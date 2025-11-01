Señor de los Milagros: Última procesión altera rutas y servicios en el Centro de Lima

Así puedes llegar al primer recorrido del Señor de los Milagros: rutas, tarifas y servicios desde distintos distritos. Foto: Composición Infobae Perú

Lima Metropolitana concentra la atención de miles de fieles y transeúntes durante el último recorrido anual del Señor de los Milagros, programado para el sábado 1 de noviembre.

El evento marca el cierre de una de las manifestaciones de fe más extensas del Perú y América Latina, con la imagen del Cristo Moreno saliendo a las 12:00 del mediodía desde el Santuario de las Nazarenas.

El trayecto de la procesión abarca la avenida Tacna, jirón Callao, jirón Chancay y la avenida Emancipación, con regreso por los mismos puntos hacia el Monasterio de las Nazarenas al anochecer.

La Hermandad del Señor de los Milagros anunció que la jornada incluirá una misa y la presencia de voluntarios, agentes de seguridad y personal sanitario, destinado a resguardar a los asistentes.

Tras la sorpresiva visita al Callao de este año, la devoción ciudadana se ha renovado y el despliegue logístico se adaptará a un recorrido de menor duración y espacios amplios. Los asistentes podrán incorporarse en diferentes tramos del trayecto, lo que facilita la participación de personas de todas las edades.

La transmisión en directo estará a cargo de Canal HN, lo que permitirá que fieles dentro y fuera de Lima acompañen el cierre del ciclo procesional.

La organización del evento implicó la colaboración de entidades municipales, la Policía Nacional del Perú (PNP) y servicios de salud, con puntos de hidratación y brigadas médicas distribuidos estratégicamente en la ruta.

En la cuarta cuadra de Tacna, la historia del Señor de los Milagros cobra vida. La iglesia de Las Nazarenas es el punto donde la fe limeña explota cada octubre en una muestra de fervor incomparable. (Andina)

Cambios en rutas del Metropolitano, Corredores y transporte convencional

Con motivo de la última salida del Señor de los Milagros, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) implementará modificaciones en el funcionamiento del transporte público a lo largo del sábado 1 de noviembre.

La PNP ejecutará el cierre progresivo de vías conforme avance la procesión, lo que afecta tanto a servicios modernos como convencionales.

En cuanto al Metropolitano, el servicio regular A circulará temporalmente por la avenida Alfonso Ugarte con parada exclusiva en la estación Quilca. El servicio C operará hasta la Estación Central y las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas a medida que avance el cortejo religioso.

Rutas del Metropolitano.

Los usuarios del Corredor Azul deben considerar que los buses cambiarán su ruta habitual y circularán, en un sentido, por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola, para luego continuar hacia zonas como Miraflores y Barranco.

En sentido inverso transitarán por Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Caquetá, Los Próceres y jirón Virú, asegurando así conectividad pese a las restricciones.

Además, el servicio 08 del Corredor Azul recorrerá avenida Bolivia y jirón Washington, y retornará por avenida Uruguay hacia San Martín de Porres.

Rutas del Corredor Azul.

Para el Corredor Morado, la ruta 412 solo llegará hasta la intersección entre el jirón Virú y la avenida Prolongación Tacna, desde donde efectuará el retorno hacia San Juan de Lurigancho.

Rutas del Corredor Morado.

El transporte convencional también experimenta ajustes: las unidades que operan por la avenida Argentina culminarán su trayecto en la plaza Ramón Castilla y retornarán en dirección al Callao.

Rutas del transporte convencional.

La ATU y la PNP informarán cualquier cambio adicional en los cierres de vías a través de sus redes y canales oficiales para mantener actualizados a los usuarios y favorecer una jornada segura durante la celebración religiosa.