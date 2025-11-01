Magaly aconseja a Yiddá Eslava no repetir patrones en su relación con Ángel Fernández: “Lo mismo que hacía con Julián Zucchi”

Magaly aconseja a Yiddá Eslava evitar repetir patrones en su relación con Ángel Fernández: “Lo mismo que hacía con Julián Zucchi”. Video: Magaly TV La Firme

“Y no daban un céntimo por nosotros”, recuerda Yiddá Eslava al hablar de su relación con Ángel Fernández, una historia que ha superado las expectativas y que hoy se muestra consolidada tanto en lo personal como en lo profesional. La actriz y productora peruana, compartió junto a su pareja detalles de su relación en una entrevista para Magaly TV La Firme, donde ambos relataron cómo su conexión, surgida en diciembre de 2023 en una discoteca del Cusco, se convirtió en un nuevo inicio para ambos.

La historia de amor entre Yiddá Eslava y Ángel Fernández comenzó poco después de la separación de la actriz con Julián Zucchi, padre de sus hijos. Según relató Eslava para el programa de Magaly Medina, fue ella quien dio el primer paso tras conocer a Fernández, fotógrafo chiclayano de 43 años, durante un viaje al Cusco.

“Me pasó algo rarísimo, como que me quedé así impregnada y no pude dejar de mirarlo toda la noche”, confesó la actriz, quien no tardó en expresar su interés. Desde entonces, la pareja no ha dejado de comunicarse y compartir proyectos, consolidando una relación que, en palabras de Eslava, “la gente no daba ni diez céntimos por esta relación”.

Ambos han encontrado en su neurodivergencia un punto de encuentro y fortaleza: Eslava es autista y Fernández tiene TDA (Trastorno por Déficit de Atención), condiciones que, según explicaron en la entrevista, les permiten complementarse y comprenderse de manera única. “A mí me encantan sus locuras, yo la comprendo. Ella también me entiende cómo soy”, explicó Fernández en el reportaje.

Esta complicidad se refleja también en el ámbito profesional, donde han unido sus talentos en proyectos audiovisuales, como la realización del afiche de La Habitación Negra, película que ambos promocionan activamente.

La relación, que se acerca a los dos años, se caracteriza por la madurez y el respeto mutuo. “Es difícil encontrar una persona que respete tus tiempos, especialmente cuando tienes hijos. Él también es papá de una niña hermosa, Ariana, y hemos logrado encontrar ese respeto mutuo. Además, no es celoso, no soy celosa, nadie joroba a nadie”, declaró la actriz hace unos días para América Espectáculos.

Consejos de Magaly Medina a Yiddá Eslava para que no seguir patrones de relaciones anteriores

Después de ver el reportaje en su programa, Magaly ofreció a Eslava una reflexión sobre la dinámica de su nueva relación, advirtiendo sobre la posibilidad de repetir patrones del pasado, en clara referencia a Julián Zucchi. Medina señaló que, si bien la actriz ha encontrado estabilidad y tranquilidad junto a Fernández, es importante analizar si la mezcla de vida personal y profesional podría llevar a situaciones similares a las vividas con su expareja.

“Ahora hasta trabajan juntos. Ella lo ha incluido a él en sus proyectos audiovisuales. Está más o menos haciendo lo mismo que hacía con Julián Zucchi, que trabajaban juntos, tenían proyectos juntos, hacían TikToks juntos, hacían negocios juntos, empresas juntos”, recordó la conductora, quien señaló que si bien no lo ve como algo mal en una relación, sí cree que se pueden estar repitiendo patrones.

“Ella salió de una relación e inmediatamente empató con alguien que aparentemente, digamos, le aporta paz, le aporta tranquilidad y con quien le da una relación con la que ella se siente segura. Pero, a veces uno tiene que reevaluar si está cometiendo los mismos errores del pasado o está convirtiendo su relación en una que tiene los mismos patrones anteriores”, comentó la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

Medina recomendó “romper esos patrones” para no volverse a equivocar, destacando el rol emprendedor de Eslava y la tendencia a involucrar a sus parejas en sus proyectos laborales, sugiriendo que cada persona debe aprender de sus experiencias y tomar decisiones que favorezcan su crecimiento personal.

Yiddá Eslava y Ángel Fernández sorprenden con una historia de amor que desafía los pronósticos: "Y no daban un céntimo por nosotros". Video: Magaly TV La Firme

“Ella es la que es la emprendedora, la que siempre saca adelante las relaciones. Él, no sé, es fotógrafo, de repente todavía no tiene un nombre propio muy bien ganado o un negocio que es muy rentable. Entonces, ella lo pone a su lado a trabajar. Y eso a veces, ya a ella lo han visto (antes), no es saludable”, comentó Medina, dejando abierta la reflexión para que Eslava evalúe sus propias decisiones.

Ángel Fernández llena de elogios a Yiddá Eslava durante la alfombra roja de ‘La Habitación Negra’

El estreno de La Habitación Negra marcó la primera aparición pública de Eslava y Fernández como pareja oficial, un momento que ambos vivieron con entusiasmo y complicidad. Durante la alfombra roja, Fernández expresó ante los medios su admiración y apoyo hacia la actriz.

“Siempre la apoyo. Yo estoy orgulloso de ella y ahorita más que nunca”, declaró el fotógrafo a América Espectáculos. Eslava, por su parte, subrayó la importancia de la comprensión y el respeto en su relación, especialmente al compartir la crianza de sus hijos y mantener la independencia de cada uno.

Consultados sobre la posibilidad de matrimonio, Fernández fue claro al afirmar que no tienen planes inmediatos de boda, prefiriendo disfrutar de su relación sin presiones externas. Eslava coincidió con esta postura y, entre risas, destacó la solidez de su vínculo.

Ángel Fernández elogia a Yiddá Eslava en alfombra roja de la película que estrenó la actriz y productora. Video: América Espectáculos

“Nos estamos dejando llevar y creo que hasta ahora vamos bien... ya vamos a cumplir dos años cuando no nos daban ni una semana”, comentó la actriz. Ambos enfatizaron que su relación se basa en la libertad, la comunicación y el respeto mutuo, valores que consideran esenciales para su felicidad actual.

A pesar de la cercanía y la estabilidad que muestran, la pareja ha decidido avanzar con cautela en la integración de Fernández en la vida de los hijos de Eslava. En declaraciones previas, la actriz explicó que, aunque confía plenamente en su pareja, considera que aún no es el momento adecuado para que conviva con sus hijos, priorizando un proceso gradual.