Ale Seijas revela las razones de su renuncia a Son del Duke: "A veces ni nos daban de comer"

Ale Seijas, exintegrante de Son del Duke, expuso públicamente las dificultades internas que enfrentaba la agrupación luego de anunciar su renuncia hace una semana. El pronunciamiento de la cantante motivó nuevas dimisiones dentro del grupo y generó inquietud entre los seguidores sobre las condiciones laborales en una de las orquestas más influyentes del momento.

En declaraciones recogidas en el canal oficial de la cantante, Ale Seijas relató que tanto ella como sus compañeros enfrentaban condiciones laborales precarias durante sus giras. Seijas sostuvo que la alimentación era inadecuada, señalando que en varias ocasiones la comida estaba fría y los integrantes pasaban largas horas sin poder descansar. “A veces ni nos daban de comer”, puntualizó la cantante al detallar la situación que vivió durante los viajes realizados por la agrupación.

La situación se agravó durante un viaje a Pucallpa, donde, según relató la excantante, el grupo enfrentó una serie de penurias adicionales. “Estuvimos tres días sin bañarnos, no desayunamos ni almorzamos, y la cena estaba fría”. Estos episodios, reveló Ale Seijas, se repitieron en distintas giras y afectaron directamente la integridad física y emocional de los músicos y el personal de apoyo.

Otro punto crítico surgió cuando un fallo en el vehículo oficial de Son del Duke obligó a los músicos y artistas a buscar transporte de emergencia. “Tuvimos que esperar más de dos horas bajo la lluvia. Las mujeres con Santeño y los músicos tratando de parar los carros para que el bus pudiera avanzar. Al final nos mandaron en un camión como si fuéramos animales”, narró Ale Seijas al referirse a este incidente. Según la artista, la falta de organización y previsión por parte de la dirección puso en riesgo la integridad del equipo.

Ale Seijas pretendía seguir en Son del Duke

A pesar del clima adverso, Ale Seijas aseguró que su intención era continuar ligada a la agrupación, pero esto no pudo darse.

“Quería seguir trabajando, pero el trato, la mala coordinación y que te minimicen… eso me llevó a irme”, afirmó durante la transmisión. La excantante insistió en que tomó la decisión de manera personal tras ver vulnerado su bienestar físico y emocional.

La situación dentro de la agrupación empeoró luego de que, durante una presentación, le asignaron a otra integrante el papel de “chica rap” que tradicionalmente desempeñaba. “Le dijeron a otra chica que haría el papel de ‘chica rap’ sin avisarme. Me dieron ganas de llorar”, recordó. Además, la artista puntualizó que su contrato con Son del Duke habría finalizado el 31 de octubre, aunque no hubo comunicación clara con la dirección al respecto.

Las declaraciones de Ale Seijas motivaron a otros músicos y colaboradores a compartir experiencias similares sobre su paso por Son del Duke, lo que aumentó el interés de los seguidores respecto a las condiciones internas del proyecto. Hasta el cierre de esta edición, la dirección de la agrupación no ha emitido una respuesta pública a los señalamientos de su exintegrante.