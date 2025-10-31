Perú

Magaly Medina se burla del reencuentro de Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: “No tienen códigos, pinochas”

La conductora de ATV no pasó por alto el reencuentro de las tres actrices, quienes se mostraron nuevamente unidas durante la promoción de su más reciente película. Ella les recordó que su amistad se quebró por Pablo Heredia

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Magaly Medina destruye la amistad de Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: “Cuéntense otra historia”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Durante la última emisión de su programa ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina se refirió referirse con ironía y sarcasmo a las actrices Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi, quienes recientemente se mostraron sonrientes y unidas en la promoción de la película que protagonizan juntas.

La periodista no dejó pasar la oportunidad de recordarles su pasado común con el actor argentino Pablo Heredia, quien, según ella, fue la razón de su ruptura de amistad años atrás.

Las tres que se habían peleado y qué peleita, una pelea, digamos que no hablaba bien de su autoestima. Ni tampoco hablaba muy bien de sus lealtades, porque finalmente cuando Heredia se sentó en El valor de la verdad contó que había salido con las ‘amiguis’. Imagínense, se enfrentaron y se dijeron de todo”, recordó la ‘Urraca’, haciendo referencia al conocido episodio que dividió al trío de exprotagonistas de Ven Baila Quinceañera.

Magaly Medina les recuerda su
Magaly Medina les recuerda su pasado a Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: “Pablo Heredia las enfrentó”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En su característico tono irónico, Magaly Medina cuestionó la repentina cercanía entre las tres artistas, insinuando que su reconciliación es más una estrategia de marketing que una verdadera muestra de amistad. “Según ellas se aman, ninguna tiene autoridad moral. No me digan que no es gracioso, que ahora digan que se han vuelto a amistar, pero qué graciosas. Cuéntense otra, pinochas, porque ya las separó un hombre, estuvieron con el mismo hombre, las tres ‘amiguis’”, expresó la conductora con una sonrisa sarcástica.

Para Magaly, el hecho de que las tres hayan tenido una relación con el mismo actor refleja una falta de códigos y lealtad entre amigas. “Eso es no tener lealtad por la amistad, no tener códigos. Bastó con que una lo dejara, creo que por ahí salió que mientras estaba con una, trampeaba con la otra. No pues, ¿qué les pasa?, encima todas calladitas la boca”, comentó duramente, recordando los rumores que se difundieron cuando el argentino confesó públicamente haber tenido vínculos sentimentales con las tres jóvenes.

El comentario de la periodista llegó justo después de que las exquinceañeras compartieran en redes sociales una serie de fotografías y videos juntas, promocionando la película que están por estrenar. En las imágenes se las ve sonrientes, abrazadas y repitiendo frases de empoderamiento femenino, algo que no convenció a la ‘Urraca’.

Magaly Medina les recuerda su
Magaly Medina les recuerda su pasado a Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: “Pablo Heredia las enfrentó”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Las echó y las dejó bien mal paradas, ahora no me vengan con su discursito fácil de que: ‘Ahora ningún hombre nos va a separar’. Ya las quiero ver si se aparece un guapo por ahí, a la que las tres le echen el ojo. Eso será mientras dure la promoción de la película, después no”, dijo Medina, dejando claro que no cree en la sinceridad de esta nueva etapa de amistad entre las tres artistas.

Las palabras de la conductora rápidamente generaron debate en redes sociales, donde algunos usuarios coincidieron con su punto de vista, mientras que otros defendieron el derecho de las actrices a dejar atrás el pasado y mostrarse unidas en una etapa más madura. “Las tres crecieron, ya superaron eso, Magaly siempre quiere dividir”, comentó un usuario en X (antes Twitter). En contraste, otros afirmaron que “Magaly solo dijo la verdad, se pelearon por un hombre y ahora quieren vender unión”.

Magaly Medina les recuerda su
Magaly Medina les recuerda su pasado a Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: “Pablo Heredia las enfrentó”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La polémica entre Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi se remonta a los años en que grababan la serie juvenil Ven Baila Quinceañera, donde compartieron pantalla con Pablo Heredia. En aquel entonces, se especuló que el actor argentino había mantenido relaciones sentimentales con las tres en diferentes momentos, lo que generó conflictos personales entre ellas.

Aunque las protagonistas intentaron guardar silencio sobre el tema, el propio Heredia confirmó años después en el programa El valor de la verdad que había salido con las tres, lo que terminó por romper la relación entre las amigas. Desde entonces, los rumores de enemistad se mantuvieron vigentes, hasta que recientemente se las volvió a ver juntas promoviendo un nuevo proyecto cinematográfico.

Magaly Medina les recuerda su
Magaly Medina les recuerda su pasado a Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: “Pablo Heredia las enfrentó”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Ale FullerMayra GoñiFlavia LaosPablo HerediaMagaly Medinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Magaly Medina se burla de Pamela Franco por disfrazarse de policía: “Eso era cuando eras la clandestina”

La periodista recordó el pasado de Pamela como “la clandestina” del futbolista y comentó con humor que su disfraz de policía llegaba “un poco tarde”

Magaly Medina se burla de

Maju Mantilla despide con profundo dolor a su madre y revela cómo fueron sus últimos días: “Tu nombre está escrito en mi corazón”

La exreina de belleza compartió un sentido mensaje para despedir a su madre, recordando su fe, fortaleza y los momentos más especiales que vivieron juntas

Maju Mantilla despide con profundo

Magaly Medina sobre saliente de Suheyn Cipriani: “Un hombre que te ama no te esconde ni te hace comer en el carro”

La conductora se dirigió directamente a la exMiss Perú, quien negó mantener una relación sentimental pese a ser captada con un misterioso acompañante

Magaly Medina sobre saliente de

Magaly Medina a Alejandra Baigorria por su nueva campaña con hija de Christian Domínguez: “No ha convocado a su hermana”

La conductora comentó la decisión de la empresaria de presentar a la hija del cumbiambero, como nueva imagen de su marca de ropa. La conductora cuestionó la elección y sugirió un trasfondo familiar en la decisión, asegurando que “a su hermana no la apoya igual

Magaly Medina a Alejandra Baigorria

Lucy Bacigalupo arremete contra productor de ‘Humor Recargado’ y Paola Ruiz: “Me explotó igual que a la Chilindrina”

La actriz cómica volvió al centro de la atención mediática tras lanzar duras acusaciones contra Paola Ruiz y el productor José Luis Aguilar, a quienes señala de no haberle pagado por su trabajo en el programa de Panamericana Televisión

Lucy Bacigalupo arremete contra productor
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña tentará la Presidencia

César Acuña tentará la Presidencia por tercera vez, ¿quiénes son los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados por APP?

César Acuña lidera lista presidencial por Alianza para el Progreso para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los canditatos a la vicepresidencia del partido?

Tren Lima-Chosica: revelan que la MML alteró factura para ocultar un pago de casi $400 mil a empresas de EE.UU.

Incorporan a Carlos Bruce, alcalde de Surco, en investigación tras demolición parcial de la casa de María Acuña

Semana de representación convertida en campaña: congresistas viajan a Trujillo por inicio de cuarta campaña de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se burla de

Magaly Medina se burla de Pamela Franco por disfrazarse de policía: “Eso era cuando eras la clandestina”

Maju Mantilla despide con profundo dolor a su madre y revela cómo fueron sus últimos días: “Tu nombre está escrito en mi corazón”

Magaly Medina sobre saliente de Suheyn Cipriani: “Un hombre que te ama no te esconde ni te hace comer en el carro”

Magaly Medina a Alejandra Baigorria por su nueva campaña con hija de Christian Domínguez: “No ha convocado a su hermana”

Lucy Bacigalupo arremete contra productor de ‘Humor Recargado’ y Paola Ruiz: “Me explotó igual que a la Chilindrina”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Palmeiras vs Flamengo: fecha oficial de la final en Lima de la Copa Libertadores 2025

Cenaida Uribe cuenta su estrategia para despedir extranjeras que no rinden en Alianza Lima: “Hay que tener suerte”

La advertencia de Germán Leguía tras el tricampeonato de Universitario: “Veo sufrir a Alianza Lima y Sporting Cristal en el 2026″

Hincha peruano cumple el sueño de su vida al asistir a juego del Arsenal y conmueve a reportera: “Es mi equipo desde niño”