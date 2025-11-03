Perú

¿Cuánto te quieren en tu trabajo? Este es el monto más común que traerán las gift card navideñas este año, según Edenred

¿Pavo, tarjeta o canasta? La Navidad 2025 trae una nueva encrucijada para los empleadores peruanos, pero algo pueden tener claro: si les fue mal este año, puede que con un aguinaldo los trabajadores lo olviden

Guardar
tarjetas navideñas - gift card
tarjetas navideñas - gift card - navidad

Cada vez está más cerca la campaña de Navidad 2025 y las empresas se alistan para agasajar a sus trabajadores mediante la compra de incentivos como tarjetas de compra, pavos y canastas, entre otros.

Bajo este contexto surge la pregunta de cuál es el beneficio realmente preferido y cuál es el monto que efectivamente llega a manos de los empleados peruanos en estas fechas.

Navidad 2025: ¿Pavo, canasta o tarjeta? Esto prefieren los peruanos, según Edenred

Un reciente informe de Edenred, que recaba datos de la Navidad 2024, revela que la tarjeta para compras navideña se ha posicionado ampliamente como el aguinaldo predilecto por parte de los trabajadores en Perú. Claro está, habría que presumir que usted trabaja en planilla, aunque también se ha dado el caso en el plano informal.

El 93,8% de quienes prefieren un solo tipo de beneficio eligen la tarjeta, mientras que únicamente un 4,5% opta por la canasta navideña y un 2,44% se muestra indiferente. Entre quienes buscan más de una opción, el 90,2% siempre incluye la tarjeta como alternativa.

¿Cuánto traen las tarjetas de compra navideñas en Perú? Siempre sea agradecido

En cuanto a montos, el informe de Edenred revela que el 38,4% de los colaboradores recibió más de S/200 en su tarjeta navideña, un 28,2% percibió entre S/101 y S/150, el 16% obtuvo entre S/151 y S/200, y un 17,5% recibió una suma inferior a S/100.

El 48% juzga adecuado el monto recibido, aunque un 42,2% esperaba una cifra mayor, lo que exhibe cierta insatisfacción frente a las políticas de incentivos de las empresas. El 63,4% de los encuestados destina entre 11% y 30% de su presupuesto anual a las compras navideñas y el 26,4% utiliza más del 30% para ese fin.

¿Mal año para la empresa? Regale una tarjeta, y pueda que se olviden, según Edenred

A la pregunta sobre si el aguinaldo impacta en la percepción que tienen sobre su empresa, el 80% de los trabajadores considera que ser reconocido en Navidad refuerza su compromiso y lealtad laboral.

No obstante, un 20% de los trabajadores por Edenred muestra una relación más utilitaria y distante: o no siente ninguna influencia, o solo mejoraría su opinión de la empresa cuando el regalo supera cierto umbral de atractivo o valor, evidenciando que el monto y la calidad del beneficio juegan un papel determinante en la satisfacción y motivación real de los colaboradores.

¿Tarjeta de compras para pavo o champán? No, a llenar la olla

Analizando el destino de la tarjeta para compras en Navidad, el informe muestra que el 69,4% la destina principalmente a alimentación propia o familiar. El 28,7% la usa para compras personales y un 19,8% invierte en regalos de Navidad. Entre quienes priorizan la alimentación, el 72,7% compra víveres para el hogar, el 31,8% la utiliza para la cena navideña y el 16,5% adquiere comida rápida.

Sin embargo, llama la atención que el 37,9% gastó el monto íntegro de la tarjeta solo en alimentación -no necesariamente para la cena navideña-, lo cual sugiere que muchas familias ven en este beneficio un salvavidas para cubrir necesidades básicas, más allá del consumo típico de temporada. Este dato refleja presiones económicas persistentes incluso en un mes en que también se paga gratificación.

