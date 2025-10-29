Perú

Renuncia masiva en Son del Duke: tres integrantes de la orquesta dan un paso al costado

Sorpresivamente, dos cantantes y el animador comunicaron en sus redes sociales esta decisión. Muchos se siguen cuestionando las razones de este cambio

Jazmín Marcos

Las redes sociales sorprendieron durante el lunes 27 y el martes 28 de octubre con el anuncio de la salida de tres integrantes clave de la orquesta Son del Duke. Los comunicados difundidos por Ale Seijas, Kassandra Chanamé y Jairo Campos (animador conocido como “El Santeño”) se sumaron en menos de 48 horas y abrieron interrogantes respecto al futuro y clima interno de uno de los principales grupos musicales del circuito.

Son del Duke es una agrupación reconocida en la escena tropical. La noticia de esta triple renuncia resultó inesperada para sus seguidores y provocó amplias reacciones.

Motivos personales y malestar interno

Cada uno de los exintegrantes difundió su propia versión de los hechos, aunque coincidieron en señalar situaciones dentro del entorno del grupo que afectaron su continuidad.

En su mensaje, Kassandra Chanamé manifestó: “No todo lo que se ve desde fuera refleja lo que realmente se vive dentro. Aprendí mucho, sobre todo a reconocer mi propio valor y a no permitir que se menosprecie el esfuerzo, la entrega ni el talento de una persona”. La cantante subrayó: “Hoy decido dar un paso al costado para priorizar mi salud emocional, mi salud y mi tranquilidad”, dejando en claro que su retiro busca preservar su bienestar. Además, hizo una diferenciación expresa al agradecer por la oportunidad a Alex Omar Duque, líder y fundador de la banda, y deslizó: “Hay cosas que simplemente ya no se pueden seguir tolerando”.

Por su parte, el animador Jairo Campos (“El Santeño”) optó por un mensaje directo: “Desde hoy (28 de octubre), dejo de pertenecer a la orquesta Son del Duke. Agradecido con el dueño, amo y señor de Son del Duke. Gracias, Alex Omar Duque y su Son del Duke, a nadie más”. Más adelante, remarcó: “Decido priorizar mi salud, tanto física como emocional y enfocarme en cumplir mis metas y sueños”. Campos también dirigió un comentario que generó especulaciones, cuando incluyó en su despedida: “Gracias a todos mis compañeros de Son del Duke, menos a uno”.

Ale Seijas, vocalista de la agrupación, señaló que su decisión no resultó sencilla, pero concluyó que debía priorizar su propia tranquilidad emocional: “Había situaciones y actitudes dentro del entorno que ya no me hacían sentir cómoda”. Al igual que sus colegas, expresó gratitud hacia el público y reafirmó su deseo de seguir en la escena musical: “Este no es un adiós, sino el cierre de un capítulo que ha sido muy especial”.

Repercusiones y dudas sobre el futuro del grupo

Los comunicados no responsabilizan directamente a Alex Omar Duque, propietario de Son del Duke, y los tres agradecen de manera explícita la oportunidad recibida. “Agradezco al señor Alex Omar Duque por la oportunidad y el espacio brindado”, afirmó Chanamé, postura reiterada por Seijas y Campos en sus textos.

Esta serie de renuncias consecutivas ha extendido las preguntas entre los fanáticos y el público sobre el clima interno de la banda. En las publicaciones de Instagram y Facebook, decenas de seguidores preguntaron por las razones de la creciente salida de integrantes y por los eventuales cambios en la alineación y presentaciones del grupo.

Hasta el momento, Son del Duke no ha emitido un comunicado institucional al respecto, y solo el testimonio de los propios exintegrantes arroja luz sobre los conflictos internos. Mientras tanto, Chanamé y Seijas anunciaron que próximamente compartirán novedades sobre nuevos rumbos profesionales.

