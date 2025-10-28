Ale Seijas anuncia su salida de Son del Duke por problemas internos: “Priorizar mi bienestar”

Ale Seijas anuncia su retiro de Son del Duke.

Ale Seijas, reconocida por su papel como la “Chica Rap” dentro de la orquesta Son del Duke, anunció su alejamiento del grupo luego de una etapa marcada por logros y actividades intensas. La noticia fue difundida la tarde del 27 de octubre a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Con mucho respeto y cariño, quiero compartir con ustedes que he decidido dejar de formar parte de la orquesta Son del Duke”, expresó la cantante en el mensaje.

“Esta decisión no ha sido fácil, pero llegó el momento de priorizar mi bienestar emocional, ya que había situaciones y actitudes dentro del entorno que ya no me hacían sentir cómoda”, continuó, describiendo los motivos detrás de su renuncia.

La salida de Seijas sorprendió al público y a los seguidores de Son del Duke. La artista era una de las figuras más visibles de la agrupación y había mostrado entusiasmo en la reciente gira por Europa junto al resto del grupo. Por esto, el anuncio resultó inesperado entre quienes siguen de cerca el desarrollo de la banda.

En la carta dirigida a sus seguidores, la artista remarcó: “Siempre guardaré los mejores recuerdos de los momentos vividos en la orquesta”. Esa referencia, sumada a la mención de situaciones incómodas, marcó el tono de un adiós con matices de agradecimiento y cierre.

Ale Seijas dedicó un párrafo especial a Alex Duke, director de la orquesta. “Quiero expresar mi agradecimiento profundo al Sr. Alex Duke por brindarme la oportunidad de formar parte de este proyecto tan hermoso”. A su vez, se dirigió al público y a sus compañeros: “A todos ustedes, mi gente, gracias por el apoyo incondicional, por el cariño y por hacerme sentir parte de esta gran familia musical”.

En otro fragmento de su mensaje destacó: “Siempre estaré agradecida por todo lo que he aprendido y por cada uno de ustedes”. Luego, brindó una perspectiva sobre el futuro de su carrera: “Este no es un adiós, sino el cierre de un capítulo que ha sido muy especial. Con la bendición de Dios, pronto estaré compartiendo con ustedes nuevos proyectos, porque, como siempre digo, ¡Ale Seijas tiene para rato!”.

La orquesta Son del Duke había retornado recientemente de una serie de presentaciones en escenarios europeos. La participación de Seijas en el tour internacional llevaba meses siendo difundida en redes oficiales de la banda, así como en las cuentas de la propia cantante.

La noticia de su renuncia generó reacciones inmediatas en redes sociales. Mensajes de apoyo y agradecimientos a Ale Seijas se multiplicaron tras la publicación de su comunicado, especialmente por parte de fanáticos que seguían su carrera dentro de la agrupación.

¿Quién es Ale Seijas?

Ale Seijas, cantante nacida en Lurín, inició su camino en la música desde la infancia. Su interés por el canto apareció a los seis años y, gracias al apoyo de su madre, incursionó en distintas agrupaciones antes de alcanzar notoriedad.

En 2024, su carrera dio un salto importante al convertirse en una de las seleccionadas para integrar la banda Bella Luz. Obtuvo ese lugar tras participar en un casting masivo transmitido por televisión, donde más de mil aspirantes compitieron por entrar al grupo junto a otros talentos emergentes, entre ellos Claudia Salazar y Mathias Zevallos.

El impulso para presentar su postulación vino de su entorno cercano, según relató en una reciente entrevista. Contó que atravesó varias etapas del proceso, desde las filas de preselección hasta superar diferentes fases eliminatorias, donde avanzaba solo una minoría.

En febrero de 2025, Ale Seijas ingresó a la orquesta Son del Duke, consolidando su presencia en la escena musical nacional. Su historia revela una trayectoria marcada por la constancia y el respaldo familiar que le permitieron destacarse en un ambiente competitivo y exigente.