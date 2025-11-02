Perú

Ale Seijas revela las razones de su renuncia a Son del Duke: “A veces ni nos daban de comer”

La excantante de la agrupación Leonardina rompió su silencio y explicó el motivo de su drástica decisión que sorprendió a sus seguidores

Guardar
Ale Seijas revela las razones de su renuncia a Son del Duke: “A veces ni nos daban de comer” | TiKTok

Ale Seijas, exintegrante de Son del Duke, expuso públicamente las dificultades internas que enfrentaba la agrupación luego de anunciar su renuncia hace una semana. El pronunciamiento de la cantante motivó nuevas dimisiones dentro del grupo y generó inquietud entre los seguidores sobre las condiciones laborales en una de las orquestas más influyentes del momento.

En declaraciones recogidas en el canal oficial de la cantante, Ale Seijas relató que tanto ella como sus compañeros enfrentaban condiciones laborales precarias durante sus giras. Seijas sostuvo que la alimentación era inadecuada, señalando que en varias ocasiones la comida estaba fría y los integrantes pasaban largas horas sin poder descansar. “A veces ni nos daban de comer”, puntualizó la cantante al detallar la situación que vivió durante los viajes realizados por la agrupación.

La situación se agravó durante un viaje a Pucallpa, donde, según relató la excantante, el grupo enfrentó una serie de penurias adicionales. “Estuvimos tres días sin bañarnos, no desayunamos ni almorzamos, y la cena estaba fría”. Estos episodios, reveló Ale Seijas, se repitieron en distintas giras y afectaron directamente la integridad física y emocional de los músicos y el personal de apoyo.
Ale Seijas revela las razones
Ale Seijas revela las razones de su renuncia a Son del Duke: “A veces ni nos daban de comer”

Otro punto crítico surgió cuando un fallo en el vehículo oficial de Son del Duke obligó a los músicos y artistas a buscar transporte de emergencia. “Tuvimos que esperar más de dos horas bajo la lluvia. Las mujeres con Santeño y los músicos tratando de parar los carros para que el bus pudiera avanzar. Al final nos mandaron en un camión como si fuéramos animales”, narró Ale Seijas al referirse a este incidente. Según la artista, la falta de organización y previsión por parte de la dirección puso en riesgo la integridad del equipo.

Ale Seijas pretendía seguir en Son del Duke

A pesar del clima adverso, Ale Seijas aseguró que su intención era continuar ligada a la agrupación, pero esto no pudo darse.

“Quería seguir trabajando, pero el trato, la mala coordinación y que te minimicen… eso me llevó a irme”, afirmó durante la transmisión. La excantante insistió en que tomó la decisión de manera personal tras ver vulnerado su bienestar físico y emocional.

Ale Seijas revela las razones
Ale Seijas revela las razones de su renuncia a Son del Duke: “A veces ni nos daban de comer”

La situación dentro de la agrupación empeoró luego de que, durante una presentación, le asignaron a otra integrante el papel de “chica rap” que tradicionalmente desempeñaba. “Le dijeron a otra chica que haría el papel de ‘chica rap’ sin avisarme. Me dieron ganas de llorar”, recordó. Además, la artista puntualizó que su contrato con Son del Duke habría finalizado el 31 de octubre, aunque no hubo comunicación clara con la dirección al respecto.

Las declaraciones de Ale Seijas motivaron a otros músicos y colaboradores a compartir experiencias similares sobre su paso por Son del Duke, lo que aumentó el interés de los seguidores respecto a las condiciones internas del proyecto. Hasta el cierre de esta edición, la dirección de la agrupación no ha emitido una respuesta pública a los señalamientos de su exintegrante.

Temas Relacionados

Ale SeijasSon del Dukeperu-entretenimiento

Más Noticias

Cusco FC vs Alianza Universidad EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Se juega el primer tiempo. Los ‘dorados’ apuntan a asentarse en el segundo lugar del acumulado, mientras que los huanuqueños buscan mantenerse en Primera División. Sigue todas las incidencias

Cusco FC vs Alianza Universidad

Trenes de la Línea 1 del Metro de Lima pasarán cada minuto y medio con proyecto de Plan de Movilidad Urbana

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao prevé reducir paulatinamente los intervalos entre trenes, duplicando la capacidad del sistema y anticipando la demanda generada por la futura conexión con el Metropolitano

Trenes de la Línea 1

¿Quién es Víctor Revoredo?, el coronel de la PNP que asumirá la lucha contra la extorsión en Lima y Callao

El coronel PNP Víctor Revoredo dejó su puesto como agregado policial en Chile para liderar la nueva División de Investigación de Extorsiones. Pasó los últimos años enfrentando a organizaciones como ‘Los Pulpos’ y al ‘Tren de Aragua’

¿Quién es Víctor Revoredo?, el

MEF transfiere más de S/ 48 millones al Ministerio Público para reforzar lucha contra el crimen organizado

La transferencia, autorizada mediante decreto supremo, permitirá financiar diligencias, operativos y acciones periciales del Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta frente a la delincuencia

MEF transfiere más de S/

La Liga Peruana de Vóley arranca entre reclamos: denuncian irregularidades a la FPV por el pase de una jugadora nacional

Deportivo Soan exige explicaciones a la Federación por la controvertida transferencia de Mabel Olemar al Circolo Sportivo Italiano, que habría incumplido un punto del reglamento de afiliaciones

La Liga Peruana de Vóley
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comisión de Ética sesionará este

Comisión de Ética sesionará este lunes para analizar caso de Lucinda Vásquez por presunto uso indebido de recursos públicos

Trabajador involucrado en uso indebido de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori presentó su renuncia

Vladimir Cerrón es inscrito como precandidato presidencial de Perú Libre pese a estar prófugo

Tomás Gálvez remueve a la fiscal que descubrió el 85% de plagio en la tesis de Patricia Benavides

Carlos Espá, precandidato presidencial por SíCreo, propone crear ‘Super Ministerios’, pero no cerrarlos

ENTRETENIMIENTO

Emilio Jaime se presentará en

Emilio Jaime se presentará en vivo junto a tiktoker Milenka Nolasco

Bill Orosco responde si Deyvis ha perdido la humildad por la fama: “Él sabe si ha cambiado”

Grupo 5 pide a Siwon hacer una colaboración de cumbia con Super Junior: “Compartimos muchos fans”

Daniela Darcourt habla de su separación de Waldir Felipa y descarta infidelidad: “Él es un caballero”

Mauricio Diez Canseco celebró Halloween con sus mellizos y conmueve a sus seguidores

DEPORTES

Cusco FC vs Alianza Universidad

Cusco FC vs Alianza Universidad EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Nolberto Solano percibe con tardanza su salario en Pakistán tras la liberación de subvenciones por parte de la FIFA

La Liga Peruana de Vóley arranca entre reclamos: denuncian irregularidades a la FPV por el pase de una jugadora nacional

Se reveló que Christian Cueva le puso sorpresiva condición a Sport Boys para fichar en 2026: “No es el tema económico”

Alianza Lima vs Mannucci EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por semifinal vuelta de la Liga Femenina 2025