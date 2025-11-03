A qué edad debes agregar el retinol y el ácido hialurónico a tu rutina de cuidado de la piel

El retinol actúa como un regenerador celular que estimula la producción de colágeno y el ácido hialurónico mantiene la hidratación y elasticidad de la piel (Freepik)

La piel es el órgano más grande del cuerpo y actúa como una barrera protectora frente a factores externos como la contaminación, la radiación solar y los cambios de temperatura. Cuidarla no es solo una cuestión estética, sino también de salud. Según el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), las enfermedades dermatológicas, como la dermatitis, el acné y las manchas solares, son motivo frecuente de consulta médica, especialmente en jóvenes y adultos. Por eso, mantener una rutina diaria de cuidado facial es una manera eficaz de prevenir daños, retrasar el envejecimiento y conservar la piel sana.

En el Perú, el interés por el cuidado de la piel ha crecido considerablemente en los últimos años. Cada vez más personas, sobre todo mujeres jóvenes, buscan información sobre productos y rutinas adecuadas. Entre los ingredientes más populares se encuentran el retinol y el ácido hialurónico, dos potentes aliados para mantener el rostro firme, hidratado y luminoso. Sin embargo, antes de incorporarlos, es importante saber a partir de qué edad deben usarse y cómo hacerlo correctamente.

Rutina de cuidado de la piel: a qué edad debes agregar el retinol y el ácido hialurónico

El retinol y el ácido hialurónico cumplen funciones diferentes, pero complementarias, en el cuidado facial. El primero actúa como un regenerador celular que estimula la producción de colágeno, mientras que el segundo mantiene la hidratación y elasticidad de la piel.

Retinol: se recomienda comenzar a usarlo a partir de los 25 años , edad en la que la producción natural de colágeno y elastina empieza a disminuir. En esta etapa, el retinol ayuda a prevenir la aparición temprana de líneas de expresión , mejorar la textura de la piel y reducir imperfecciones como manchas o poros dilatados. Si se usa antes de esa edad, debe ser bajo supervisión dermatológica, ya que la piel joven aún se renueva con rapidez de manera natural.

Ácido hialurónico: este componente puede incorporarse desde los 20 años, ya que no tiene efectos exfoliantes ni irritantes. Su función principal es hidratar profundamente, reteniendo agua en las capas cutáneas para mantener la piel suave y tersa. Además, ayuda a reforzar la barrera protectora de la piel y potencia la acción de otros productos, como el protector solar o las cremas nutritivas.

El ácido hialurónico, en cambio, puede aplicarse tanto de día como de noche (Freepik)

En resumen, el ácido hialurónico es ideal para empezar una rutina de prevención e hidratación desde la juventud, mientras que el retinol es más adecuado a partir de los 25 o 30 años, cuando comienzan los primeros signos visibles del envejecimiento cutáneo.

Rutina básica de cuidado de la piel

Antes de incluir activos potentes como el retinol o el ácido hialurónico, es fundamental tener una rutina facial básica que garantice una piel limpia, hidratada y protegida.

Limpieza: utiliza un limpiador suave según tu tipo de piel (seca, mixta o grasa). Este paso elimina impurezas, restos de maquillaje y exceso de grasa, permitiendo que los productos se absorban mejor. Hidratación: aplica una crema o sérum hidratante para mantener la barrera cutánea equilibrada. Si la piel no está bien hidratada, puede volverse más sensible al introducir activos como el retinol. Protección solar: el bloqueador solar es el paso más importante. Debe aplicarse todos los días, incluso cuando no hay sol, ya que los rayos UV aceleran el envejecimiento y pueden causar manchas.

Una vez que esta rutina esté bien establecida, y la piel se encuentre fuerte y equilibrada, se puede introducir de manera progresiva el retinol y el ácido hialurónico para potenciar los resultados.

Cómo usar el retinol y el ácido hialurónico

En una rutina de cuidado de la piel, hay que aplicar una crema o sérum hidratante para mantener la barrera cutánea equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retinol debe incorporarse con precaución, especialmente si es la primera vez que se utiliza. Es recomendable comenzar con bajas concentraciones (0.1% o 0.3%) y aplicarlo solo dos o tres veces por semana por la noche, ya que el sol puede inactivarlo y aumentar la sensibilidad de la piel.

Después de limpiar el rostro, aplica una pequeña cantidad de retinol evitando el contorno de los ojos y los labios. Luego, utiliza una crema hidratante para reducir la posible sequedad o irritación. Con el tiempo, la piel se acostumbra y se puede aumentar la frecuencia de uso. Por la mañana, es indispensable aplicar protector solar de amplio espectro, ya que el retinol puede volver la piel más vulnerable a los rayos UV.

El ácido hialurónico, en cambio, puede aplicarse tanto de día como de noche. Se recomienda usarlo después del limpiador y antes de la crema hidratante. Si se utiliza junto al retinol, lo ideal es aplicar primero el ácido hialurónico para hidratar la piel y luego el retinol, especialmente en rutinas nocturnas.

El uso combinado de ambos productos ofrece resultados notables: el retinol estimula la renovación celular, mientras el ácido hialurónico mantiene la piel hidratada, ayudando a prevenir la irritación.