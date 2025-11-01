Perú

Huracán Melissa: Perú envía ayuda humanitaria a Jamaica y dispone retorno de ciudadanos varados

El avión presidencial partió de la base Las Palmas de la Fuerza Aérea del Perú, en horas de la madrugada de hoy, sábado 1 de noviembre

Perú envió ayuda a Jamaica.
Perú envió ayuda a Jamaica. Foto: Cancillería en Perú

Jamaica, Cuba y Bahamas se vienen recuperando luego de paso del huracán Melissa por el Caribe. En Bahamas, azotó como un ciclón de categoría 1, en horas de la noche del último jueves 30 de octubre. El estrago se ha visto reflejado en viviendas dañadas, inundaciones y apagones generalizados. Miles de personas han sido evacuadas y se ha registrado pérdida de vidas humanas.

Es en este contexto que Perú envió dos toneladas ayuda humanitaria, como carpas, camas, ollas y útiles de aseo; a las ciudades de Kingston y Montego Bay, en Jamaica. También se dispuso facilitar la repatriación de los connacionales que se encuentran varadas en ese país por medio de la aeronave.

La delegación estuvo conformada por personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Instituto de Defensa Civil (Indeci). El avión presidencial partió en horas de la madrugada de hoy, sábado 1 de noviembre, desde la base Las Palmas de la Fuerza Aérea del Perú (FAP)

El director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, Pedro Bravo, recordó que la afectación de la infraestructura en Jamaica es crítica y con severos daños que han dejado carreteras bloqueadas y ha limitado la reapertura del espacio aéreo.

“La Cancillería ha mantenido el apoyo, asistencia y orientación a los 32 connacionales registrados en Jamaica, a través del Consulado General del Perú en Panamá y una coordinadora consular ad honorem en Montego Bay, priorizando la salvaguarda de su integridad física”, indicó.

Un socorrista vadea las aguas
Un socorrista vadea las aguas tras la crecida del río Cauto a causa del huracán Melissa, en Río Cauto, provincia de Granma, Cuba. 31 de octubre de 2025. REUTERS/Norlys Perez

Estragos del huracán

El huracán Melissa ha impactado severamente la región caribeña tras su paso por Jamaica, Cuba y Haití. Jamaica fue declarada zona catastrófica luego de enfrentar vientos de hasta 295 km/h y lluvias torrenciales que afectaron a hospitales, carreteras y sistemas de energía. De acuerdo con BBC News Mundo, al menos 19 personas fallecieron en la isla tras la tormenta, que alcanzó la categoría 5 según la escala Saffir-Simpson y se registra como el huracán más potente en la historia reciente del país.

En Cuba, Melissa tocó tierra cerca de la provincia de Santiago de Cuba con vientos sostenidos de hasta 193 km/h y posteriormente se debilitó a categoría 1. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y el Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) advirtieron sobre la continuidad de lluvias intensas, afectando especialmente el tercio oriental de la isla. Miles de personas fueron evacuadas, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias centraron sus esfuerzos en la ciudad de Santiago de Cuba para proteger a la población ante las marejadas e inundaciones.

En Haití, las autoridades contabilizaron más de 30 fallecidos a raíz de inundaciones provocadas por el fenómeno climático. La magnitud de los daños en infraestructuras públicas, hospitales y viviendas continúa siendo evaluada, mientras que el acceso a servicios básicos como energía y transporte permanece gravemente afectado. El papa León XIV realizó un llamado internacional a la solidaridad con las víctimas y pidió a los gobiernos brindar la máxima asistencia posible.

Funcionarios advirtieron que las inundaciones también obligaron a la fauna silvestre, como cocodrilos, a desplazarse a zonas residenciales, generando alertas adicionales para la población de Jamaica.

Una persona limpia pertenencias afectadas
Una persona limpia pertenencias afectadas por el paso del huracán Melissa este jueves, en Santa Cruz (Jamaica). EFE/ Orlando Barría

Peruanos varados en Jamaica

Un grupo de ciudadanos peruanos quedó varado en Montego Bay sin recibir asistencia directa del gobierno peruano. Los afectados aseguraron que no han tenido comunicación con ninguna autoridad consular y que debieron buscar por cuenta propia los contactos de la embajada y el consulado en Jamaica. Relataron que permanecen en el hotel Riu Montego Bay, donde experimentan problemas por la falta de electricidad y el racionamiento de agua y alimentos.

Los turistas peruanos informaron que, si bien el hotel proporciona protección y lo necesario dentro de sus límites, la escasez de alimentos y agua se intensifica, pues las reservas se agotan y hay racionamiento para todos los huéspedes.

