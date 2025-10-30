Corazón Serrano descarta contratar a Ale Seijas tras renunciar a ‘Son del Duke’: “Ya me tildaron de quitacantante”

Corazón Serrano descarta contratar a Ale Seijas tras renunciar a ‘Son del Duke

La escena tropical peruana volvió a sacudirse con un nuevo episodio de cambios y declaraciones. Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, descartó rotundamente la posibilidad de contratar a la cantante Ale Seijas, quien renunció recientemente a la agrupación Son del Duke, junto a sus compañeros Kassandra Chanamé y Jairo Campos.

El productor y fundador de una de las agrupaciones más exitosas del país aclaró los rumores en una entrevista con Carlos Orozco, en el programa de YouTube ‘Bendito Estado Fallido (BEF)’, donde explicó los motivos detrás de su decisión.

“Ella es un buen talento. Pero ahora me han tildado de quitacantantes. Entonces, mejor no”, expresó Guerrero, dejando entrever que prefiere evitar conflictos con otras orquestas del medio.

Edwin Guerrero responde a críticas

Durante la conversación, el líder de Corazón Serrano se mostró consciente de las críticas que ha recibido por incorporar a figuras provenientes de otras agrupaciones, como Cielo Fernández (ex Son del Duke) y Milagros Díaz (ex La Bella Luz).

“Mira, los otros grupos que salían a quejarse así... A ver, el otro grupo, ¿a cuántos cantantes ha jalado y se quejan? ¿Por qué se quejan de nosotros? Si es así, es propuesta, es el mercado”, cuestionó.

Guerrero aclaró que cuando su orquesta contacta a un artista, lo hace por motivos profesionales y de crecimiento, y no para perjudicar a otras agrupaciones.

“Es propuesta. Y ni siquiera es para hacer a la maldad. Es mejorar el sueldo, dar otra posibilidad de crecimiento, quizás. Pero, por ahora, no quiero hacerlo”, afirmó.

Edwin Guerrero de Corazón Serrano descarta contratar a Ale Seijas tras renunciar a ‘Son del Duke'. YouTube: carlos Orozco

La renuncia de Ale Seijas y la crisis en ‘Son del Duke’

Las redes sociales estallaron el lunes 27 y martes 28 de octubre, cuando tres integrantes de Son del Duke —Ale Seijas, Kassandra Chanamé y Jairo Campos (conocido como “El Santeño”)— anunciaron su salida casi simultánea del grupo.

Los comunicados difundidos en sus redes oficiales causaron sorpresa entre los seguidores de la agrupación y abrieron interrogantes sobre el clima interno y el futuro del proyecto liderado por Alex Omar Duque.

Cada uno de los exintegrantes compartió su versión, aunque coincidieron en que la decisión respondía a motivos personales y desgaste emocional dentro del entorno del grupo.

“No todo lo que se ve desde fuera refleja lo que realmente se vive dentro. Aprendí a reconocer mi valor y a no permitir que se menosprecie el esfuerzo ni el talento”, escribió Kassandra Chanamé.

Renuncia masiva en Son del Duke: tres integrantes de la orquesta dan un paso al costado

Ale Seijas prioriza su bienestar emocional

Por su parte, Ale Seijas, vocalista reconocida por su voz y carisma, explicó que no fue una decisión sencilla, pero que llegó un punto en el que tuvo que priorizar su bienestar personal.

“Había situaciones y actitudes dentro del entorno que ya no me hacían sentir cómoda. Este no es un adiós, sino el cierre de un capítulo muy especial”, expresó en su comunicado.

La cantante también agradeció la oportunidad que le brindó el líder del grupo, Alex Omar Duque, y reiteró su deseo de continuar su carrera artística en nuevos proyectos.

“Agradezco al señor Alex Omar Duque por la oportunidad y el espacio brindado”, sostuvo, manteniendo un tono conciliador pese a las tensiones.

Ale Seijas anuncia su retiro de Son del Duke.

El presente de Corazón Serrano

Mientras tanto, Corazón Serrano continúa en plena actividad artística con presentaciones en diversas regiones del país y nuevos lanzamientos musicales. La agrupación celebrará su aniversario número 33 en el Estadio Nacional el próximo 7 de febrero. Las entradas están a la venta por Ticketmaster.

Edwin Guerrero, siempre prudente respecto a los temas mediáticos, aprovechó la oportunidad para llamar a la unión entre las agrupaciones y reducir la competencia negativa que suele generarse en el ambiente tropical.

“Todos los grupos trabajamos por llevar alegría al público. No se trata de peleas, sino de seguir haciendo música”, señaló.

