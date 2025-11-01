Perú

Comandante general de la PNP destaca avances del estado de emergencia impulsado por José Jerí: “Los resultados se han triplicado”

Hasta el momento, el presidente no ha presentado un balance sobre los resultados del estado de emergencia, ni ha definido una fecha para hacerlo

Guardar
Jefe de la Policía asegura que el estado de emergencia de José Jerí da frutos: “Los resultados se han triplicado”

A casi tres semanas del gobierno de transición de José Jerí y nueve días de la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que las acciones ejecutadas durante este periodo han permitido un incremento significativo en la cantidad de incautaciones, detenciones y decomisos. Según detalló, los resultados se han “triplicado, si no cuadruplicado”.

En declaraciones a Latina Noticias, Arriola ofreció un balance preliminar de las intervenciones realizadas en el marco de la medida excepcional.

Comandante general de la PNP
Comandante general de la PNP sobre medidas de José Jerí: “Los resultados se han triplicado”

“En lo que va de las últimas 24 horas, se han incautado 35 mil cartuchos de dinamita, media tonelada de pirotécnicos, doce armas de fuego de nueve milímetros. Se han detenido a un promedio de 42 personas”, informó.

Arriola precisó que estos operativos se desarrollan de manera coordinada con el Ministerio Público y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), con el objetivo de garantizar una respuesta inmediata ante cualquier hallazgo.

“Este es la mecánica que se ha estado empleando en este estado de emergencia y se ha triplicado, si no se ha cuadruplicado, los resultados en tanto a detenidos, armas, drogas, placas”, sostuvo.

Óscar Arriola y Vicente Tiburcio
Óscar Arriola y Vicente Tiburcio durante un operativo policial

Coordinación con Osiptel

El alto mando policial destacó la recuperación de vehículos desmantelados y el decomiso de casi 2 mil teléfonos celulares, junto con una gran cantidad de chips, utilizados para extorsiones.

Agregó que se ha convocado a una reunión urgente con Osiptel y las empresas de telefonía móvil para esclarecer cómo estas líneas continúan siendo empleadas en actividades delictivas.

Jerí había anunciado un balance para el 28 de octubre

Días antes, el presidente José Jerí informó que el martes 28 de octubre daría a conocer un balance sobre las acciones ejecutadas en Lima y Callao desde la entrada en vigor del estado de emergencia.

“Mañana realizaremos un balance de todo lo obtenido en estos siete días. Además, vamos a plantear en Consejo de Ministros nuevas medidas de seguridad, a fin de reforzar los trabajos preventivos que se vienen haciendo en materia de patrullaje”, declaró durante una de sus actividades públicas.

Los trabajadores CAS esperan la
Los trabajadores CAS esperan la aprobación de la Ley que les dará CTS y gratificaciones, justo como a trabajadores privados. José Jerí prometio que se daría la segunda votación en octubre. - Crédito Congreso

No obstante, la mañana del martes 28, en lugar de presentar el informe prometido, Jerí Oré volvió a participar en un operativo policial en el distrito de Surquillo. Con el paso de las horas, ni la Presidencia del Consejo de Ministros ni el Ministerio del Interior difundieron el horario o los detalles del balance anunciado, que finalmente no se realizó.

Estado de emergencia: ¿Qué implica esta medida?

El Gobierno dispuso el estado de emergencia en Lima y Callao ante el incremento de la delincuencia y los hechos violentos. Esta medida no paraliza las actividades cotidianas, pero sí permite al Estado aplicar acciones más estrictas para restablecer el orden y garantizar la seguridad ciudadana.

Durante su vigencia, se restringen algunos derechos constitucionales. La Policía Nacional puede detener a personas sin orden judicial si existen sospechas fundadas de delito, así como ingresar a domicilios o locales sin autorización previa de un juez. También se limitan las reuniones en espacios públicos y la libertad de tránsito en determinadas zonas o horarios.

El crimen se suma a
El crimen se suma a otros asesinatos ocurridos en Lima Norte, pese al refuerzo policial y las restricciones vigentes.

Aunque la Policía mantiene el control del orden interno, las Fuerzas Armadas participan en operativos conjuntos de patrullaje, control y seguridad. Ambas instituciones están facultadas para intervenir vehículos, solicitar documentos de identidad, ingresar a viviendas y realizar detenciones. Además, podrán decomisar armas, drogas o explosivos cuando la situación lo amerite.

Temas Relacionados

Óscar ArriolaEstado de emergenciaPNPJosé Jeríperú-noticias

Más Noticias

Feriados de noviembre 2025 en Perú: ¿cuántos son y qué días serán de descanso obligatorio?

En lo que resta del año, aún hay seis feriados nacionales dispuestos por el Gobierno peruano. Descubre cuántos de estos se conmemoran en noviembre

Feriados de noviembre 2025 en

Corte de agua para este 03 de noviembre por más de 10 horas: conoce los distritos afectados

Varios sectores de la ciudad tendrán corte de agua debido a labores de mantenimiento y limpieza en los reservorios

Corte de agua para este

Sábado 1 de noviembre: Senamhi advierte fluctuaciones climáticas y máximos de humedad en Lima

Los diferentes sectores de Lima tendrán temperaturas mínimas de 15 ℃, máximas de 23 ℃ y condiciones de cielo cambiante durante todo el día

Sábado 1 de noviembre: Senamhi

Inflación de octubre: Maracuyá, tomate, palta y más alimentos subieron de precio en mercados

La inflación retrocedió en octubre, pero igual algunos alimentos empujaron e impactaron con su alza en el resultado final

Inflación de octubre: Maracuyá, tomate,

“Ya no confiamos en José Jerí”: gremios del transporte se distancian del Gobierno ante ola de atentados

Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, y Miguel Palomino, titular de la Asociación Nacional de Conductores, manifestaron que hay acuerdos que hasta la fecha no se ha cumplido

“Ya no confiamos en José
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renuncia el jefe de la

Renuncia el jefe de la ATU y Gobierno designa nuevamente a David Hernández en el cargo

Mario Vizcarra asegura que indultaría a su hermano Martín y a los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala

José Jerí sin fecha definida para el balance del estado de emergencia: Ministra Lesly Shica asegura que será “en estos días”

Casi 10 mil candidatos buscarán una curul en el Congreso: 6.162 desean ser diputados y 3.354 senadores

“Cualquier enfermedad simple se vuelve mortal”: así se vive sin Estado en la Amazonía, denuncia Olivia Bisa

ENTRETENIMIENTO

Bill Orosco lamenta la ausencia

Bill Orosco lamenta la ausencia de Deyvis Orosco en las reuniones familiares y revela: “Mi primo no va a ver a mi abuela”

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Paola Rubio se suma a sus excompañeros de ‘Son del Duke’ y renuncia: “Ya no se sentía como una familia”

El desgarrador pedido de Yiddá Eslava para que apoyen su película ‘La Habitación Negra’: “Necesito un milagro”

DEPORTES

Alianza Lima vs Wanka EN

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Juan Reynoso explotó porque cortaron conferencia de prensa en Alianza Lima vs Melgar: “¿No quieren que hable de lo que pasó?”

Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: canal TV online del partido por fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 EN VIVO: así marchan los equipos en el inicio de la fecha 2 del torneo nacional