Finalmente, la Navidad es de los niños... y de las deudas

Finalmente, respecto a los hábitos de compra, casi el 90% de usuarios emplea la tarjeta en supermercados, el 20,3% en tiendas por departamento y el 15,4% en tiendas de conveniencia. El 44,3% utilizó la tarjeta en una sola compra importante. Al elegir regalos, el 47,2% prioriza la calidad y el 40,7% prefiere el precio.

Finalmente, el informe subraya una demanda en ascenso por parte de los colaboradores: el 88% quiere recibir una tarjeta en 2025, el 93,4% indica que se motivaría más si la obtuviera y el 91,1% considera importante que este tipo de beneficios formen parte de la política laboral de las empresas peruanas. Y a usted, ¿cuánto lo quieren en su empresa?

Temas Relacionados

Navidad 2025Edenredgift cardtarjeta navideñapavocanastaempresasaguinaldogratificacionperu-economia

Más Noticias

“Fui a Perú y la pasé mal”: Cecilio Waterman recordó su difícil etapa en Alianza Lima tras consagrarse campeón en Chile

El panameño rememoró su paso por el fútbol peruano y celebró la constancia que lo llevó al primer título de su carrera con Coquimbo Unido un año después

“Fui a Perú y la

Hoy lunes 3 de noviembre es feriado en una ciudad emblemática por una Ley de hace 61 años

Apurímac tiene una ciudad que celebra su aniversario de 151 años de fundación este lunes. La Ley que lo aprobó lo llama feriado, y para la ordenanza actual se tendrá que ajustar a este tanto el sector público como el privado

Hoy lunes 3 de noviembre

Precio del dólar con baja: Así abrió el tipo de cambio hoy 3 de noviembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar con baja:

El Censo Nacional 2025 continuará vía web: 97% de los hogares peruanos fueron censados

El INEI indicó que los ciudadanos solo requerirán su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) para participar en el censo digital

El Censo Nacional 2025 continuará

PNP detiene a extorsionadores de Los Malditos de Gambetta que atacaron a empresa de transporte en Ventanilla

Dos sospechosos vinculados a una banda criminal fueron arrestados luego de un atentado contra una empresa de transportes, en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao

PNP detiene a extorsionadores de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ejecutivo podría plantear demandas de

Ejecutivo podría plantear demandas de inconstitucionalidad contra las leyes del Congreso que afecten al presupuesto

César Combina a punto de ser expulsado de Avanza País: su precandidatura duró menos de dos semanas

Gobierno evalúa declarar en emergencia el INPE como parte de una reestructuración integral del sistema penitenciario

Tomás Gálvez removió a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

Donantes a la campaña de Ciro Castillo lograron contratos de más de S/ 100 mil en el Callao

ENTRETENIMIENTO

Leslie Moscoso se quiebra al

Leslie Moscoso se quiebra al hablar del abuso que vivió su hija en manos de su expareja: “No me lo perdonaré jamás”

Mariana Vértiz confirma romance con Francisco de Piérola: “Mi amor también”

Grupo 5 pide a Siwon hacer una colaboración de cumbia con Super Junior: “Compartimos muchos fans”

Leslie Moscoso revela que Pedro Aquino la invitó a México y decía que estaba separado: “Me dijo, eres hermosa”

Mario Hart juega ping pong y da concierto, pero guarda silencio por viaje de Korina Rivadeneira: “Se aceptan retadores serios”

DEPORTES

César Cueto apuntó cuatro fichajes

César Cueto apuntó cuatro fichajes claves para Alianza Lima en 2026: defensa campeón de Copa Sudamericana, dos volantes y un ‘9′

Luis Advíncula confesó que Sporting Cristal es su prioridad para volver a Perú, pero advirtió: “Si no me quieren, tengo que ver otras opciones”

El difícil momento de Aixa Vigil: abucheada por hinchas de Alianza Lima mientras defendía a San Martín por la Liga Peruana de Vóley

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras final de la fecha 2 de la primera fase

De las críticas en Alianza Lima a la gloria en Chile: Cecilio Waterman celebró su primer título con un gol histórico