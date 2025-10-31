Perú

JNJ abre una nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza por caso Patricia Benavides

El presidente de la JNJ, el sentenciado por violencia familiar Gino Ríos Patio, será el instructor de este nueva investigación contra la fiscal de la Nación

Delia Espinoza y Gino Ríos
Delia Espinoza y Gino Ríos fueron ubicados uno al lado del otro en las ceremonias de Fiestas Patrias.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una nueva investigación preliminar contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por la restitución de Patricia Benavides.

En esta nueva investigación preliminar se le atribuye a Espinoza una supuesta demora en reponer a la fiscal superior Azucena Solari, quien fue destituida junto a Benavides por validar informes inconsistentes que sirvieron como pretexto para remover a Bersabeth Revilla por una supuesta baja productividad fiscal.

Cuando la JNJ anuló cuestionablemente la destitución de Benavides, hizo lo mismo respecto a su hermana, la jueza superior Enma Benavides, y la fiscal superior Solari.

Delia Espinoza cuestionó la legalidad de la decisión de los consejeros por una serie de irregularidades como, por ejemplo, que no hubo unanimidad tal como exige la Ley de Procedimiento Administrativo General y que se desconoce su elección como fiscal de la Nación al intentar imponer a Benavides. Por ello, remitió sendos oficios a la JNJ solicitando aclaraciones sobre la decisión. Sin embargo, nunca recibió respuesta.

Nuevo episodio en la historia
Nuevo episodio en la historia de Delia Espinoza y Patricia Benavides - Andina

Casi dos meses después sin obtener respuesta de la JNJ, Espinoza procedió a reponer a la fiscal Azucena Solari, aunque dejó constancia de las irregularidades en la resolución que la reincorpora al Ministerio Público.

Ahora, la JNJ atiende una denuncia del aprista Luis Miguel Caya y abre una investigación preliminar por esta presunta demora de la fiscal de la Nación.

Cabe precisar que Caya aprovecha toda oportunidad para empapelar a Delia Espinoza. Recientemente la denunció por supuesto peculado por el uso de vehículos oficiales del Ministerio Público, uso que fue autorizado por la misma institución y retirado posteriormente por Tomás Gálvez a pesar de un informe favorable y la recomendación de la Policía.

Nueva investigación preliminar contra Delia
Nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza.

Supuesta demora

La resolución de la JNJ que inicia la investigación preliminar contra Delia Espinoza, a la que accedió Infobae, sostiene que no se habría dispuesto la reincorporación de Azucena Solari “pese a reiterados requerimientos y apercibimientos efectuados por la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de esta JNJ, inclusive bajo apercibimiento de requerirse la fuerza pública para su cumplimiento”.

Nueva investigación preliminar contra Delia
Nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza.

“La demora de 57 días en la ejecución de la resolución de esta JNJ, presuntamente revelaría una omisión contraria al deber funcional de sujeción al orden constitucional y legal, pues la Resolución N.° 231-2025-JNJ fue emitida en un expediente de procedimiento disciplinario, lo que, de acuerdo con el artículo 154 de la Constitución Política, forma parte de una de las funciones constitucionales que la Junta Nacional de Justicia ostenta", se lee en el documento.

Incluso se califica los oficios que envió Espinoza advirtiendo las irregularidades de la JNJ como un “patrón de conducta de resistirse injustificadamente al cumplimiento de una resolución válidamente notificada por la JNJ”.

“De esta manera, la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela, pese a tener conocimiento de la decisión arribada por la JNJ habría inobservado el deber de acatamiento de esta, incurriendo presuntamente en un retardo injustificado en la ejecución de una resolución administrativa, contrario a los principios de legalidad y de eficacia administrativa, lo que afectaría el respeto a las funciones constitucional de la JNJ”, se lee.

La investigación preliminar estará a cargo del presidente de la JNJ, el sentenciado por violencia familiar Gino Ríos Patio.

