos donde coincidían congresistas, alcaldes y funcionarios de Somos Perú. Ella formaba parte de ese entorno cercano.

Además, el programa recordó que Morillo recibió una condena por irregularidades durante su administración, lo que colocó bajo observación a varios de sus colaboradores. A pesar de ese contexto, Gálvez continuó dentro de espacios vinculados al poder estatal. En el Congreso, integró la Comisión de Descentralización como asesora con un salario de S/12 mil. Esa comisión es presidida por Ana Zegarra, de Somos Perú, quien fue denunciada por el mismo programa en un caso relacionado con una cuenta bancaria entregada a una proveedora “para recibir apoyo en campaña”.

Los registros oficiales de visitas revelan que Gálvez ingresó repetidas veces a Palacio durante octubre como “particular”. Panorama mostró fechas y horarios específicos: el 14 de octubre, su ingreso ocurrió a las 8:37 p. m. y su salida se registró pasada la medianoche, a las 12:21 a. m. El 16 de octubre ingresó a las 6:35 p. m. y salió cerca de la medianoche. El 18 de octubre ingresó a las 10:31 a. m. para permanecer once horas dentro de Palacio.

También exhibieron su presencia en actividades externas del presidente, como la visita a la Universidad Científica del Sur. En esos encuentros, Gálvez aparece dentro del corredor de seguridad, muy próxima a Jerí, con gestos breves que parecían transmitir indicaciones. El presidente dirige la mirada en su dirección en varias ocasiones.

Según información fiscal, la mujer registra tres procesos con sentencia apelada. A pesar de ese historial y del fallo que ordena prisión efectiva e inhabilitación, ella continúa dentro del entorno presidencial sin un cargo oficial, sin oficina pública y sin decreto que formalice sus funciones. Su presencia responde a otro tipo de validación: la confianza directa del mandatario.

El comunicado difundido sobre su presencia junto al presidente

Comunicado de presidencia por la relación de José Jerí y Gina Gálvez. Panorama

Tras la difusión de las imágenes y los registros de visitas, surgió un comunicado atribuido a fuentes del entorno presidencial. El mensaje respondió a las consultas sobre la constante proximidad de Gálvez a José Jerí. La comunicación incluyó la siguiente declaración: “La señora Gina Gálvez tiene un vínculo de confraternidad con el señor presidente de la República y en algunas ocasiones ha sido invitada por él mismo a alguna actividad sin que esto signifique un vínculo laboral con Palacio de Gobierno”.