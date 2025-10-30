Perú

Corazón Serrano descarta contratar a Ale Seijas tras renunciar a ‘Son del Duke’: “Ya me tildaron de quitacantante”

Edwin Guerrero aclaró que no planea sumar a la exvocalista Seijas a su agrupación pese a reconocer su talento. El líder de Corazón Serrano explicó sus motivos.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
Corazón Serrano descarta contratar a
Corazón Serrano descarta contratar a Ale Seijas tras renunciar a ‘Son del Duke

La escena tropical peruana volvió a sacudirse con un nuevo episodio de cambios y declaraciones. Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, descartó rotundamente la posibilidad de contratar a la cantante Ale Seijas, quien renunció recientemente a la agrupación Son del Duke, junto a sus compañeros Kassandra Chanamé y Jairo Campos.

El productor y fundador de una de las agrupaciones más exitosas del país aclaró los rumores en una entrevista con Carlos Orozco, en el programa de YouTube ‘Bendito Estado Fallido (BEF)’, donde explicó los motivos detrás de su decisión.

“Ella es un buen talento. Pero ahora me han tildado de quitacantantes. Entonces, mejor no”, expresó Guerrero, dejando entrever que prefiere evitar conflictos con otras orquestas del medio.

Edwin Guerrero responde a críticas

Durante la conversación, el líder de Corazón Serrano se mostró consciente de las críticas que ha recibido por incorporar a figuras provenientes de otras agrupaciones, como Cielo Fernández (ex Son del Duke) y Milagros Díaz (ex La Bella Luz).

“Mira, los otros grupos que salían a quejarse así... A ver, el otro grupo, ¿a cuántos cantantes ha jalado y se quejan? ¿Por qué se quejan de nosotros? Si es así, es propuesta, es el mercado”, cuestionó.

Guerrero aclaró que cuando su orquesta contacta a un artista, lo hace por motivos profesionales y de crecimiento, y no para perjudicar a otras agrupaciones.

“Es propuesta. Y ni siquiera es para hacer a la maldad. Es mejorar el sueldo, dar otra posibilidad de crecimiento, quizás. Pero, por ahora, no quiero hacerlo”, afirmó.

Edwin Guerrero de Corazón Serrano
Edwin Guerrero de Corazón Serrano descarta contratar a Ale Seijas tras renunciar a ‘Son del Duke'. YouTube: carlos Orozco

La renuncia de Ale Seijas y la crisis en ‘Son del Duke’

Las redes sociales estallaron el lunes 27 y martes 28 de octubre, cuando tres integrantes de Son del DukeAle Seijas, Kassandra Chanamé y Jairo Campos (conocido como “El Santeño”)— anunciaron su salida casi simultánea del grupo.

Los comunicados difundidos en sus redes oficiales causaron sorpresa entre los seguidores de la agrupación y abrieron interrogantes sobre el clima interno y el futuro del proyecto liderado por Alex Omar Duque.

Cada uno de los exintegrantes compartió su versión, aunque coincidieron en que la decisión respondía a motivos personales y desgaste emocional dentro del entorno del grupo.

“No todo lo que se ve desde fuera refleja lo que realmente se vive dentro. Aprendí a reconocer mi valor y a no permitir que se menosprecie el esfuerzo ni el talento”, escribió Kassandra Chanamé.

Renuncia masiva en Son del
Renuncia masiva en Son del Duke: tres integrantes de la orquesta dan un paso al costado

Ale Seijas prioriza su bienestar emocional

Por su parte, Ale Seijas, vocalista reconocida por su voz y carisma, explicó que no fue una decisión sencilla, pero que llegó un punto en el que tuvo que priorizar su bienestar personal.

“Había situaciones y actitudes dentro del entorno que ya no me hacían sentir cómoda. Este no es un adiós, sino el cierre de un capítulo muy especial”, expresó en su comunicado.

La cantante también agradeció la oportunidad que le brindó el líder del grupo, Alex Omar Duque, y reiteró su deseo de continuar su carrera artística en nuevos proyectos.

“Agradezco al señor Alex Omar Duque por la oportunidad y el espacio brindado”, sostuvo, manteniendo un tono conciliador pese a las tensiones.

Ale Seijas anuncia su retiro
Ale Seijas anuncia su retiro de Son del Duke.

