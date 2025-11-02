Perú

¿Quién controla a José Jerí? Así opera el círculo íntimo que construye la imagen de “mano dura” del presidente interino

Un pequeño equipo de asesores define cada uno de los pasos del mandatario, desde los operativos en penales hasta su presencia en redes sociales, para consolidar la narrativa de un líder fuerte y cercano, según H13

Guardar
José Jerí dirige su gestión
José Jerí dirige su gestión con el respaldo de un círculo reducido de asesores que define la estrategia de comunicación y el mensaje central, en un modelo parecido al de Nayib Bukele

El presidente interino, José Jerí, cuenta con un grupo selecto de asesores que define cada aspecto de su presentación pública y controla los mensajes principales que emite, en una estrategia similar a la del mandatario salvadoreño Nayib Bukele.

Según un informe difundido este viernes por Hildebrandt en sus trece, este equipo cercano promueve una estrategia de “mano dura” que incluye despliegues ante medios, operativos en centros penitenciarios y una actividad constante en redes sociales como TikTok y X.

Las acciones en las penitenciarías de Ancón y Miguel Castro Castro marcaron el inicio de su gestión, bajo la consigna de frenar la coordinación de actividades delictivas desde las prisiones. El uso repetitivo de una vestimenta sencilla refuerza la narrativa de austeridad y proximidad al ciudadano.

La coreografía de estas escenas corre por cuenta de un equipo pequeño, encargado de orquestar detalles, seleccionar imágenes y definir cada gesto del mandatario. La estrategia apunta a unir “comunicación, política y espectáculo” para construir la figura de Jerí, quien asumió el poder con la gran mancha de una denuncia por violación que fue archivada.

El equipo cercano impulsa una
El equipo cercano impulsa una política de “mano dura” con operativos penitenciarios, acciones de control y una fuerte presencia mediática, especialmente en redes como TikTok y X

Al frente de este equipo destaca Ever Ramírez, consultor político, confidente personal y antiguo colaborador de campaña, a quien la investigación sitúa como consejero principal con un salario superior a los 10,000 soles mensuales. Jerí lo identifica como figura de confianza y pieza fundamental en su entorno.

Jesús Saavedra, licenciado en Comunicación, ocupa un rol central como responsable de los videos oficiales y transmisiones digitales, donde ajusta la narrativa con el fin de mostrarlo como un líder “accesible y activo”.

Desde el área de prensa, Johana Ocampo, secretaria de Comunicación Estratégica de la Presidencia y exjefa de prensa de Somos Perú, mantiene un vínculo directo con Patricia Li, presidenta del partido, lo que fortalece la relación entre la sede de gobierno y la estructura partidaria.

A este equipo se suma Stephany Vega Morón, abogada y asesora en el Consejo de Ministros, además de amiga cercana del jefe de Estado, cuyo nombre circuló en medios luego de aparecer en una fiesta clandestina durante la pandemia junto a Jerí.

Entre los principales colaboradores resaltan
Entre los principales colaboradores resaltan Ever Ramírez, Jesús Saavedra, Johana Ocampo y Stephany Vega, junto a Patricia Li y Guillermo Aliaga

En la estructura política, Patricia Li y Guillermo Aliaga sobresalen por su influencia directa en el presidente. Li participa en todas las decisiones clave y Aliaga, abogado, excongresista y portavoz en el Congreso, mantiene lazos con figuras relevantes del ámbito legal y político.

Fuentes consultadas por la revista aseguran que acceder al mandatario requiere la intermediación de Li o Aliaga, quienes establecen filtros y organizan las solicitudes. La estructura más cercana se completa con Benito Villanueva, nuevo secretario general; Royer Azañero, jefe del gabinete de asesores; y Mario Fernández, exsecretario general de Somos Perú. Estos funcionarios planifican la agenda presidencial y asesoran en temas prioritarios para la gestión.

Según el reportaje, el presidente ha expresado interés en que su primera entrevista internacional sea para The New York Times. Otros asesores proponen buscar presencia en la revista Cosas, con el fin de ampliar su proyección ante empresarios y sectores influyentes de Lima.

Aprobación

Según una encuesta de CIT Opinión & Mercado, Jerí alcanza 45,5% de aprobación en lo que va de su gestión, mientras el gabinete de Ernesto Álvarez enfrenta un rechazo del 47% y apenas 17,4% de respaldo.

Para la mayoría, la seguridad ciudadana representa el reto más urgente, con 85,8% de menciones, seguida por la preocupación ante la corrupción y la situación económica.

Temas Relacionados

José Jeríperu-politicaNayib Bukele

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima no pudo de local ante Melgar y Sporting Cristal goleó de visita a Comerciantes Unidos. Cusco FC, por su lado, no pudo en Huánuco. Así van los puesto en el campeonato nacional

Tabla de posiciones de la

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

Finalizó el primer tiempo. Las ‘blanquiazules’ se imponen 1-0 en su cancha. Sigue todas las incidencias del partido

Alianza Lima vs Mannucci EN

No son 57: Minsa detecta 239 medicamentos con fallas en control sanitario y ordena su retiro del mercado

En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud precisó que ya se dispuso la suspensión del registro sanitario de 57 productos, y que un segundo grupo de 50 fármacos será retirado el 3 de noviembre

No son 57: Minsa detecta

Retiro de AFP 2025: ¿Qué afiliados pueden solicitar en noviembre y cuándo reciben?

Consulta el cronograma AFP con DNI. Se acaba octubre, pero continúan las fechas para solicitar hasta las 4 UIT

Retiro de AFP 2025: ¿Qué

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Conocida tradicionalmente como “Huamanga”, Ayacucho presenta un clima seco con fuertes vientos

Clima en Ayacucho: el pronóstico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga llama “vaga”

Rafael López Aliaga llama “vaga” a Keiko Fujimori: “¿De qué vive la señora? Bien malcriadita para empezar insultando”

Murió la esposa de José Cueto: entidades y parlamentarios lamentan pérdida del congresista de Honor y Democracia

Elecciones 2026: 13 ex alcaldes y ex gobernadores regionales son precandidatos a la presidencia y vicepresidencia del Perú

Comisión de Ética sesionará este lunes para analizar caso de Lucinda Vásquez por presunto uso indebido de recursos públicos

Trabajador involucrado en uso indebido de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori presentó su renuncia

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo revela que concursó

Karla Bacigalupo revela que concursó en Miss Perú en honor a su abuela: “Debe estar orgullosa en el cielo”

Ale Seijas revela las razones de su renuncia a Son del Duke: “A veces ni nos daban de comer”

Emilio Jaime se presentará en vivo junto a tiktoker Milenka Nolasco

Bill Orosco responde si Deyvis ha perdido la humildad por la fama: “Él sabe si ha cambiado”

Grupo 5 pide a Siwon hacer una colaboración de cumbia con Super Junior: “Compartimos muchos fans”

DEPORTES

Alianza Lima vs Mannucci EN

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

Cusco FC vs Alianza Universidad 2-2: goles y resumen del empate en Huánuco por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El emotivo recibimiento a César Inga en su natal Chimbote tras tricampeonato con Universitario con fuegos artificiales y banderolas

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos