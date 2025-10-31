Magaly Medina se burla del reencuentro de Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: “No tienen códigos, pinochas”

Magaly Medina destruye la amistad de Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: “Cuéntense otra historia”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante la última emisión de su programa ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina se refirió referirse con ironía y sarcasmo a las actrices Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi, quienes recientemente se mostraron sonrientes y unidas en la promoción de la película que protagonizan juntas.

La periodista no dejó pasar la oportunidad de recordarles su pasado común con el actor argentino Pablo Heredia, quien, según ella, fue la razón de su ruptura de amistad años atrás.

“Las tres que se habían peleado y qué peleita, una pelea, digamos que no hablaba bien de su autoestima. Ni tampoco hablaba muy bien de sus lealtades, porque finalmente cuando Heredia se sentó en El valor de la verdad contó que había salido con las ‘amiguis’. Imagínense, se enfrentaron y se dijeron de todo”, recordó la ‘Urraca’, haciendo referencia al conocido episodio que dividió al trío de exprotagonistas de Ven Baila Quinceañera.

Magaly Medina les recuerda su pasado a Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: “Pablo Heredia las enfrentó”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En su característico tono irónico, Magaly Medina cuestionó la repentina cercanía entre las tres artistas, insinuando que su reconciliación es más una estrategia de marketing que una verdadera muestra de amistad. “Según ellas se aman, ninguna tiene autoridad moral. No me digan que no es gracioso, que ahora digan que se han vuelto a amistar, pero qué graciosas. Cuéntense otra, pinochas, porque ya las separó un hombre, estuvieron con el mismo hombre, las tres ‘amiguis’”, expresó la conductora con una sonrisa sarcástica.

Para Magaly, el hecho de que las tres hayan tenido una relación con el mismo actor refleja una falta de códigos y lealtad entre amigas. “Eso es no tener lealtad por la amistad, no tener códigos. Bastó con que una lo dejara, creo que por ahí salió que mientras estaba con una, trampeaba con la otra. No pues, ¿qué les pasa?, encima todas calladitas la boca”, comentó duramente, recordando los rumores que se difundieron cuando el argentino confesó públicamente haber tenido vínculos sentimentales con las tres jóvenes.

El comentario de la periodista llegó justo después de que las exquinceañeras compartieran en redes sociales una serie de fotografías y videos juntas, promocionando la película que están por estrenar. En las imágenes se las ve sonrientes, abrazadas y repitiendo frases de empoderamiento femenino, algo que no convenció a la ‘Urraca’.

Magaly Medina les recuerda su pasado a Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: “Pablo Heredia las enfrentó”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Las echó y las dejó bien mal paradas, ahora no me vengan con su discursito fácil de que: ‘Ahora ningún hombre nos va a separar’. Ya las quiero ver si se aparece un guapo por ahí, a la que las tres le echen el ojo. Eso será mientras dure la promoción de la película, después no”, dijo Medina, dejando claro que no cree en la sinceridad de esta nueva etapa de amistad entre las tres artistas.

Las palabras de la conductora rápidamente generaron debate en redes sociales, donde algunos usuarios coincidieron con su punto de vista, mientras que otros defendieron el derecho de las actrices a dejar atrás el pasado y mostrarse unidas en una etapa más madura. “Las tres crecieron, ya superaron eso, Magaly siempre quiere dividir”, comentó un usuario en X (antes Twitter). En contraste, otros afirmaron que “Magaly solo dijo la verdad, se pelearon por un hombre y ahora quieren vender unión”.

Magaly Medina les recuerda su pasado a Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: “Pablo Heredia las enfrentó”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La polémica entre Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi se remonta a los años en que grababan la serie juvenil Ven Baila Quinceañera, donde compartieron pantalla con Pablo Heredia. En aquel entonces, se especuló que el actor argentino había mantenido relaciones sentimentales con las tres en diferentes momentos, lo que generó conflictos personales entre ellas.

Aunque las protagonistas intentaron guardar silencio sobre el tema, el propio Heredia confirmó años después en el programa El valor de la verdad que había salido con las tres, lo que terminó por romper la relación entre las amigas. Desde entonces, los rumores de enemistad se mantuvieron vigentes, hasta que recientemente se las volvió a ver juntas promoviendo un nuevo proyecto cinematográfico.

Magaly Medina les recuerda su pasado a Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: “Pablo Heredia las enfrentó”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme