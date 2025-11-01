Perú

Señor de los Milagros: Minsa despliega operativo médico durante cierre de procesión en Centro de Lima

El Ministerio de Salud desplegó a sus profesionales para resguardar a miles de fieles en la última salida del Cristo Moreno este 1 de noviembre

Guardar

Miles de fieles recorren el centro de Lima Metropolitana durante la sexta y última procesión anual del Señor de los Milagros, bajo la coordinación de un extenso operativo sanitario dispuesto por el Ministerio de Salud (Minsa)

El Minsa monitorea y garantiza atención oportuna durante el sexto recorrido procesional del Señor de los Milagros, en una jornada que concentra la atención de feligreses, autoridades y transeúntes en la capital peruana.

Según información disponible de Infobae, la medida responde a la previsión de alta concurrencia y a la experiencia acumulada tras recorridos anteriores.

Vigilancia y atención médica

La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) y la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro, dependencias del Minsa, encabezan la vigilancia sanitaria y la pronta respuesta ante cualquier emergencia.

El Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) de Diris Lima Centro reportó la expectativa de una multitud a lo largo de la ruta procesional, sobre todo en los puntos de partida y llegada de la emblemática imagen.

Desde las 6:00 de la mañana, el operativo sanitario incluye la instalación de dos Puestos Médicos de Avanzada y tres Puestos de Salud Satelital.

Además, tres ambulancias del Samu y una de la Diris Lima Centro permanecen en alerta para el traslado inmediato de personas afectadas hacia establecimientos de atención.

Cerca de 200 brigadas de salud y voluntarios del Minsa se distribuyen en los puntos estratégicos del recorrido, listos para responder ante cualquier eventualidad. El operativo sanitario estará activo hasta las 22:00 de hoy.

El último recorrido

La ruta procesional abarca la avenida Tacna, jirón Callao, jirón Chancay y la avenida Emancipación. El Cristo Moreno sale al mediodía desde el Santuario de las Nazarenas, con el regreso previsto al Monasterio de las Nazarenas al anochecer, de acuerdo con la programación comunicada por la Hermandad del Señor de los Milagros. J

unto a los operadores de salud y voluntarios, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes municipales refuerzan la seguridad y la logística al paso de la multitud.

Este año, el entusiasmo creció tras la visita inesperada de la imagen al Callao, lo que motivó un rediseño del despliegue que permita ofrecer espacios más amplios y menos tiempo en la vía pública. Los fieles pueden incorporarse en cualquier tramo del recorrido, lo que favorece la participación intergeneracional sin poner en riesgo a los asistentes.

La cobertura especial incluirá la transmisión a través de Canal HN, permitiendo que fieles dentro y fuera de la capital sigan el evento. El Minsa alertó también a los centros de salud de la jurisdicción para activar protocolos de atención ante cualquier emergencia que pueda presentarse, activando así una cadena de vigilancia constante mediante el COES Salud.

Este monitoreo permanente busca asegurar que cada fiel reciba asistencia sin demoras, consolidando la labor articulada de las instituciones involucradas.

Con el cierre de la procesión del Señor de los Milagros en este 1 de noviembre, la ciudad vivirá una jornada en la que la fe, la seguridad y la atención médica confluyen en el corazón de Lima.

Temas Relacionados

Señor de los MilagrosCentro de LimaMinsaperu-noticias

Más Noticias

La Copa Libertadores llegó a Lima: el imponente trofeo está disponible para fotografías de fanáticos y turistas

El prestigioso galardón, que será disputado en la final entre Flamengo y Palmeiras, está disponible a toda clase de público para retratos y dinámicas. También se prevé un sorteo que beneficiará a menores de edad pensando en el próximo partido

La Copa Libertadores llegó a

Rodrigo Sánchez Patiño sobre su papel en ‘Chavín de Huántar’: “Quise mostrar al héroe y al hombre que había detrás del comando”

El actor interpreta al coronel Juan Valer, uno de los héroes de la operación Chavín de Huántar. En esta entrevista relata los retos de encarnar su historia, su proceso de preparación y la carga emocional de representar un momento clave del Perú

Rodrigo Sánchez Patiño sobre su

Señor de los Milagros EN VIVO: inició la última procesión del Cristo moreno de este 2025

La imagen del ‘Cristo moreno’ se despide de sus fieles y descansará durante los próximos doce meses en el Santuario de Las Nazarenas

Señor de los Milagros EN

Revelan que Dina Boluarte felicitó a José Jerí tras ser vacada: “Es tan demócrata”, dice su abogado

Según Juan Carlos Portugal, vacada expresidenta se mantiene en silencio para darle “paz y estabilidad al país”

Revelan que Dina Boluarte felicitó

Perú será sede del encuentro de la UNESCO para preservar la memoria histórica de América Latina

El Mincul, el Gobierno Regional de Cusco y el Comité Peruano Memoria del Mundo reunirán a representantes de 15 países para evaluar 71 nuevas postulaciones al Registro Regional Memoria del Mundo 2025

Perú será sede del encuentro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Revelan que Dina Boluarte felicitó

Revelan que Dina Boluarte felicitó a José Jerí tras ser vacada: “Es tan demócrata”, dice su abogado

Viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, renuncia al Minsa ¿cuáles son los motivos?

El ‘ministro del amor’ postulará a la presidencia: exministro de PPK y Pedro Castillo se suma a las elecciones 2026

José Luna Gálvez confirma su precandidatura presidencial: Abogado de Betssy Chávez integra su plancha

¿Carlos Espá será el outsider? Alejandro Santa María y Melitza Yanzich serán sus candidatos a las vicepresidencias

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo Sánchez Patiño sobre su

Rodrigo Sánchez Patiño sobre su papel en ‘Chavín de Huántar’: “Quise mostrar al héroe y al hombre que había detrás del comando”

El desgarrador pedido de Yiddá Eslava para que apoyen su película ‘La Habitación Negra’: “Necesito un milagro”

Karla Bacigalupo deslumbra en Tailandia y revela su estrategia para ganar el ‘Miss Universo 2025′

Sheyla Rojas revela por qué no regresa a la televisión y Sir Winston se burla de ofertas peruanas: “Es lo que gastas en tus champús”

Sheyla Rojas disfruta de una vida de lujo en México pero sigue esperando la propuesta de matrimonio de Sir Winston

DEPORTES

La Copa Libertadores llegó a

La Copa Libertadores llegó a Lima: el imponente trofeo está disponible para fotografías de fanáticos y turistas

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 EN VIVO: así marchan los equipos en el inicio de la fecha 2 del torneo nacional

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto en Cutervo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: canal TV online del partido por fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025