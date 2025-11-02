Sedapal: corte de agua en Lima afectará a cuatro distritos este 4 de noviembre

La capital peruana vivirá el martes 4 de noviembre una parcial interrupción en el servicio de agua potable, definida por la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), y que dejará sin suministro a varias zonas de los distritos de San Borja, Independencia, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.
El corte de agua, anunciado para trabajos de limpieza y empalme en reservorios y tuberías clave, afectará a numerosos usuarios durante franjas horarias que, en algunos casos, se extenderán por más de 10 horas.
A través de sus redes sociales, Sedapal informó de manera oficial que la suspensión responde a labores de mantenimiento necesarias para la funcionalidad de su infraestructura y la calidad del líquido que llega a los hogares.
San Borja
Según la notificación oficial de Sedapal, en San Borja se realizarán dos intervenciones distintas. El primer corte, motivado por la ejecución de un empalme de tubería, abarcará la Unidad Vecinal San Borja, Unidad Vecinal San Borja Sur y el cuadrante conformado por las avenidas San Borja Sur, San Borja Norte, Aviación y San Luis.
El suministro se detendrá desde el martes 4 de noviembre a las 12:00 p. m..
Otro corte, por la limpieza del reservorio, se producirá en el Conjunto Residencial Torres de Limatambo (sector 67), desde las 5:00 a. m. del martes hasta las 9:00 a. m. del mismo día.
Zonas afectadas en San Borja:
- Unidad Vecinal San Borja
- Unidad Vecinal San Borja Sur
- Cuadrante: Av. San Borja Norte, Av. Aviación, Av. San Luis, Av. San Borja Sur
- Conjunto Residencial Torres de Limatambo
Independencia
En Independencia, el corte comprenderá dos segmentos de la red por limpieza de reservorios. El primero incluye los sectores 331, 332 y 348, afectados desde el martes 4 de noviembre a las 12:00 p. m..
Las áreas involucradas serán los Asentamientos Humanos Ampliación San Juan de Dios, Santa Cruz, San Juan de Dios, San Juan de Dios Comité 14B, Comité 18, Comité 18 Ampliación y U. Pop. El Ermitaño.
Un segundo tramo comprende el sector 332 y afectará el Asentamiento Humano Ampliación San Juan de Dios, Comité 18 Ampliación, Comité 18, San Juan de Dios Comité 14B, U. Popular El Ermitaño y sector 332.
Zonas afectadas en Independencia:
- Ampliación San Juan de Dios
- Santa Cruz
- San Juan de Dios
- San Juan de Dios Comité 14B
- Comité 18
- Comité 18 Ampliación
- U. Popular El Ermitaño
- Sectores 331, 332, 348
Villa María del Triunfo
En el distrito de Villa María del Triunfo, los cortes derivados de la limpieza del reservorio se registrarán el martes a partir de las 8:00 a. m. y concluirá ese mismo día.
Las zonas incluidas en la lista revelada por Sedapal abarcan los Asentamientos Humanos Tiro al Blanco, Nuevo Progreso, Los Rosales, Andahuaylas, Indomaérica, Grace Kelly, Por la Unión, Juan Pablo II, Ciudad de Gocen, Puyusca, Tabladal Lurín y 3 de Octubre.
Zonas afectadas en Villa María del Triunfo:
- Tiro al Blanco
- Nuevo Progreso
- Los Rosales
- Andahuaylas
- Indomaérica
- Grace Kelly
- Por la Unión
- Juan Pablo II
- Ciudad de Gocen
- Puyusca
- Tabladal Lurín
- 3 de Octubre
Villa El Salvador
Villa El Salvador también figura en el cronograma de Sedapal para la limpieza de reservorios, con una desconexión que se iniciará el martes 4 de noviembre a las 8:00 a. m. y se alargará hasta la noche en el sector 329.
Según la comunicación difundida por la empresa, serán varias las zonas sin agua: A. H. Virgen de la Candelaria, Las Brisas de Pachacámac, Asoc. Familia Unión Sector Max Uhle, Sector Los Ángeles, A. H. Víctor Chero Ramos y Sector Lomas de Mamacona.
Otra comunicación extiende la suspensión a otras áreas de Villa El Salvador, con referencia a los sectores 2, 7, 8, 9, Comité 12 Ampliación, Parque Metropolitano y otras zonas implicadas en el sector 329.
Zonas afectadas en Villa El Salvador:
- Virgen de la Candelaria
- Las Brisas de Pachacámac
- Asoc. Familia Unión Sector Max Uhle
- Sector Los Ángeles
- Víctor Chero Ramos
- Lomas de Mamacona
- Sectores 2, 7, 8, 9
- Comité 12 Ampliación
- Parque Metropolitano
Horarios y recomendaciones
Sedapal solicitó que los usuarios tomen precauciones y almacenen agua en cantidad suficiente antes del inicio de los cortes, ya que la reposición se dará en los horarios señalados y puede tomar más tiempo en algunas zonas dependiendo de los trabajos de limpieza y empalme.
En cada aviso, la empresa recordó a la ciudadanía la importancia de tener a mano su número de suministro. Además, puso a disposición la línea Aquafono (01) 317-8000 para consultas, reclamos o asistencia especial durante la suspensión.
La información oficial incluye el detalle pormenorizado sobre horarios y zonas, ratificando que los cortes no superarán las 24 horas y ofrecerán al sistema la posibilidad de recuperarse mientras se ejecutan las labores técnicas anunciadas por la compañía de servicio público.