Sedapal: corte de agua en Lima afectará a cuatro distritos este 4 de noviembre

Sedapal informó el corte de agua programado para los próximos días y detalló las zonas que se verán afectadas con la suspensión temporal.

La capital peruana vivirá el martes 4 de noviembre una parcial interrupción en el servicio de agua potable, definida por la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), y que dejará sin suministro a varias zonas de los distritos de San Borja, Independencia, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

El corte de agua, anunciado para trabajos de limpieza y empalme en reservorios y tuberías clave, afectará a numerosos usuarios durante franjas horarias que, en algunos casos, se extenderán por más de 10 horas.

A través de sus redes sociales, Sedapal informó de manera oficial que la suspensión responde a labores de mantenimiento necesarias para la funcionalidad de su infraestructura y la calidad del líquido que llega a los hogares.

Sedapal anuncia corte de agua potable en Lima el 4 de noviembre por trabajos de mantenimiento en reservorios y tuberías. (Andina)

San Borja

Según la notificación oficial de Sedapal, en San Borja se realizarán dos intervenciones distintas. El primer corte, motivado por la ejecución de un empalme de tubería, abarcará la Unidad Vecinal San Borja, Unidad Vecinal San Borja Sur y el cuadrante conformado por las avenidas San Borja Sur, San Borja Norte, Aviación y San Luis.

El suministro se detendrá desde el martes 4 de noviembre a las 12:00 p. m..

Otro corte, por la limpieza del reservorio, se producirá en el Conjunto Residencial Torres de Limatambo (sector 67), desde las 5:00 a. m. del martes hasta las 9:00 a. m. del mismo día.

Zonas afectadas en San Borja:

Unidad Vecinal San Borja

Unidad Vecinal San Borja Sur

Cuadrante: Av. San Borja Norte, Av. Aviación, Av. San Luis, Av. San Borja Sur

Conjunto Residencial Torres de Limatambo

San Borja será uno de los distritos afectados por la suspensión del servicio de agua, con cortes en sectores clave y horarios diferenciados. (Andina)

Independencia

En Independencia, el corte comprenderá dos segmentos de la red por limpieza de reservorios. El primero incluye los sectores 331, 332 y 348, afectados desde el martes 4 de noviembre a las 12:00 p. m..

Las áreas involucradas serán los Asentamientos Humanos Ampliación San Juan de Dios, Santa Cruz, San Juan de Dios, San Juan de Dios Comité 14B, Comité 18, Comité 18 Ampliación y U. Pop. El Ermitaño.

Un segundo tramo comprende el sector 332 y afectará el Asentamiento Humano Ampliación San Juan de Dios, Comité 18 Ampliación, Comité 18, San Juan de Dios Comité 14B, U. Popular El Ermitaño y sector 332.

Zonas afectadas en Independencia:

Ampliación San Juan de Dios

Santa Cruz

San Juan de Dios

San Juan de Dios Comité 14B

Comité 18

Comité 18 Ampliación

U. Popular El Ermitaño

Sectores 331, 332, 348

La línea Aquafono (01) 317-8000 estará disponible para consultas y asistencia durante la suspensión del servicio de agua potable en Lima.

Villa María del Triunfo

En el distrito de Villa María del Triunfo, los cortes derivados de la limpieza del reservorio se registrarán el martes a partir de las 8:00 a. m. y concluirá ese mismo día.

Las zonas incluidas en la lista revelada por Sedapal abarcan los Asentamientos Humanos Tiro al Blanco, Nuevo Progreso, Los Rosales, Andahuaylas, Indomaérica, Grace Kelly, Por la Unión, Juan Pablo II, Ciudad de Gocen, Puyusca, Tabladal Lurín y 3 de Octubre.

Zonas afectadas en Villa María del Triunfo:

Tiro al Blanco

Nuevo Progreso

Los Rosales

Andahuaylas

Indomaérica

Grace Kelly

Por la Unión

Juan Pablo II

Ciudad de Gocen

Puyusca

Tabladal Lurín

3 de Octubre

El corte de agua en Lima no superará las 24 horas y permitirá la limpieza y empalme de la infraestructura hídrica metropolitana.

Villa El Salvador

Villa El Salvador también figura en el cronograma de Sedapal para la limpieza de reservorios, con una desconexión que se iniciará el martes 4 de noviembre a las 8:00 a. m. y se alargará hasta la noche en el sector 329.

Según la comunicación difundida por la empresa, serán varias las zonas sin agua: A. H. Virgen de la Candelaria, Las Brisas de Pachacámac, Asoc. Familia Unión Sector Max Uhle, Sector Los Ángeles, A. H. Víctor Chero Ramos y Sector Lomas de Mamacona.

Otra comunicación extiende la suspensión a otras áreas de Villa El Salvador, con referencia a los sectores 2, 7, 8, 9, Comité 12 Ampliación, Parque Metropolitano y otras zonas implicadas en el sector 329.

Zonas afectadas en Villa El Salvador:

Virgen de la Candelaria

Las Brisas de Pachacámac

Asoc. Familia Unión Sector Max Uhle

Sector Los Ángeles

Víctor Chero Ramos

Lomas de Mamacona

Sectores 2, 7, 8, 9

Comité 12 Ampliación

Parque Metropolitano

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de mantenimiento este 4 de noviembre. (Andina)

Horarios y recomendaciones

Sedapal solicitó que los usuarios tomen precauciones y almacenen agua en cantidad suficiente antes del inicio de los cortes, ya que la reposición se dará en los horarios señalados y puede tomar más tiempo en algunas zonas dependiendo de los trabajos de limpieza y empalme.

En cada aviso, la empresa recordó a la ciudadanía la importancia de tener a mano su número de suministro. Además, puso a disposición la línea Aquafono (01) 317-8000 para consultas, reclamos o asistencia especial durante la suspensión.

La información oficial incluye el detalle pormenorizado sobre horarios y zonas, ratificando que los cortes no superarán las 24 horas y ofrecerán al sistema la posibilidad de recuperarse mientras se ejecutan las labores técnicas anunciadas por la compañía de servicio público.