Contraloría pide explicaciones a rector de la UNI por albergar a estudiantes ante protestas en Lima

Contraloría pide explicación a rector de la UNI por albergar a estudiantes de otras regiones ante protestas en Lima. Foto: Andina

La Contraloría General de la República pidió explicaciones al rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Pablo Alfonso López-Chau, tras anunciar que albergarán a estudiantes de otras regiones que llegaron a Lima para participar en las protestas. Este jueves 19 se inició las protestas en la capital.

A través de un oficio, el órgano pide información del uso de las instalaciones de la casa de estudios. Asimismo, se le brinda el plazo máximo de un día hábil para que se emita el documento.

“(…) se advierte que dicha Casa superior de Estudios tendría ocupada sus instalaciones por diversas personas que arribaron a la ciudad de Lima desde varias regiones, agradeceré informe a este Órgano de Control Institucional, las acciones dispuestas por su Despacho en cautela del buen uso de los bienes de la universidad”, se lee en parte del oficio.

Comunicado de la Contraloría General

Además, indican que se detalle el mecanismo de seguridad que ser implementado en el interior del centro educativo superior. Esto luego que López-Chau anuncie que los estudiantes de otras regiones podrán ingresar al campus, pero pidió que no haya “infiltrados”.

Declaraciones del rector

En la mañana, el rector de la UNI mencionaba que el centro de estudios tiene “autonomía”. También, se ha puesto algunas condiciones para que los alumnos permanezcan en el interior de las instalaciones como “respeto, no violencia, no saqueos y no perturbar instituciones privadas”.

“La política es el médico de una sociedad, escoge pros y contras y señala el vector. En ese pro y contra nosotros vimos que hay legítima protesta, que es un derecho constitucional, y que la universidad tiene autonomía y en el uso de su autonomía puede rechazar las intervenciones de las Fuerzas Armadas”, sostuvo.

Protestas en Lima REUTERS/Angela Ponce

Durante las horas, varios manifestantes salieron de las instalaciones para marchar hasta la Plaza Dos de Mayo, donde se realiza la concentración junto a los otros ciudadanos que se retiraron de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Cabe recordar que, de las regiones de Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, y otras; principalmente, de la zona sur, llegaron a Lima para continuar su protesta en la capital. Es así como, las dos casas de estudios albergaron la última noche a los pobladores.

Puntos críticos

Se reportan calles cerradas para el libre tránsito de los protestantes. En este caso, la Plaza Bolognesi, Plaza Grau, Paseo de los Héroes Navales, Plaza San Martín, Plaza 2 de Mayo, Puente Acho, Plaza Francia y Parque Keneddy.

Mientras que en Lima norte, se visualiza en la avenida Belaúnde con Túpac Amaru, Óvalo y peaje de Puente Piedra.

