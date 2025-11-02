Perú

Sedapal: corte de agua en Lima afectará a cuatro distritos este 4 de noviembre

La empresa de servicios públicos ejecutará labores de mantenimiento en infraestructura esencial, lo que dejará sin acceso al recurso a diversos sectores de la capital peruana

Guardar
Sedapal informó el corte de
Sedapal informó el corte de agua programado para los próximos días y detalló las zonas que se verán afectadas con la suspensión temporal.

La capital peruana vivirá el martes 4 de noviembre una parcial interrupción en el servicio de agua potable, definida por la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), y que dejará sin suministro a varias zonas de los distritos de San Borja, Independencia, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

El corte de agua, anunciado para trabajos de limpieza y empalme en reservorios y tuberías clave, afectará a numerosos usuarios durante franjas horarias que, en algunos casos, se extenderán por más de 10 horas.

A través de sus redes sociales, Sedapal informó de manera oficial que la suspensión responde a labores de mantenimiento necesarias para la funcionalidad de su infraestructura y la calidad del líquido que llega a los hogares.

Sedapal anuncia corte de agua
Sedapal anuncia corte de agua potable en Lima el 4 de noviembre por trabajos de mantenimiento en reservorios y tuberías. (Andina)

San Borja

Según la notificación oficial de Sedapal, en San Borja se realizarán dos intervenciones distintas. El primer corte, motivado por la ejecución de un empalme de tubería, abarcará la Unidad Vecinal San Borja, Unidad Vecinal San Borja Sur y el cuadrante conformado por las avenidas San Borja Sur, San Borja Norte, Aviación y San Luis.

El suministro se detendrá desde el martes 4 de noviembre a las 12:00 p. m..

Otro corte, por la limpieza del reservorio, se producirá en el Conjunto Residencial Torres de Limatambo (sector 67), desde las 5:00 a. m. del martes hasta las 9:00 a. m. del mismo día.

Zonas afectadas en San Borja:

  • Unidad Vecinal San Borja
  • Unidad Vecinal San Borja Sur
  • Cuadrante: Av. San Borja Norte, Av. Aviación, Av. San Luis, Av. San Borja Sur
  • Conjunto Residencial Torres de Limatambo
San Borja será uno de
San Borja será uno de los distritos afectados por la suspensión del servicio de agua, con cortes en sectores clave y horarios diferenciados. (Andina)

Independencia

En Independencia, el corte comprenderá dos segmentos de la red por limpieza de reservorios. El primero incluye los sectores 331, 332 y 348, afectados desde el martes 4 de noviembre a las 12:00 p. m..

Las áreas involucradas serán los Asentamientos Humanos Ampliación San Juan de Dios, Santa Cruz, San Juan de Dios, San Juan de Dios Comité 14B, Comité 18, Comité 18 Ampliación y U. Pop. El Ermitaño.

Un segundo tramo comprende el sector 332 y afectará el Asentamiento Humano Ampliación San Juan de Dios, Comité 18 Ampliación, Comité 18, San Juan de Dios Comité 14B, U. Popular El Ermitaño y sector 332.

Zonas afectadas en Independencia:

  • Ampliación San Juan de Dios
  • Santa Cruz
  • San Juan de Dios
  • San Juan de Dios Comité 14B
  • Comité 18
  • Comité 18 Ampliación
  • U. Popular El Ermitaño
  • Sectores 331, 332, 348
La línea Aquafono (01) 317-8000
La línea Aquafono (01) 317-8000 estará disponible para consultas y asistencia durante la suspensión del servicio de agua potable en Lima.

Villa María del Triunfo

En el distrito de Villa María del Triunfo, los cortes derivados de la limpieza del reservorio se registrarán el martes a partir de las 8:00 a. m. y concluirá ese mismo día.

Las zonas incluidas en la lista revelada por Sedapal abarcan los Asentamientos Humanos Tiro al Blanco, Nuevo Progreso, Los Rosales, Andahuaylas, Indomaérica, Grace Kelly, Por la Unión, Juan Pablo II, Ciudad de Gocen, Puyusca, Tabladal Lurín y 3 de Octubre.

Zonas afectadas en Villa María del Triunfo:

  • Tiro al Blanco
  • Nuevo Progreso
  • Los Rosales
  • Andahuaylas
  • Indomaérica
  • Grace Kelly
  • Por la Unión
  • Juan Pablo II
  • Ciudad de Gocen
  • Puyusca
  • Tabladal Lurín
  • 3 de Octubre
El corte de agua en
El corte de agua en Lima no superará las 24 horas y permitirá la limpieza y empalme de la infraestructura hídrica metropolitana.

Villa El Salvador

Villa El Salvador también figura en el cronograma de Sedapal para la limpieza de reservorios, con una desconexión que se iniciará el martes 4 de noviembre a las 8:00 a. m. y se alargará hasta la noche en el sector 329.

