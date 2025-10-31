Crimen en Trujillo: Padre asesinado a balazos frente a colegio de El Porvenir en plena salida de alumnos

Un hombre identificado como Erick Pérez, quien se encontraba recogiendo a su hijo del colegio, fue asesinado dentro de su camioneta en la cuadra 5 de la calle María Parado de Bellido, en El Porvenir.

La tarde de este viernes 31 de octubre, la tranquilidad en el distrito de El Porvenir, Trujillo, se vio interrumpida por un violento ataque frente a la institución educativa Benjamín Franklin, en la cuadra 5 de la calle María Parado de Bellido.

Erick Pérez, dedicado a la fabricación de calzado, fue acribillado por desconocidos cuando esperaba a su hijo a bordo de su camioneta, identificada con placa T4Q-216.

Testigos señalaron que la víctima se encontraba estacionada a unos metros del Banco de Crédito del Perú (BCP), cerca de la intersección con la calle Micaela Bastidas.

Al momento del ataque, Pérez revisaba su teléfono móvil. Los disparos, que impactaron directamente en la cabeza, le provocaron la muerte en el acto.

Reacciones y primeras diligencias policiales

El crimen, ocurrido a escasos metros de un colegio y en hora de salida escolar, generó conmoción entre padres, alumnos y vecinos.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones para determinar la identidad y el paradero de los autores. El hecho ha encendido la alarma en la comunidad escolar y en toda la ciudad de Trujillo ante la exposición de los escolares a situaciones de violencia.