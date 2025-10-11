Perú

Adolescente será juzgado como adulto por el doble crimen en Otuzco, La Libertad

El juzgado dictó nueve meses de prisión preventiva para el adolescente, involucrado en delitos graves según la nueva normativa

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Guardar
Agencias de la ONU piden
Agencias de la ONU piden derogar ley de imputabilidad de menores de edad. Foto: UNER Medios

Una violenta madrugada transformó al barrio La Ermita de Otuzco el pasado 8 de octubre de 2025, cuando un menor de 16 años protagonizó un asalto mortal en una vivienda. Las víctimas, Elmer Rosas Pérez y su hijo, perdieron la vida tras recibir disparos, mientras que Fiorela Esther Rojas García resultó gravemente herida, pero logró señalar al supuesto atacante antes de ser trasladada al hospital local.

De acuerdo con el testimonio de la sobreviviente, el autor del crimen ingresó armado, realizó varios disparos y exigió 5.000 soles amenazándolos con matarlos.

Actualmente, el menor permanece bajo prisión preventiva durante nueve meses en el penal El Milagro de Trujillo, medida dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Otuzco.

Adolescente será juzgado como adulto

La resolución se apoyó en la Ley 32330, que posibilita procesar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años cuando se les atribuyen delitos graves como homicidio, sicariato o violación.

La investigación está a cargo de la fiscal Deysi Saldaña More, quien recaba pruebas para definir la culpabilidad del acusado. Las primeras diligencias indican que el adolescente habría participado días antes en otro asalto a mano armada, esta vez contra una trabajadora de limpieza.

Un hombre de aproximadamente 27
Un hombre de aproximadamente 27 años de edad perdió la vida en Trujillo tras recibir varios impactos de bala | Foto: PNP

Esta situación representa uno de los primeros casos en La Libertad en los que se aplica la citada normativa, en un contexto de incremento de delitos cometidos por menores. El informe policial señala que la captura del joven se produjo tras observar un comportamiento sospechoso; en su poder se encontraron un arma, tres teléfonos celulares y un manojo de llaves presuntamente relacionados con el robo.

La noticia de su detención originó manifestaciones de familiares y ronderos en la comisaría local, quienes exigieron justicia y, en un momento de tensión, intentaron ingresar al establecimiento, lo que llevó a la intervención de la policía con gases lacrimógenos para dispersar a los presentes.

La población reclama respuestas ante el avance de la delincuencia juvenil. Mientras tanto, el adolescente continuará recluido a la espera de un juicio que podría constituir un caso emblemático en la aplicación de la Ley 32330 en el país.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Otras líneas de emergencia

En caso de accidentes de tránsito u otras emergencias viales en Lima Metropolitana, puedes comunicarte a los siguientes números:

  • Policía Nacional del Perú (PNP) – Emergencias: 105
  • Bomberos Voluntarios del Perú – Incendios, rescates, accidentes graves: 116
  • SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias) – Atención médica de urgencia: 106
  • Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) – Denuncias sobre transporte interprovincial y carga pesada: 0800 12345 (línea gratuita)
  • MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) – Consultas y denuncias viales: 01 615 7800, opción 1
  • Línea 113 Salud – Información médica general, en coordinación con Minsa: 113

Temas Relacionados

La LibertadasesinatosLey 32330peru-noticias

Más Noticias

Dina Boluarte salió de la Presidencia siendo la mandataria más cara de los últimos 9 años

La primera presidenta el Perú fue vacada. Pocos meses antes de salir del cargo su Gobierno validó su aumento de sueldo a más del doble de lo que recibía. Boluarte acumuló S/678 mil con sueldos, grati y bonos

Dina Boluarte salió de la

José Jerí y su primera actividad fuera de Palacio: encabezó mega operativo simultáneo en cuatro penales del país

Según el jefe del INPE, la diligencia se realizó por disposición directa del presidente, quien se retiró del lugar sin brindar declaraciones a los medios de comunicación

José Jerí y su primera

Las 10 polémicas declaraciones de Dina Boluarte que marcaron el principio del fin de su gobierno

La exjefa de Estado aseguraba que apostaba por un discurso de unidad, señalando que buscaba un país mejor y menos violento. Sin embargo, su comunicación solo era para confrontar a la población con polémicas frases

Las 10 polémicas declaraciones de

Corte de agua para este 13 de octubre en estos distritos de Lima Metropolitana por más de 10 horas: conoce las zonas afectadas

Sedapal sugiere a la población almacenar agua de forma previa con el fin de garantizar el suministro necesario durante el periodo en que el servicio esté suspendido

Corte de agua para este

Maju Mantilla habla de su divorcio con Gustavo Salcedo tras escándalo público: “Siempre tendré ánimo de llegar a acuerdos”

La presentadora enfrenta la ruptura y expresa que el trámite quedará bajo vía legal, mientras descarta rumores y rechaza acusaciones de su aún esposo

Maju Mantilla habla de su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí y su primera

José Jerí y su primera actividad fuera de Palacio: encabezó mega operativo simultáneo en cuatro penales del país

Las 10 polémicas declaraciones de Dina Boluarte que marcaron el principio del fin de su gobierno

Nuevo gabinete ministerial será determinante para atraer inversiones, según la Confiep

José Jeri: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

Juntos por el Perú solicita la restitución de Pedro Castillo como presidente y exige una Asamblea Constituyente

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla habla de su

Maju Mantilla habla de su divorcio con Gustavo Salcedo tras escándalo público: “Siempre tendré ánimo de llegar a acuerdos”

Milett Figueroa pone en su sitio a ‘urraco’ de Magaly Medina y defiende su amor con Marcelo Tinelli: “No pongas palabras en mi boca”

Flavia Laos confiesa que padece enfermedad incurable: “Mi cuerpo comenzó a hablar por sí solo”

Laura Spoya revela su sorpresa al descubrir que el presidente José Jerí la seguía en Instagram tras asumir el cargo

Rodrigo y Gigi se pronuncian acerca del ingreso de José Jerí: “Que se ilumine y haga las cosas bien”

DEPORTES

Pedro García se rindió ante

Pedro García se rindió ante César Inga y realizó dura comparación con Marcos López: “Nunca lo vi hacer una jugada así”

A qué hora juega México vs Colombia HOY: partido amistoso en Texas por fecha FIFA 2025

Pedro García explicó por qué los jugadores de Perú no le dieron la pelota a Felipe Chávez en amistoso ante Chile: “No es tan fácil”

Resultados del Atenea Open 2025: así van los partidos de Universitario y selección peruana

“No nos vamos a presentar”, la firme postura de Alianza Lima tras la programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026