Según la comunicación difundida por la empresa, serán varias las zonas sin agua: A. H. Virgen de la Candelaria, Las Brisas de Pachacámac, Asoc. Familia Unión Sector Max Uhle, Sector Los Ángeles, A. H. Víctor Chero Ramos y Sector Lomas de Mamacona.

Otra comunicación extiende la suspensión a otras áreas de Villa El Salvador, con referencia a los sectores 2, 7, 8, 9, Comité 12 Ampliación, Parque Metropolitano y otras zonas implicadas en el sector 329.

Zonas afectadas en Villa El Salvador:

  • Virgen de la Candelaria
  • Las Brisas de Pachacámac
  • Asoc. Familia Unión Sector Max Uhle
  • Sector Los Ángeles
  • Víctor Chero Ramos
  • Lomas de Mamacona
  • Sectores 2, 7, 8, 9
  • Comité 12 Ampliación
  • Parque Metropolitano
Sedapal anunció que se ejecutarán
Sedapal anunció que se ejecutarán labores de mantenimiento este 4 de noviembre. (Andina)

Horarios y recomendaciones

Sedapal solicitó que los usuarios tomen precauciones y almacenen agua en cantidad suficiente antes del inicio de los cortes, ya que la reposición se dará en los horarios señalados y puede tomar más tiempo en algunas zonas dependiendo de los trabajos de limpieza y empalme.

En cada aviso, la empresa recordó a la ciudadanía la importancia de tener a mano su número de suministro. Además, puso a disposición la línea Aquafono (01) 317-8000 para consultas, reclamos o asistencia especial durante la suspensión.

La información oficial incluye el detalle pormenorizado sobre horarios y zonas, ratificando que los cortes no superarán las 24 horas y ofrecerán al sistema la posibilidad de recuperarse mientras se ejecutan las labores técnicas anunciadas por la compañía de servicio público.

Temas Relacionados

Corte de agua Sedapal Limaperu-noticias

Más Noticias

¿Cuál es la edad mínima de consentimiento sexual en el Perú?

Es necesario aclarar varios puntos importantes sobre la potestad de los menores de edad para consentir una relación sexual

¿Cuál es la edad mínima

Operativo del INPE en penal de mujeres de Chorrillos revela hallazgo de presunta sustancia ilícita y artículos irregulares

Durante la intervención en el pabellón 3 del penal Mujeres Chorrillos, el personal penitenciario incautó objetos prohibidos y retiró conexiones eléctricas clandestinas, en el marco de las acciones de control impulsadas por el INPE bajo el estado de emergencia

Operativo del INPE en penal

Este lunes 3 de noviembre es feriado en una ciudad emblemática por una Ley de hace 61 años

Apurímac tiene una ciudad que celebra su aniversario de 151 años de fundación este lunes. La Ley que lo aprobó lo llama feriado, y para la ordenanza actual se tendrá que ajustar a este tanto el sector público como el privado

Este lunes 3 de noviembre

Cusco FC vs Alianza Universidad EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Se jugó un primer tiempo lleno de emociones, donde hubo hasta dos goles para cada equipo. Y como si eso fuera poco, jugadores del cuadro huanuqueño se fueron a los golpes mientras iban a los camerinos. Sigue las incidencias

Cusco FC vs Alianza Universidad

Mejor que caminar: este es el ejercicio que hace que tus músculos trabajen de forma más eficiente

No solo activa más grupos musculares que caminar, sino que también mejora la capacidad cardiovascular, fortalece las articulaciones y contribuye a un gasto calórico mayor

Mejor que caminar: este es
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: 13 ex alcaldes

Elecciones 2026: 13 ex alcaldes y ex gobernadores regionales son precandidatos a la presidencia y vicepresidencia del Perú

Comisión de Ética sesionará este lunes para analizar caso de Lucinda Vásquez por presunto uso indebido de recursos públicos

Trabajador involucrado en uso indebido de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori presentó su renuncia

Vladimir Cerrón es inscrito como precandidato presidencial de Perú Libre pese a estar prófugo

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Ale Seijas revela las razones

Ale Seijas revela las razones de su renuncia a Son del Duke: “A veces ni nos daban de comer”

Emilio Jaime se presentará en vivo junto a tiktoker Milenka Nolasco

Bill Orosco responde si Deyvis ha perdido la humildad por la fama: “Él sabe si ha cambiado”

Grupo 5 pide a Siwon hacer una colaboración de cumbia con Super Junior: “Compartimos muchos fans”

Daniela Darcourt habla de su separación de Waldir Felipa y descarta infidelidad: “Él es un caballero”

DEPORTES

Cusco FC vs Alianza Universidad

Cusco FC vs Alianza Universidad EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El emotivo recibimiento a César Inga en su natal Chimbote tras tricampeonato con Universitario con fuegos artificiales y banderolas

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos