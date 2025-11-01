Perú

“Ya no confiamos en José Jerí”: gremios del transporte se distancian del Gobierno ante ola de atentados

Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, y Miguel Palomino, titular de la Asociación Nacional de Conductores, manifestaron que hay acuerdos que hasta la fecha no se ha cumplido

Guardar
“Ya no confiamos en José Jerí”: gremios del transporte se distancian del Gobierno ante ola de ataques| Panamericana

En los primeros días de asumir el Gobierno de transición, José Jerí decidió reunirse con los representantes de los gremios de transporte, quienes desde hace más de un año buscan que sus demandas por la ola de inseguridad sean atendidas. Sin embargo, a pocos días de cumplir un mes en Palacio, diversos voceros han señalado que la situación no ha cambiado frente a los ataques, extorsiones y homicidios que afectan a conductores en Lima y Callao.

Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, y Miguel Palomino, titular de la Asociación Nacional de Conductores, manifestaron que las medidas de seguridad impulsadas por el Gobierno han resultado insuficientes, pese a los compromisos asumidos en reuniones con autoridades de alto nivel.

“Consideramos que este régimen ha perdido la confianza de nosotros. Nosotros ya no confiamos en Jerí, ni en lo que puedan hacer, porque primero no cumplen, ningún acta cumplen. Solamente nos llaman, por ejemplo, seguramente hayan tenido una reunión. No entiendo qué habrán conversado y finalmente solamente quieren que no hagamos paro, que van a solucionar, pero con palabras no van a solucionar nada”, expresó Palomino a Panamericana.

Gremios de transporte anuncian paro
Gremios de transporte anuncian paro y marcan distancia con el Gobierno ante ola de violencia| Gobierno del Perú

La protesta, anunciada para el martes 4 de noviembre, representa un punto de quiebre en la relación entre los transportistas y la actual administración. Para los dirigentes del sector, la violencia no solo persiste, sino que se ha recrudecido durante el estado de emergencia.

De esta manera, recalca que “siguen siendo extorsionados”, a pesar de que exista un refuerzo policial en la zona. El dirigente sostuvo que el paro responde al “total abandono de la seguridad” por parte del Gobierno y a la presión creciente de los choferes, quienes exigen acciones inmediatas para su protección.

¿Qué acuerdos no se han cumplido?

La desconfianza se acentuó tras el incumplimiento de acuerdos establecidos con distintas entidades estatales. El gremio sostiene que los doce puntos propuestos por la unidad gremial —que reúne a ocho asociaciones del sector— no han tenido avances concretos. Entre las demandas figuran la articulación efectiva de los poderes del Estado para combatir el crimen, la provisión de logística y recursos para resguardar las rutas, y la creación de un seguro para víctimas y familiares de conductores afectados por el sicariato.

Durante el estado de emergencia se documentaron casos de extorsión y asesinatos, cifras que los dirigentes aseguran continúan aumentando.

“Hemos perdido más de sesenta y cuatro compañeros y más de cincuenta y tres han resultado heridos. Nadie los atiende, están abandonados”, sostuvo Palomino. Según el dirigente, la falta de atención médica y económica a los afectados fue un factor determinante en la decisión de convocar al paro.

Los líderes de los gremios reiteraron que la medida “no constituye una oposición política”, sino un acto para exigir garantías mínimas de seguridad y para visibilizar el “incumplimiento sistemático” del Ejecutivo, encabezado por José Jerí.

“Ya no confiamos en Jerí, ni en lo que puedan hacer sus ministros. Solo nos ofrecen palabras, pero no hay resultados”, puntualizó Palomino en una de las declaraciones más directas recogidas por la señal televisiva.

El gremio de transporte urbano
El gremio de transporte urbano anuncia una paralización de 24 horas este martes en respuesta al aumento de crímenes y extorsiones. (Andina)

La convocatoria al paro del próximo 4 de noviembre mantiene en alerta al sector, ya que se prevé una adhesión masiva de empresas y sindicatos.

Temas Relacionados

José Jeríperu-noticiasParo de transportistasTransportistas

Más Noticias

Comandante general de la PNP destaca avances del estado de emergencia impulsado por José Jerí: “Los resultados se han triplicado”

Hasta el momento, el presidente no ha presentado un balance sobre los resultados del estado de emergencia, ni ha definido una fecha para hacerlo

Comandante general de la PNP

Renuncia el jefe de la ATU y Gobierno designa nuevamente a David Hernández en el cargo

Poco más de tres meses duró el último presidente del Consejo Directivo del organismo regulador. Es el cuarto jefe de la ATU nombrado en el periodo 2021-2026

Renuncia el jefe de la

Bill Orosco lamenta la ausencia de Deyvis Orosco en las reuniones familiares y revela: “Mi primo no va a ver a mi abuela”

El conflicto legal entre los primos ha transformado el ambiente familiar, además, el cantante resalta la importancia de la humildad y recuerda el legado que dejó su tío Johnny Orosco

Bill Orosco lamenta la ausencia

Mario Vizcarra asegura que indultaría a su hermano Martín y a los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala

El hermano del expresidente Martín Vizcarra mencionó que indultaría a los exmandatarios que se encuentran internados en el penal de Barbadillo para “reconciliarnos” como país

Mario Vizcarra asegura que indultaría

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Facundo Morando pondrá su mejor equipo en su segundo compromiso por el campeonato nacional, con el objetivo de seguir liderando la tabla de posiciones. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Wanka EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renuncia el jefe de la

Renuncia el jefe de la ATU y Gobierno designa nuevamente a David Hernández en el cargo

Mario Vizcarra asegura que indultaría a su hermano Martín y a los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala

José Jerí sin fecha definida para el balance del estado de emergencia: Ministra Lesly Shica asegura que será “en estos días”

Casi 10 mil candidatos buscarán una curul en el Congreso: 6.162 desean ser diputados y 3.354 senadores

“Cualquier enfermedad simple se vuelve mortal”: así se vive sin Estado en la Amazonía, denuncia Olivia Bisa

ENTRETENIMIENTO

Bill Orosco lamenta la ausencia

Bill Orosco lamenta la ausencia de Deyvis Orosco en las reuniones familiares y revela: “Mi primo no va a ver a mi abuela”

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Paola Rubio se suma a sus excompañeros de ‘Son del Duke’ y renuncia: “Ya no se sentía como una familia”

El desgarrador pedido de Yiddá Eslava para que apoyen su película ‘La Habitación Negra’: “Necesito un milagro”

DEPORTES

Alianza Lima vs Wanka EN

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Juan Reynoso explotó porque cortaron conferencia de prensa en Alianza Lima vs Melgar: “¿No quieren que hable de lo que pasó?”

Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: canal TV online del partido por fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 EN VIVO: así marchan los equipos en el inicio de la fecha 2 del torneo nacional