El presente de Corazón Serrano

Mientras tanto, Corazón Serrano continúa en plena actividad artística con presentaciones en diversas regiones del país y nuevos lanzamientos musicales. La agrupación celebrará su aniversario número 33 en el Estadio Nacional el próximo 7 de febrero. Las entradas están a la venta por Ticketmaster.

Edwin Guerrero, siempre prudente respecto a los temas mediáticos, aprovechó la oportunidad para llamar a la unión entre las agrupaciones y reducir la competencia negativa que suele generarse en el ambiente tropical.

“Todos los grupos trabajamos por llevar alegría al público. No se trata de peleas, sino de seguir haciendo música”, señaló.

Corazón Serrano
Corazón Serrano

Temas Relacionados

Corazón SerranoAle SeijasSon del Dukeperu-entretenimiento

Más Noticias

La advertencia de Germán Leguía tras el tricampeonato de Universitario: “Alianza Lima y Sporting Cristal seguirán sufriendo el 2026″

El popular ‘Cocoliche’ vaticina una hegemonía absoluta de la ‘U’, que va en busca de un histórico tetracampeonato, dejando a un lado de la carrera a los clásicos rivales

La advertencia de Germán Leguía

¿Quiénes no deben tomar jugos verdes?

Estas bebidas pueden tener efectos contraproducentes sobre la salud si se preparan sin control, se consumen en exceso o se incluyen ingredientes inadecuados para ciertas condiciones médicas

¿Quiénes no deben tomar jugos

Sheyla Gutiérrez: Gobierno autoriza extradición de Estados Unidos de Jossimar Cabrera por caso de feminicidio

Sheyla Gutiérrez fue hallada sin vida tras su desaparición en California. Las autoridades peruanas aprobaron la entrega de Jossimar Cabrera, principal sospechoso, y dispusieron nuevas medidas para proteger a los hijos de la víctima

Sheyla Gutiérrez: Gobierno autoriza extradición

Museos Abiertos: este domingo 2 de noviembre, más de 50 museos en todo el país invitan a escribir nuevas historias

El ingreso libre estará acompañado de talleres, exposiciones, ferias y actividades pensadas para todas las edades

Museos Abiertos: este domingo 2

Andrés Hurtado podría salir del penal de Lurigancho ante el fallo que ordenó excarcelar a la fiscal Elizabeth Peralta

La liberación de la fiscal Elizabeth Peralta abriría una posibilidad para que el expresentador recupere su libertad. La defensa considera que los riesgos procesales fueron descartados y que ambos podrían resultar absueltos

Andrés Hurtado podría salir del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí señala que evita

José Jerí señala que evita “tomar decisiones desde el escritorio” y que ha decidido “comerse el pleito” de la ola criminal

Rafael López Aliaga agrede a periodista que le recordó repudio en Ayacucho y asegura que “la gente está feliz” con su visita

Keiko Fujimori será candidata a la Presidencia por cuarta vez: estos son los aspirantes a la Vicepresidencia, Senado y Cámara de Diputados por Fuerza Popular

Revés para Delia Espinoza: PJ admite a trámite apelación de la JNJ contra su reposición como fiscal de la Nación

Martín Valeriano, representante de transportistas, pide licencia a Anitra para postular como diputado en las elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Zumba acompañará a Shakira en

Zumba acompañará a Shakira en “Camina con la loba” en el Estadio Nacional el próximo 18 de noviembre

Anahí de Cárdenas retoma tratamiento preventivo contra el cáncer de mama tras convertirse en madre: “Emocionalmente me bajonea”

Janet Barboza arremete contra Miguel Moreno tras el escándalo con Samantha Batallanos: “su conducta es asquerosa ”

Yiddá Eslava desmiente a Natalia Otero por acusarla de denunciar a Julián Zucchi por agresión física y sexual

Samantha Batallanos acusa al comediante Miguel Moreno de acoso durante una entrevista

DEPORTES

Sporting Cristal pondrá a prueba

Sporting Cristal pondrá a prueba su plantel 2026 en torneo internacional de pretemporada con equipos históricos de Sudamérica

A qué hora juega LDU Quito vs Palmeiras HOY: partido en Sao Paulo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

Dónde ver LDU Quito vs Palmeiras HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

Maguilaura Frías deslumbró en su debut en la Challenge Cup de Europa: fue MVP y máxima anotadora del triunfo de su equipo

Dónde ver U. de Chile vs Lanús HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Sudamericana 2025