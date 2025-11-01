El desgarrador pedido de Yiddá Eslava para que apoyen su película ‘La Habitación Negra’: “Necesito un milagro”

Yiddá Eslava pide apoyo del público para su película ‘La Habitación Negra’. IG

La actriz y productora peruana Yiddá Eslava sorprendió a sus seguidores con un conmovedor video publicado en redes sociales, donde pidió el respaldo del público para que su nueva película 'La Habitación Negra’ continúe en cartelera.

El filme, que se estrenó el 30 de octubre en todos los cines del país, enfrenta una difícil situación por la baja asistencia en sus primeros días de proyección.

Yiddá Eslava: “No quiero victimizarme, pero necesito su ayuda”

A través de su cuenta oficial de Instagram, Yiddá Eslava apareció visiblemente afectada para contar la difícil realidad que atraviesa su más reciente producción cinematográfica.

En el video, la artista fue directa con su comunidad digital, que es cerca de dos millones de seguidores, y explicó que la película está en riesgo de ser retirada de las salas.

“Quiero ser supersincera con ustedes y aclaro que acá no he venido a victimizarme. Vengo con el corazón abierto y quiero contarles algo que no se me hace muy fácil de decir, pero vamos. Ayer, 30 de octubre, estrenamos mi película ‘La habitación negra’ y la verdad es que no nos fue nada bien para ser el primer día”, señaló.

La actriz confesó que la situación le resulta dolorosa porque cree firmemente en la calidad del proyecto.

“Duele muchísimo porque es una buena película. Es más, la gente que ya la ha visto sale feliz y sorprendida”, dijo, entre emociones.

Yiddá: “Si no llenas las salas, te quitan funciones”

Eslava explicó que la industria cinematográfica nacional enfrenta una dura realidad: las películas dependen directamente de la taquilla inicial. Si el público no acude a las salas durante los primeros días, las funciones se reducen de manera automática.

“El boca a boca demora. Y la realidad es que si no llenas las salas el primer día, te quitan funciones, y es lo que ya está pasando. Nos han quitado bastantes funciones. Y con eso no quiero culpar a los cines porque claramente es un negocio, pero sí duele ver que tanto esfuerzo puede desaparecer tan rápido y en pocos días”, expresó con sinceridad.

La actriz recordó que ‘La Habitación Negra’ es una producción 100 % peruana, que implicó un largo proceso de trabajo y sacrificio. “Somos un equipo que ha dejado el alma. Ver que algo tan bonito pueda desaparecer tan pronto, sin que mucha gente lo haya visto, duele mucho”, agregó.

Durante su mensaje, Yiddá apeló directamente a sus seguidores, recordándoles la conexión que ha mantenido con ellos durante años. “Somos casi dos millones de personas que siguen mi cuenta y que me vienen acompañando en todas las etapas de mi vida. Por eso quiero decirles que hoy necesito de su apoyo. Necesito que me den una oportunidad, que le den una oportunidad a esta película”, enfatizó.

La expareja de Julián Zucchi pidió que el público acuda a los cines este fin de semana, pues considera que será decisivo para definir el futuro del filme en cartelera.

“Es vital que puedan ir hoy viernes o, a más tardar, este fin de semana, porque si no, de verdad es muy probable que para la próxima semana ya no estemos en cartelera. Así de crudo, ¿sí?”, explicó.“La habitación negra es una película peruana buena y necesaria. Por eso, de corazón, les pido que le den una oportunidad. Y nada… de verdad que ojalá se haga un milagro”, concluyó.

Una historia de suspenso con sello peruano

‘La Habitación Negra’ es el nuevo trabajo cinematográfico de Yiddá Eslava, quien además de protagonizarla, participa en la producción. La película combina elementos de suspenso psicológico y drama, alejándose del tono de comedia romántica que caracterizó sus anteriores éxitos como “Sí, mi amor” y “¿Nos casamos? Sí, mi amor”.

El filme, grabado en diversas locaciones de Lima, narra la historia de una mujer que se enfrenta a una serie de eventos inquietantes tras mudarse a una casa antigua, donde descubrirá secretos que pondrán a prueba su mente y su fe.

Diversos asistentes que ya vieron la cinta han dejado comentarios positivos en redes sociales, destacando su propuesta distinta, la calidad de la dirección y el crecimiento artístico de Eslava como actriz y productora.

La controversia con Julián Zucchi

El video de Yiddá rápidamente se volvió viral, generando miles de comentarios de apoyo, pero también algunos cuestionamientos. Parte del público recordó que la actriz ha estado envuelta recientemente en polémicas mediáticas junto a su expareja, el también actor y productor Julián Zucchi, con quien mantiene diferencias públicas tras su separación.

Sin embargo, Eslava dejó en claro que esta vez su mensaje no tiene relación con temas personales, sino con el esfuerzo de un equipo de profesionales que apostó por el cine nacional.“Solo quiero que la gente le dé una oportunidad a la película. No hablo desde la polémica, sino desde el amor al trabajo y a mi país”, señaló.

