Perú

Día de Todos los Santos: horarios de atención en los principales cementerios de Lima este 1 de noviembre

Miles de familias se dan cita este feriado para visitar a sus seres queridos que partieron para recordarlos con música, comida y diversas tradiciones

Guardar
El Día de Todos los
El Día de Todos los Santos en Perú reúne tradiciones y fe en una jornada de homenaje| ANDINA

Este 1 de noviembre, en conmemoración del Día de Todos los Santos, familias y amigos acuden a visitar a sus seres queridos que partieron. De esta manera, estos espacios reciben a miles de ciudadanos en las primeras horas, por lo que conoce cuáles son los horarios en los cementerios principales.

Familias peruanas visitan cementerios y
Familias peruanas visitan cementerios y templos en el Día de Todos los Santos |Foto: ANDINA/Andrés Valle

Horarios de atención de los cementerios

  • El Cementerio El Ángel, ubicado en el distrito de El Agustino, abrirá sus puertas desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.
  • Por su parte, el histórico Cementerio Presbítero Matías Maestro, situado en Jr. Áncash 1611, Barrios Altos, atenderá al público entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. Este camposanto, considerado patrimonio cultural y museo al aire libre, alberga las tumbas de reconocidos personajes de la historia peruana, por lo que también es visitado por turistas nacionales y extranjeros.
  • En tanto, el Parque Cementerio Jardines de la Paz, en La Molina, abrirá de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., horario que se mantiene también los fines de semana y feriados. Este recinto es uno de los más modernos de la capital y ofrece un ambiente más tranquilo para las visitas familiares.
  • El Camposanto Parque del Recuerdo Lurín, situado en kilómetro 32 de la antigua Panamericana Sur, atenderá de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados, domingos y feriados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • En tanto, el Camposanto Parque del Recuerdo Ancón, ubicado en el kilómetro 34.5 de la Panamericana Norte, abrirá de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y los fines de semana y feriados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Familias peruanas visitan cementerios y
Familias peruanas visitan cementerios y templos en el Día de Todos los Santos |Foto: ANDINA/Andrés Valle

¿Qué significa el Día de Todos los Santos?

Cada 1 de noviembre, millones de fieles celebran el Día de Todos los Santos, una de las solemnidades religiosas más importantes para la Iglesia católica. Esta conmemoración rinde homenaje a todos los santos y mártires que consagraron su vida a la fe cristiana. Según informó Andina, en la fecha también se recuerda a quienes no han sido canonizados oficialmente, pero cuya devoción y entrega forman parte del legado espiritual de la comunidad.

Miles de personas visitan los cementerios de ciudades como Lima, llevando ramos de flores y distintas ofrendas a las tumbas de sus seres queridos. El acto suele ir acompañado de música, alimentos y símbolos que buscan honrar la memoria de quienes fallecieron. Asimismo, se realiza misas en todas las iglesias, convocando a una multitud de devotos que se reúne para compartir este rito colectivo de memoria y esperanza.

La elección del 1 de noviembre como día de la celebración se remonta al mandato del papa Gregorio III entre 731 y 741. El pontífice asignó esa fecha para honrar la vida y el ejemplo de los santos. Posteriormente, el papa Gregorio IV en el siglo IX extendió la festividad a la totalidad de la Iglesia, según detalló Andina. De esta manera, la fecha quedó instituidas como un día de reconocimiento a todos los que dedicaron su existencia a Dios y a la enseñanza de la fe.

El Día de Todos los
El Día de Todos los Santos en Perú reúne tradiciones y fe en una jornada de homenaje| ANDINA

Estos elementos convierten al Día de Todos los Santos en una de las fechas más representativas del calendario religioso, donde la tradición y la fe se renuevan en cada homenaje.

Temas Relacionados

Día de Todos los Santosperu-noticiasCementeriosFeriado

Más Noticias

Este 1 de noviembre es feriado nacional y pagará triple a quienes trabajen por esta razón

El siguiente feriado está a pocos días, pero caerá sábado. Igual, los trabajadores del sector privado que sean obligados a laborar en esta fecha deberán ser compensados con un mayor pago o deberá reconocérseles el día libre en otro momento

Este 1 de noviembre es

Día de Todos los Santos: estas son las reglas para visitar el cementerio de Villa María del Triunfo, el más grande de Latinoamérica

Este sábado 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos. Por ello, la Municipalidad de Villa María del Triunfo ha dado normativas

Día de Todos los Santos:

Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Sporting Cristal irá a Cutervo para meterse a los ‘play offs’ por la Copa Libertadores 2026, Real Madrid buscará mantener racha en LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 1

Señor de los Milagros EN VIVO: este 1 de noviembre es la última procesión del 2025

La imagen del ‘Cristo moreno’ se despide de sus fieles y descansará durante los próximos doce meses en el Santuario de Las Nazarenas

Señor de los Milagros EN

“Cualquier enfermedad simple se vuelve mortal”: así se vive sin Estado en la Amazonía, denuncia Olivia Bisa

La presidenta de la Nación Chapra alertó en Infobae Perú que la falta de médicos, laboratorios, medicamentos y transporte de emergencia convierte fiebres, diarreas y gripes en causas de muerte para bebés y madres

“Cualquier enfermedad simple se vuelve
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Cualquier enfermedad simple se vuelve

“Cualquier enfermedad simple se vuelve mortal”: así se vive sin Estado en la Amazonía, denuncia Olivia Bisa

Exministra de Justicia Marisol Pérez Tello anuncia su precandidatura a la presidencia del Perú

PPK no postulará al Senado como invitado: expresidente es miembro de Fuerza Moderna desde junio de 2025

Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial del partido CPP para las elecciones 2026

Elecciones 2026: Lista completa de todos los precandidatos a la presidencia de los partidos políticos

ENTRETENIMIENTO

Cantante argentino enfrenta a Edwin

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas y abandona furioso su programa radial: “Tus chistes son una mier..”

Halloween y el Día de la Canción Criolla: eventos, conciertos y actividades para celebrar el 31 de octubre

Paola Rubio se suma a sus excompañeros de ‘Son del Duke’ y renuncia: “Ya no se sentía como una familia”

El desgarrador pedido de Yiddá Eslava para que apoyen su película ‘La Habitación Negra’: “Necesito un milagro”

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 1

Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: canal TV online del partido por fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 EN VIVO: así marchan los equipos en el inicio de la fecha 2 del torneo nacional

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto en Cutervo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol agónico de Renzo Garcés para empate de Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025