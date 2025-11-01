Perú

Elecciones 2026: políticos y personajes del espectáculo intentan asegurar curules en el nuevo Congreso bicameral

Diversas figuras públicas, desde exmandatarios hasta celebridades, figuran entre los precandidatos que aspiran a un lugar en el Parlamento, tras la reforma que incorpora el Senado al sistema legislativo peruano

Los personajes y políticos que buscan llegar al nuevo Congreso de la República

La próxima composición bicameral del Congreso de la República abrirá paso a 60 nuevos escaños de senadores, lo que ha impulsado a diversos personajes políticos y del espectáculo a ser precandidatos para las elecciones generales de 2026. Según detalló Canal N, este cambio estructura el panorama legislativo con la llegada de rostros conocidos en la política, pero también del ámbito mediático.

Entre los postulantes que ha sorprendido es el de Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú, quien anunció su precandidatura al Senado bajo la bandera de la coalición Fuerza y Libertad, agrupación liderada por su exministra Fiorella Molinelli.

En la lista de exministros, César Vásquez y César Sandoval, quienes formaron parte del gabinete de la actual presidenta Dina Boluarte, han confirmado sus precandidaturas por el partido Alianza para el Progreso. A ellos se suman los principales aliados políticos de Boluarte, Juan José Santibáñez y Morgan Quero, quienes también competirán por un escaño en el Senado.

Quero además aspiraría a la presidencia con el partido Ciudadanos por el Perú, vinculado a Nicanor Boluarte. Sin embargo, su reciente inscripción partidaria, en marzo de 2025, le impediría postular debido a que el plazo legal venció en 2024, según la ficha de afiliación registrada.

Figuras políticas y del espectáculo
Figuras políticas y del espectáculo buscan un lugar en el nuevo Congreso Bicameral

Otros personajes del espectáculo se suman

La esfera mediática también tendrá representación entre los aspirantes al Congreso. Susy Díaz, conocida figura del espectáculo, amagó con buscar una curul por Somos Perú, pero la organización luego confirmó que será su hija, Flor Polo, quien buscará ingresar al Legislativo. Además, figuras populares como los exfutbolistas El Puma Carranza y Juan Manuel Vargas fueron mencionados en las listas de reclutamiento partidario, aunque no se prevé que concreten su postulación al Congreso.

La mayoría de los actuales congresistas figuran también como precandidatos para seguir en el Parlamento, en un escenario donde los partidos aún definen las listas y las estrategias para mantener influencia en la nueva etapa bicameral.

La reconfiguración del Congreso bicameral no solo buscaría representación legislativa, sino también mantener cuotas de poder en un periodo de transición institucional.

César Acuña no descarte que
César Acuña no descarte que el exministro de Justicia, Juan José Santiváñez postule por APP en las elecciones 2026.

Juan José Santiváñez

Juan José Santiváñez es un abogado, que asumió primero el Ministerio del Interior en el gobierno de Dina Boluarte y luego fue puesto en otros cargos clave de confianza pese a su censura parlamentaria por la gestión de seguridad. Asimismo, fue cuestionado en diversas oportunidades por su desempeño cuando fue acusado por presuntamente haber solicitado información sobre investigaciones sensibles.

Pedro Pablo Kuczynski

Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, es un economista, político y empresario peruano. A lo largo de su carrera ha trabajado en organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En 2016 fue elegido presidente del Perú tras derrotar por un estrecho margen a Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral, representando al partido Peruanos por el Kambio. Su salida se debió a una crisis política provocada por las acusaciones de vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, pero también por revelarse el audio donde negociaba votos a su favor para evitar una vacancia. Actualmente, mantiene una investigación por corrupción.

