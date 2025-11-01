Perú

Feriado 1 de noviembre: este es el horario de atención de Tottus, Plaza Vea, Metro y otros supermercados

Este sábado se conmemora un feriado en todo el país y muchas personas buscan información acerca de los horarios de atención de comercios con alta afluencia

Descubre el horario de atención
Descubre el horario de atención de Tottus, Plaza Vea, Metro, Wong y más supermercados este feriado

El 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos en Perú, una jornada utilizada tradicionalmente para visitar cementerios, dejar flores y recordar a los seres queridos que ya no están.

Familias de diferentes regiones del país acuden a los camposantos, generando un ambiente de recogimiento y homenaje, mientras se mantiene vigente una de las costumbres con mayor arraigo en el calendario nacional.

La fecha también es aprovechada por quienes prefieren permanecer en sus hogares o realizar compras, lo que se traduce en mayor concurrencia a los supermercados y establecimientos comerciales.

Las personas recorren los principales
Las personas recorren los principales supermercados en este feriado

Ante el incremento de la demanda, las principales cadenas han oficializado el horario de atención que aplicarán durante el feriado, buscando garantizar la disponibilidad de productos para quienes requieran abastecerse.

A continuación, los horarios confirmados para este 1 de noviembre:

  • Tottus: 8 a. m. – 10 p. m. (todas las tiendas a nivel nacional)
  • Plaza Vea: 8 a. m. – 10 p. m. (todas las sucursales del país)
  • Makro: 7:30 a. m. – 9 p. m. (tiendas en todo el país)
  • Metro: 8 a. m. – 10 p. m. (establecimientos a nivel nacional)
  • Vivanda: 8 a. m. – 10 p. m. (todas sus sucursales)
  • Wong: Lima (7 a. m. – 10 p. m) y para Trujillo (8 a. m. – 10 p. m.)

Estos horarios fueron confirmados por voceros de cada una de las cadenas y se mantendrán vigentes durante la jornada del feriado nacional. Las empresas recomendaron a los usuarios consultar previamente canales oficiales para verificar posibles modificaciones o restricciones específicas en cada establecimiento.

Con estas franjas horarias, se busca atender la demanda de los consumidores, permitiendo planificar las compras necesarias mientras el país recuerda a quienes partieron.

Las personas aprovechan para salir
Las personas aprovechan para salir de compras

¿Cuánto me deben pagar si trabajo esa fecha?

Quienes presten servicios el 1 de noviembre tienen derecho a un pago especial, conforme indica la normativa. Si no se les concede descanso sustitutorio, el empleador debe entregar un monto igual al triple de la remuneración por esa fecha. Este total se integra de tres conceptos:

  • El valor del feriado, correspondiente al salario ordinario diario
  • Un pago extra por haber realizado tareas en esa jornada
  • Una sobretasa del 100 %, es decir, un monto equivalente al salario diario por realizar funciones en día festivo

Así, quienes trabajen este sábado sin descanso alternativo perciben, solo por ese día, el triple de su ingreso diario.

Para determinar el monto, el sueldo mensual se divide entre 30. Por ejemplo, un salario de S/1.500 se traduce en S/50 por jornada. Si se cumple labores el 8 de octubre sin descanso compensatorio, se abonará:

  • S/50 referentes al feriado (incluido en el sueldo mensual)
  • S/50 por acudir al centro de trabajo
  • S/50 más por la sobretasa

Día de Todos los Santos

En Perú, el Día de Todos los Santos ha evolucionado, pasando de ser una celebración estrictamente religiosa a una jornada que reúne a comunidades completas bajo el valor de la tradición y el recuerdo compartido. Este cambio en la manera de conmemorar refleja el deseo de unir el respeto por figuras santas con la memoria de quienes formaron parte de las familias y vecindarios.

Cada 1 de noviembre, los cementerios del país se llenan de flores, velas y distintos objetos que evocan a los ausentes, en un acto que fortalece los lazos afectivos y rinde tributo al pasado familiar.

La selección de esta fecha está vinculada a hechos históricos y a decisiones adoptadas por el papado durante la Edad Media. El papa Gregorio III, quien lideró la Iglesia católica entre los años 731 y 741, impulsó la instauración de este día tras dedicar una capilla a todos los santos en la Basílica de San Pedro.

A partir de ese momento, la conmemoración se sumó de manera formal al calendario litúrgico. La elección del día también respondió al objetivo de incorporar festividades paganas, como el Samhain o Año Nuevo Celta, que coincidían por esas fechas.

