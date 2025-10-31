Perú

Crimen en Trujillo: Padre asesinado a balazos frente a colegio de El Porvenir en plena salida de alumnos

Erick Pérez fue atacado dentro de su camioneta cuando acudía por su hija, a pocos metros de la institución Benjamín Franklin y cerca de una comisaría. La Policía investiga el caso que alarma a Trujillo.

Guardar
Un hombre identificado como Erick
Un hombre identificado como Erick Pérez, quien se encontraba recogiendo a su hijo del colegio, fue asesinado dentro de su camioneta en la cuadra 5 de la calle María Parado de Bellido, en El Porvenir.

La tarde de este viernes 31 de octubre, la tranquilidad en el distrito de El PorvenirTrujillo, se vio interrumpida por un violento ataque frente a la institución educativa Benjamín Franklin, en la cuadra 5 de la calle María Parado de Bellido. 

Erick Pérez, dedicado a la fabricación de calzado, fue acribillado por desconocidos cuando esperaba a su hijo a bordo de su camioneta, identificada con placa T4Q-216.

Testigos señalaron que la víctima se encontraba estacionada a unos metros del Banco de Crédito del Perú (BCP), cerca de la intersección con la calle Micaela Bastidas.

Al momento del ataque, Pérez revisaba su teléfono móvil. Los disparos, que impactaron directamente en la cabeza, le provocaron la muerte en el acto.

Reacciones y primeras diligencias policiales

El crimen, ocurrido a escasos metros de un colegio y en hora de salida escolar, generó conmoción entre padres, alumnos y vecinos.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones para determinar la identidad y el paradero de los autores. El hecho ha encendido la alarma en la comunidad escolar y en toda la ciudad de Trujillo ante la exposición de los escolares a situaciones de violencia.

Temas Relacionados

CrimenTrujilloEl PorvenirSicariatoperu-noticias

Más Noticias

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Clima en Tarapoto: el pronóstico

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Conoce el pronóstico del clima

Requisa en penal de Lurigancho destapa objetos prohibidos y conexiones clandestinas en pleno estado de emergencia

El INPE descubrió libretas con anotaciones, herramientas punzocortantes y redes eléctricas ilegales tras un operativo nocturno en el penal más grande del Perú

Requisa en penal de Lurigancho

Halloween, claves de redacción para escribir correctamente en este día

Esta fecha es una de las más esperadas del año por la teatralidad y oportunidad para lucir vistosos disfraces

Halloween, claves de redacción para

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia protagonizan nueva comedia romántica ‘Amando a Amanda’ de Ani Alva

Arranca el rodaje de la esperada cinta dirigida por Alva Helfer y producida por Del Barrio, con estreno programado para 2026

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Morgan Quero es precandidato

Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial del partido CPP para las elecciones 2026

Elecciones 2026: Lista completa de todos los precandidatos a la presidencia de los partidos políticos

Betssy Chávez no ha salido del Perú, según su movimiento migratorio, aunque se desconoce su paradero

Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en Estados Unidos

JNJ abre una nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza por caso Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia protagonizan nueva comedia romántica ‘Amando a Amanda’ de Ani Alva

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Julián Zucchi lamenta la desinformación ante las declaraciones de Yiddá Eslava y Natalia Otero: “No todo es como se dice”

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Poder Judicial prohíbe a Pamela López hablar de Christian Cueva en público tras denuncia por “hostigamiento mediático”

DEPORTES

Alianza Lima jugará con Inter

Alianza Lima jugará con Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026: fecha tentativa y todo lo que se sabe del amistoso

“Universitario tiene que mover su fecha”: Noche Crema 2026 sería afectada por Noche Blanquiazul con Lionel Messi

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Wanka: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Universitario vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26