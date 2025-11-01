Perú

Beca Permanencia cierra convocatoria: Fecha máxima para que estudiantes de universidades públicas postulen

Pronabec ofrece 8.000 becas integrales para continuar la carrera universitaria sin barreras económicas. El proceso es gratuito, virtual y concentra expectativas en miles de jóvenes de todo el país

La Beca Permanencia del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), adscrito al Ministerio de Educación de Perú, abrió ocho mil vacantes para estudiantes de universidades públicas| Andina

Miles de estudiantes de universidades públicas en todo el país se preparan para participar en el proceso de postulación a la Beca Permanencia.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), ente adscrito al Ministerio de Educación (Minedu), abrió la convocatoria 2025 para jóvenes con talento académico y situación socioeconómica vulnerable.

Esta iniciativa busca asegurar que los estudiantes puedan culminar sus carreras universitarias sin que factores económicos representen un obstáculo.

La Beca Permanencia cubre gastos relacionados con alimentación, movilidad local y útiles de escritorio hasta el término de la carrera universitaria. Además, proporciona acompañamiento socioemocional para fortalecer la permanencia y el desarrollo integral del beneficiario en su etapa universitaria.

El concurso tiene previsto otorgar 8.000 becas para diversas regiones, en un esfuerzo por reducir las tasas de interrupción académica generadas por dificultades económicas.

La plataforma de registro es completamente gratuita y digital, disponible desde el portal oficial de Pronabec. El anuncio ha despertado interés entre los jóvenes de comunidades urbanas y rurales, quienes observan en el beneficio una posibilidad concreta de proyectar su futuro profesional.

La fecha límite para postular es el martes 4 de noviembre a las 11:59 p.m., momento a partir del cual se cerrará el proceso de inscripción y validación de solicitudes digitales. Una vez culminado el plazo, las postulaciones serán evaluadas y pasarán por rigurosos filtros para asegurar su transparencia.

Detalles clave sobre la Beca Permanencia

La postulación está dirigida a estudiantes peruanos matriculados en universidades públicas elegibles que estén cursando al menos el segundo ciclo o segundo año académico.

Los aspirantes deben integrar el medio superior en su rendimiento académico durante el último periodo concluido o acumulado y mantener la condición de pobreza o pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

La convocatoria no impone un límite de edad, lo que permite que un mayor segmento de la población estudiantil acceda a la oportunidad.

El proceso de inscripción requiere que el postulante ingrese al módulo de postulación, complete sus datos y adjunte constancias digitales o certificados emitidos por la universidad.

Estos documentos deben acreditar tanto la matrícula vigente como el rendimiento académico y contar con sello y firma —ya sea manuscrita o digital— de la autoridad universitaria responsable. Otros requisitos, vinculados al perfil socioeconómico, se validan con los sistemas interconectados de Pronabec y entidades estatales.

Además, el Pronabec destina puntaje adicional a quienes estudian en universidades ubicadas en regiones identificadas con mayores tasas de interrupción estudiantil.

También se consideran prioritarios quienes acrediten condiciones especiales, como víctimas o familiares directos de la violencia interna entre 1980 y 2000, personas con discapacidad, integrantes de comunidades originarias, y postulantes del ámbito del Huallaga o del Vraem. Los detalles específicos y criterios completos se encuentran en el portal del concurso.

De modo complementario, el Pronabec visita diferentes campus universitarios a través del programa “Pronabec en tu campus”. Esta actividad incluye sesiones informativas y testimonios de becarios de convocatorias pasadas que comparten sus experiencias de tránsito y superación.

Algunas universidades han coordinado para flexibilizar trámites, como la emisión gratuita de documentos requeridos o la expedición de formatos especiales, facilitando el acceso a las postulaciones.

El anuncio de ganadores de la Beca Permanencia 2025 se dará a conocer el martes 2 de diciembre en el portal oficial, donde se encuentran las bases detalladas del concurso.

