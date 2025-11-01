Señor de los Milagros EN VIVO: este 1 de noviembre es la última procesión del 2025

Al mediodía, la imagen del Señor de los Milagros realizará su sexto y último recorrido procesional del 2025 en Lima , marcando el cierre del tradicional Mes Morado. La salida se realiza desde el Santuario de Las Nazarenas , corazón religioso ubicado en el Centro de Lima, donde miles de fieles acuden para presenciar la despedida anual del Cristo moreno.

La Hermandad extiende una convocatoria especial a los ciudadanos a sumarse con recogimiento y fe: “Invitamos a todos los fieles a acompañar con profunda devoción este recorrido de despedida, en el que culmina el mes morado y renovamos nuestra fe en el Cristo de Pachacamilla” . Esta cita representa no solo un acto de fervor religioso, sino también un evento social que reafirma la vigencia de las tradiciones limeñas y la identidad de la comunidad creyente. La imagen quedará nuevamente bajo resguardo en su santuario, aguardando el inicio de un nuevo ciclo de veneración el siguiente año.

Durante las actividades relacionadas con el Mes Morado , el templo principal de la orden permanece abierto desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, con un extenso programa de misas en diferentes horarios. Los fieles asisten desde las 5:45 de la mañana, mientras que los servicios litúrgicos inician a las 6:00 y se suceden hasta las 9:00 de la noche, ofreciendo múltiples oportunidades para participar en la oración, la meditación y la confesión. Esta programación está orientada a que los creyentes puedan acompañar al Señor de los Milagros y fortalecer su devoción personal.

Una vez completada esta ruta, la procesión regresa por la avenida Tacna, culminando en el mismo santuario de origen. El regreso de la imagen al Santuario de Las Nazarenas simboliza el cierre de una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias y longevas del país. Desde allí, la venerada imagen permanecerá resguardada hasta el próximo año, momento en que la ciudad nuevamente iniciará los preparativos para recibirla.

Según anunció la Hermandad del Señor de los Milagros , el anda con la histórica imagen cruza diversos puntos céntricos de la ciudad. El trayecto inicia por la avenida Tacna y continúa por el jirón Callao, seguido del jirón Chancay y la avenida Emancipación. Este recorrido permite que devotos de distintas áreas de la capital se acerquen para rendir tributo y renovar sus plegarias.

Lima Metropolitana concentra la atención de miles de fieles y transeúntes durante el último recorrido anual del Señor de los Milagros , programado para el sábado 1 de noviembre.

La Policía Nacional del Perú publicó un listado de consejos para todos aquellos que llegarán al centro de Lima para despedir al ‘Cristo moreno’

Últimas noticias

Visitas a cementerios de Lima y Callao deberán cumplir reglas específicas este sábado 1 de noviembre: conoce todas las disposiciones obligatorias Autoridades municipales y administradores privados implementarán medidas especiales en los principales camposantos de la capital para ordenar el ingreso, evitar aglomeraciones y reforzar la seguridad durante la jornada

CAS aún esperan CTS y gratificación: No se votó en octubre, a pesar de promesa de José Jerí Incertidumbre. Cuando era presidente del Congreso, el actual mandatario, prometió que la segunda votación de la Ley pendiente se haría en octubre, pero esto no ha sido así y los trabajadores públicos ya van esperando más de un mes

Este 1 de noviembre es feriado nacional y pagará triple a quienes trabajen por esta razón El siguiente feriado está a pocos días, pero caerá sábado. Igual, los trabajadores del sector privado que sean obligados a laborar en esta fecha deberán ser compensados con un mayor pago o deberá reconocérseles el día libre en otro momento

Día de Todos los Santos: estas son las reglas para visitar el cementerio de Villa María del Triunfo, el más grande de Latinoamérica Este sábado 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos. Por ello, la Municipalidad de Villa María del Triunfo ha dado normativas