Tragedia en La Libertad: joven motociclista colombiano muere tras brutal choque en la carretera Trujillo – Otuzco

La tragedia volvió a golpear las carreteras de La Libertad. Un joven colombiano perdió la vida este viernes 1 de noviembre luego de un violento choque frontal entre una motocicleta y un automóvil en la vía que conecta las provincias de Trujillo y Otuzco, a la altura del sector conocido como La Catarata. El accidente ocurrió en horas de la tarde y, según testigos, el impacto fue tan fuerte que el motociclista salió despedido varios metros, quedando tendido al costado de la pista.

El extranjero fue identificado como Andrés Felipe Díaz Parra, de 27 años, quien se desplazaba en una motocicleta cuando se produjo la colisión. Personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) de Otuzco llegó al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo de inmediato al Hospital Regional Docente de Trujillo. Pese a los esfuerzos médicos, el joven no logró sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas, especialmente por el daño en órganos vitales producto del impacto.

Autoridades investigan las causas del fatal accidente en la sierra liberteña

De acuerdo con las primeras versiones, uno de los vehículos habría invadido el carril contrario a excesiva velocidad, lo que provocó el choque frontal. El conductor del automóvil fue retenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) para las diligencias de ley, mientras se espera el informe técnico que determine las causas exactas del siniestro. El médico George Cruz, del hospital regional, confirmó el deceso del ciudadano colombiano tras su ingreso al nosocomio.

El hecho ha generado conmoción entre los vecinos de la zona y los usuarios frecuentes de la carretera Trujillo – Otuzco, considerada una de las rutas más transitadas hacia la sierra liberteña. Conductores y pobladores alertaron sobre el riesgo constante que representa la falta de señalización y el exceso de velocidad en algunos tramos, especialmente en curvas cerradas y sectores con poca visibilidad.

Las autoridades policiales continúan recabando información y tomando declaraciones a los testigos para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, el cuerpo de Andrés Felipe Díaz Parra fue trasladado a la morgue de Trujillo para las diligencias correspondientes. El trágico accidente vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar los controles en las vías regionales, donde los accidentes de tránsito siguen cobrando vidas casi a diario.

¿Qué hacer ante un accidente de tránsito?

El MTC señaló que una de las principales causas de la ocurrencia de siniestros viales es el exceso de velocidad.

Sufrir o presenciar un accidente de tránsito puede ser una experiencia impactante, pero saber cómo actuar en esos primeros minutos puede marcar una gran diferencia para salvar vidas y resolver la situación de forma correcta.

Mantén la calma y verifica tu estado físico y el de los demás involucrados. Si hay heridos, evita moverlos a menos que haya peligro inminente.

Llama a los servicios de emergencia : Bomberos: 116 Para reportar incendios, accidentes de tránsito con personas atrapadas o heridos graves. Policía Nacional del Perú (PNP): 105 Para accidentes viales, delitos, o asistencia policial en la vía pública. SAMU (Emergencias Médicas): 106 Para la atención médica prehospitalaria y ambulancias. Serenazgo (Municipalidad de Lima): 313-5050 Seguridad ciudadana y apoyo en vía pública. ESSALUD Emergencias: 117 Para asegurados que requieran atención médica urgente

Enciende las luces de emergencia y coloca los triángulos de seguridad, si es posible y seguro hacerlo.

No abandones el lugar del accidente . Espera la llegada de las autoridades para brindar tu testimonio y colaborar con el reporte.

Documenta el hecho : toma fotos de los vehículos, placas, daños y condiciones de la vía. Esto servirá para la denuncia y el seguro.

Solicita atención médica para los heridos. Todos tienen derecho a recibir asistencia inmediata, incluso si no tienen SOAT.

Presenta la denuncia policial en la comisaría más cercana y comunícate con tu aseguradora para iniciar los trámites.

Actuar con responsabilidad y rapidez puede ayudar a salvar vidas y facilitar el proceso legal y administrativo posterior.

<br>